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В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница - РИА Новости, 03.09.2024
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13:14 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/shkolnitsa-1970228317.html
В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница
В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница - РИА Новости, 03.09.2024
В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница
Полиция разыскивает 12-летнюю школьницу из поселка Бугры в Ленобласти, которая ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:14
2024-09-03T13:14
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает 12-летнюю школьницу из поселка Бугры в Ленобласти, которая ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. "2 сентября 2024 года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 1 сентября в 15.30 из дома в поселке Бугры ушла гулять с собакой породы шпиц рыжего окраса и домой не вернулась несовершеннолетняя 12 лет", - сообщает пресс-служба. В ГУМВД назвали приметы пропавшей девочки: светлые волосы средней длины, глаза серые, рост 152-156 сантиметров. Предположительно девочка была одета в синие джинсы, белые босоножки, при себе у нее находился рюкзак розового цвета с изображением радуги и мобильный телефон-раскладушка. Региональный главк МВД просит всех, кому известна любая информация о местонахождении ребенка, сообщить в полицию.
https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html
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ленинградская область
санкт-петербург
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Всеволожский район
В Ленинградской области пропала 12-летняя школьница

В Ленинградской области 12-летняя школьница ушла гулять с собакой и не вернулась

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает 12-летнюю школьницу из поселка Бугры в Ленобласти, которая ушла гулять с собакой и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"2 сентября 2024 года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 1 сентября в 15.30 из дома в поселке Бугры ушла гулять с собакой породы шпиц рыжего окраса и домой не вернулась несовершеннолетняя 12 лет", - сообщает пресс-служба.
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Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Вчера, 12:57
В ГУМВД назвали приметы пропавшей девочки: светлые волосы средней длины, глаза серые, рост 152-156 сантиметров. Предположительно девочка была одета в синие джинсы, белые босоножки, при себе у нее находился рюкзак розового цвета с изображением радуги и мобильный телефон-раскладушка.
Региональный главк МВД просит всех, кому известна любая информация о местонахождении ребенка, сообщить в полицию.
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25 мая 2018, 08:00
 
ПроисшествияЛенинградская областьСанкт-ПетербургВсеволожский район
 
 
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