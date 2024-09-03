https://ria.ru/20240903/spasskij-1970254272.html

Умер конструктор подлодок и бывший глава ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Спасский

Умер конструктор подлодок и бывший глава ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Спасский - РИА Новости, 03.09.2024

Умер конструктор подлодок и бывший глава ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Спасский

Экс-глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Спасский умер в возрасте 98 лет, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:05

2024-09-03T14:05

2024-09-03T17:01

санкт-петербург

россия

ссср

игорь спасский

александр беглов

российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Экс-глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Спасский умер в возрасте 98 лет, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский — легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи", — говорится в тексте соболезнования.По словам Беглова, Спасский был тем редким человеком, чьи навыки и талант помогали развиваться целой отрасли, определяли ее будущее и обеспечивали безопасность государства. Он добавил, что специалист приложил руку ко многим проектам, которые впоследствии стали основой стратегического потенциала Военно-морского флота России. Под его управлением конструкторское бюро "Рубин" стало символом надежности и инноваций. В течение нескольких десятков лет Спасский не только разрабатывал новые поколения подлодок, но и сохранял круг единомышленников, которым передавал свой бесценный опыт. Беглов отметил, что специалист создал целую школу ученых и конструкторов, которые и по сей день продолжают его дело.Губернатор также охарактеризовал Спасского как подлинного патриота города. Он напомнил, что конструктор имеет звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга. По словам Беглова, Спасский не только сумел сохранить свое конструкторское бюро, но и сделал его лучшим в стране. "Подлинный патриот Ленинграда-Петербурга, он помогал восстанавливать исторические памятники, создавал новые уникальные пространства, вел масштабную благотворительную работу. Игорь Дмитриевич Спасский останется в нашей памяти как человек, чья жизнь и труд были целиком посвящены служению отечеству", — резюмировал Беглов.Игорь Спасский (родился 2 августа 1926 года) — советский и российский ученый, инженер, генеральный конструктор около 200 советских и российских подводных лодок и бывший глава ЦКБ МТ "Рубин", Герой Российской Федерации, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. В 1956 году Спасский стал заместителем главного инженера ЦКБ МТ "Рубин", в 1968 году — главным инженером, в 1974-2007 годах — начальник ЦКБ "Рубин" (также с 1983 года — генеральный конструктор).

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санкт-петербург, россия, ссср, игорь спасский, александр беглов, российская академия наук