https://ria.ru/20240903/rzhd-1970119374.html

РЖД планируют оснастить первый высокоскоростной поезд автопилотом

РЖД планируют оснастить первый высокоскоростной поезд автопилотом - РИА Новости, 03.09.2024

РЖД планируют оснастить первый высокоскоростной поезд автопилотом

Российский высокоскоростной пассажирский поезд планируется с цифровой системой управления и автопилотом, сообщается в информации РЖД на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:47

2024-09-03T03:47

2024-09-03T03:47

экономика

технологии

москва

санкт-петербург

россия

александр мишарин

олег белозеров

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российский высокоскоростной пассажирский поезд планируется с цифровой системой управления и автопилотом, сообщается в информации РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), с которой ознакомилось РИА Новости. "Первый российский высокоскоростной электропоезд… Цифровая система управления, автопилот… Новые технологии производства, конструкции и материалы… Микропроцессорная самодиагностика", - говорится в материалах. Там напоминается, что проект отечественного высокоскоростного поезда реализуется совместно РЖД и группой "Синара". Закончен эскизный проект поезда. "Идёт дальнейшая разработка", - указано в материалах. Строить российские поезда для ВСМ будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Согласно представленной в августе презентации концессионера проекта - "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости, всего в поезде из восьми вагонов планируется 454 пассажирских места. Будет один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная - четыре места, купе-сьют - два места), один вагон бизнес-класса - 68 мест, два вагона класса стандарт – 135 мест, четыре вагона класса комфорт – 230 мест. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации – 360 километров в час. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года "Синара" поставит для ВСМ Москва - Петербург 43 таких поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

https://ria.ru/20240830/moskva-1969523319.html

https://ria.ru/20240423/rzhd-1941766384.html

москва

санкт-петербург

россия

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экономика, технологии, москва, санкт-петербург, россия, александр мишарин, олег белозеров, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)