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Суд в Петербурге признал "Сатанинскую Библию" экстремистской - РИА Новости, 03.09.2024
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16:46 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/sud-1970309792.html
Суд в Петербурге признал "Сатанинскую Библию" экстремистской
Суд в Петербурге признал "Сатанинскую Библию" экстремистской - РИА Новости, 03.09.2024
Суд в Петербурге признал "Сатанинскую Библию" экстремистской
Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу "Сатанинская Библия" Антона Шандора Лавея, который считается основателем "церкви сатаны" в США,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:46
2024-09-03T16:46
россия
санкт-петербургский городской суд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу "Сатанинская Библия" Антона Шандора Лавея, который считается основателем "церкви сатаны" в США, сообщает объединенная пресс-служба судов города. С иском о признании информации экстремистской и запрещенной к распространению на территории РФ выступил заместитель прокурора Ленинградской области. "Административный истец указал, что в сети интернет размещена книга "Сатанинская Библия", изданная в неустановленное время в электронном формате (второе издание), под авторством Антона Шандора Лавей. Согласно выводам экспертов, текст книги представляет собой обладающий внутренней логикой сюжет, содержание которого заключается в пропаганде религиозной контркультурной системы, основанной на идеях деструкции, ненависти и насилия, отвержения традиционных для российского общества ценностей, а также пропаганде, направленной на формирование негативного отношения к традиционным для России конфессиям. Суд иск удовлетворил", - сообщает пресс-служба. Истец, в частности, увидел в издании пропаганду ЛГБТ*-движения. Эксперты указали, что в книге содержатся признаки возбуждения розни, побуждения к вражде в отношении лиц, не входящих в число приверженцев "церкви сатаны". В пресс-службе судов пояснили, что после вступления решения в законную силу оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения указателей страниц в реестр, содержащий запрещенную к распространению в РФ информацию. Также решение будет направлено в министерство юстиции РФ для включения книги в список экстремистских материалов.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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россия, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург, Происшествия
Суд в Петербурге признал "Сатанинскую Библию" экстремистской

Суд признал экстремистской книгу основателя "церкви сатаны" в США Антона Лавея

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу "Сатанинская Библия" Антона Шандора Лавея, который считается основателем "церкви сатаны" в США, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
С иском о признании информации экстремистской и запрещенной к распространению на территории РФ выступил заместитель прокурора Ленинградской области.
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"Административный истец указал, что в сети интернет размещена книга "Сатанинская Библия", изданная в неустановленное время в электронном формате (второе издание), под авторством Антона Шандора Лавей. Согласно выводам экспертов, текст книги представляет собой обладающий внутренней логикой сюжет, содержание которого заключается в пропаганде религиозной контркультурной системы, основанной на идеях деструкции, ненависти и насилия, отвержения традиционных для российского общества ценностей, а также пропаганде, направленной на формирование негативного отношения к традиционным для России конфессиям. Суд иск удовлетворил", - сообщает пресс-служба.
Истец, в частности, увидел в издании пропаганду ЛГБТ*-движения. Эксперты указали, что в книге содержатся признаки возбуждения розни, побуждения к вражде в отношении лиц, не входящих в число приверженцев "церкви сатаны".
В пресс-службе судов пояснили, что после вступления решения в законную силу оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения указателей страниц в реестр, содержащий запрещенную к распространению в РФ информацию. Также решение будет направлено в министерство юстиции РФ для включения книги в список экстремистских материалов.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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