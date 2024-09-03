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"Позиции близки". О чем договорился Путин с азиатским союзником - РИА Новости, 03.09.2024
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15:16 03.09.2024 (обновлено: 16:13 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/putin-1970228491.html
"Позиции близки". О чем договорился Путин с азиатским союзником
"Позиции близки". О чем договорился Путин с азиатским союзником - РИА Новости, 03.09.2024
"Позиции близки". О чем договорился Путин с азиатским союзником
Президент России посетил с официальным визитом Монголию. Состоялись переговоры с Ухнаагийном Хурэлсухом и другими высшими руководителями страны, подписали ряд... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:16
2024-09-03T16:13
в мире
монголия
улан-батор
россия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил с официальным визитом Монголию. Состоялись переговоры с Ухнаагийном Хурэлсухом и другими высшими руководителями страны, подписали ряд двусторонних документов. Главы государств приняли участие в памятных мероприятиях. О главном из поездки в Улан-Батор — в материале РИА Новости.Год юбилеевВ монгольскую столицу Путин прибыл накануне, 2 сентября, прямиком из Республики Тывы. У трапа самолета его приветствовал почетный караул. По дороге из аэропорта "Аурус" президента сопровождал эскорт мотоциклистов.Торжественная церемония встречи с Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась на следующий день. Фасад государственного дворца в Улан-Баторе украшали флаги России и Монголии. Вдоль красной дорожки — рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяния личной гвардии Чингисхана.Девочка в национальном костюме вручила Путину цветы. Оркестр исполнил российский и монгольский гимны, затем главы государств направились во дворец, где их ждала специальная юрта, и приступили к переговорам в узком составе.Хурэлсух напомнил, что в этом году несколько значимых дат: 85-летие победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, 75-летие Улан-Баторской железной дороги, 65-летие общего освоения целины и полувековой юбилей города Эрдэнэт, созданного на базе совместного горно-обогатительного комбината.Кроме того, в 2019-м Москва и Улан-Батор подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, на основе которого с тех пор и взаимодействуют."За прошедшие четыре-пять лет наши страны и наши народы совместно преодолели те трудности, которые выпали на этот период", — сказал Хурэлсух. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, подчеркнул он, — приоритет монгольской внешней политики."Действительно, отношения развиваются по всем направлениям, — подтвердил Путин. — Кроме экономики и политической сферы, где мы тоже сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарному направлению, в частности в сфере образования".Он также пригласил президента Монголии на XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. "Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации, — уточнил Путин. — Надеюсь, вы примете участие в формате "БРИКС аутрич" — "БРИКС плюс" (с участием государств, формально не состоящих в объединении. — Прим. ред.)". Хурэлсух ответил согласием.Всестороннее сотрудничествоПереговоры продолжились в расширенном составе.Путин обратился к событиям на Халкин-Голе 1939-го, когда "советские и монгольские воины дали решительный отпор японским агрессорам, отстояв суверенитет и территориальную целостность Монголии". "Узы боевого братства, скрепившие народы наших стран, и по сей день являются надежной основой для дружбы, сотрудничества и добрососедства. Уверен, что это наследие необходимо передать и будущим поколениям", — подчеркнул он.Последовало еще одно приглашение: на торжества в мае 2025-го в честь 80-летия Победы. "В нашей стране помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году", — отметил Путин.Вернувшись к современности, президент подтвердил, что для Москвы отношения с Улан-Батором — в приоритете. Поддерживается устойчивый диалог по линии правительств, парламентов, в сфере безопасности, реализуется программа межрегионального и приграничного сотрудничества. Углубляются торгово-экономические связи: в первом полугодии взаимный товарооборот увеличился на 21 процент.В Евразийском экономическом союзе "практически завершили работу" по временному торговому соглашению с Монголией. Это "упростит в том числе и поставки товаров традиционного монгольского экспорта на российский рынок".Энергетические перспективыПо итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ.Межгосударственные отношения "динамично развиваются" в соответствии с подписанным пять лет назад договором о стратегическом партнерстве, указал Путин.И продолжил: "Настоящий флагман российско-монгольского экономического взаимодействия — межгосударственное акционерное общество "Улан-Баторская железная дорога". Уже 75 лет она вносит заметный вклад в экономику Монголии. Полным ходом реализуется долгосрочная программа развития Улан-Баторской дороги, рассчитанная на период до 2030 года".Москва "давно и надежно" обеспечивает Монголию энергоресурсами: в прошлом году более 90 процентов бензина и дизеля поступило именно из России.Есть хорошие перспективы в газовой сфере, завершена разработка проектной документации газопровода "Союз Восток" протяженностью почти тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай.Партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, помочь с новым оборудованием и трехкратно увеличить генерирующие мощности станции. Москва также открыта для совместных проектов в области мирного атома."При рассмотрении вопросов военно-технического и антитеррористического сотрудничества было констатировано, что российско-монгольское взаимодействие в этих областях вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии", — добавил Путин. А обсуждение международной повестки подтвердило, что позиции России и Монголии "по многим актуальным, глобальным сюжетам близки". Такая близость, впрочем, многих нервирует — например, киевский режим.Следующая остановка — ВЭФПрезидент также побеседовал с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.Главы государств возложили цветы к Улан-Баторскому мемориалу маршала Георгия Жукова — по выражению Путина, "одного из творцов победы на Халхин-Голе". Кстати, это первый памятник легендарному военачальнику (установлен в 1979-м). А недавно в Чойбалсане воздвигли еще один монумент.В завершение визита российских гостей ждал торжественный ужин. "Мы ценим, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество с нами, — отметил Путин на приеме. — Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями".Тем временем во Владивостоке открылся IX Восточный экономический форум (ВЭФ). Теперь президент направляется туда. Он выступит на пленарном заседании, запланированы двусторонние встречи, в частности, с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, замглавы правительства Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
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в мире, монголия, улан-батор, россия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух
В мире, Монголия, Улан-Батор, Россия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух
"Позиции близки". О чем договорился Путин с азиатским союзником

