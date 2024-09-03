https://ria.ru/20240903/sud-1970309792.html

Суд в Петербурге признал "Сатанинскую Библию" экстремистской

Суд в Петербурге признал "Сатанинскую Библию" экстремистской - РИА Новости, 03.09.2024

Суд в Петербурге признал "Сатанинскую Библию" экстремистской

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу "Сатанинская Библия" Антона Шандора Лавея, который считается основателем "церкви сатаны" в США,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:46

2024-09-03T16:46

2024-09-03T16:46

россия

санкт-петербургский городской суд

санкт-петербург

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу "Сатанинская Библия" Антона Шандора Лавея, который считается основателем "церкви сатаны" в США, сообщает объединенная пресс-служба судов города. С иском о признании информации экстремистской и запрещенной к распространению на территории РФ выступил заместитель прокурора Ленинградской области. "Административный истец указал, что в сети интернет размещена книга "Сатанинская Библия", изданная в неустановленное время в электронном формате (второе издание), под авторством Антона Шандора Лавей. Согласно выводам экспертов, текст книги представляет собой обладающий внутренней логикой сюжет, содержание которого заключается в пропаганде религиозной контркультурной системы, основанной на идеях деструкции, ненависти и насилия, отвержения традиционных для российского общества ценностей, а также пропаганде, направленной на формирование негативного отношения к традиционным для России конфессиям. Суд иск удовлетворил", - сообщает пресс-служба. Истец, в частности, увидел в издании пропаганду ЛГБТ*-движения. Эксперты указали, что в книге содержатся признаки возбуждения розни, побуждения к вражде в отношении лиц, не входящих в число приверженцев "церкви сатаны". В пресс-службе судов пояснили, что после вступления решения в законную силу оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения указателей страниц в реестр, содержащий запрещенную к распространению в РФ информацию. Также решение будет направлено в министерство юстиции РФ для включения книги в список экстремистских материалов.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240821/ssylka-1967461193.html

https://ria.ru/20240830/roskomnadzor--1969584818.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, происшествия