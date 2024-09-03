https://ria.ru/20240903/shkolnitsa-1970228317.html
В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница
В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница - РИА Новости, 03.09.2024
В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница
Полиция разыскивает 12-летнюю школьницу из поселка Бугры в Ленобласти, которая ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:14
2024-09-03T13:14
2024-09-03T13:14
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает 12-летнюю школьницу из поселка Бугры в Ленобласти, которая ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. "2 сентября 2024 года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 1 сентября в 15.30 из дома в поселке Бугры ушла гулять с собакой породы шпиц рыжего окраса и домой не вернулась несовершеннолетняя 12 лет", - сообщает пресс-служба. В ГУМВД назвали приметы пропавшей девочки: светлые волосы средней длины, глаза серые, рост 152-156 сантиметров. Предположительно девочка была одета в синие джинсы, белые босоножки, при себе у нее находился рюкзак розового цвета с изображением радуги и мобильный телефон-раскладушка. Региональный главк МВД просит всех, кому известна любая информация о местонахождении ребенка, сообщить в полицию.
https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Всеволожский район
В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница
В Ленинградской области 12-летняя школьница ушла гулять с собакой и не вернулась
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает 12-летнюю школьницу из поселка Бугры в Ленобласти, которая ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"2 сентября 2024 года в полицию Всеволожского района
Ленинградской области поступило сообщение о том, что 1 сентября в 15.30 из дома в поселке Бугры ушла гулять с собакой породы шпиц рыжего окраса и домой не вернулась несовершеннолетняя 12 лет", - сообщает пресс-служба.
В ГУМВД назвали приметы пропавшей девочки: светлые волосы средней длины, глаза серые, рост 152-156 сантиметров. Предположительно девочка была одета в синие джинсы, белые босоножки, при себе у нее находился рюкзак розового цвета с изображением радуги и мобильный телефон-раскладушка.
Региональный главк МВД просит всех, кому известна любая информация о местонахождении ребенка, сообщить в полицию.