Путин провел переговоры с руководством Монголии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил с официальным визитом Монголию. Состоялись переговоры с Ухнаагийном Хурэлсухом и другими высшими руководителями страны, подписали ряд двусторонних документов. Главы государств приняли участие в памятных мероприятиях. О главном из поездки в Улан-Батор — в материале РИА Новости.

Год юбилеев

В монгольскую столицу Путин прибыл накануне, 2 сентября, прямиком из Республики Тывы. У трапа самолета его приветствовал почетный караул. По дороге из аэропорта "Аурус" президента сопровождал эскорт мотоциклистов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора
Президент России Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора
Торжественная церемония встречи с Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась на следующий день. Фасад государственного дворца в Улан-Баторе украшали флаги России и Монголии. Вдоль красной дорожки — рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяния личной гвардии Чингисхана.
Девочка в национальном костюме вручила Путину цветы. Оркестр исполнил российский и монгольский гимны, затем главы государств направились во дворец, где их ждала специальная юрта, и приступили к переговорам в узком составе.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе
Хурэлсух напомнил, что в этом году несколько значимых дат: 85-летие победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, 75-летие Улан-Баторской железной дороги, 65-летие общего освоения целины и полувековой юбилей города Эрдэнэт, созданного на базе совместного горно-обогатительного комбината.
Кроме того, в 2019-м Москва и Улан-Батор подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, на основе которого с тех пор и взаимодействуют.
"За прошедшие четыре-пять лет наши страны и наши народы совместно преодолели те трудности, которые выпали на этот период", — сказал Хурэлсух. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, подчеркнул он, — приоритет монгольской внешней политики.
"Действительно, отношения развиваются по всем направлениям, — подтвердил Путин. — Кроме экономики и политической сферы, где мы тоже сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарному направлению, в частности в сфере образования".
Он также пригласил президента Монголии на XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. "Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации, — уточнил Путин. — Надеюсь, вы примете участие в формате "БРИКС аутрич" — "БРИКС плюс" (с участием государств, формально не состоящих в объединении. — Прим. ред.)". Хурэлсух ответил согласием.

Всестороннее сотрудничество

Переговоры продолжились в расширенном составе.
Путин обратился к событиям на Халкин-Голе 1939-го, когда "советские и монгольские воины дали решительный отпор японским агрессорам, отстояв суверенитет и территориальную целостность Монголии". "Узы боевого братства, скрепившие народы наших стран, и по сей день являются надежной основой для дружбы, сотрудничества и добрососедства. Уверен, что это наследие необходимо передать и будущим поколениям", — подчеркнул он.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков во время боев на Халхин-Голе
Командующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков во время боев на Халхин-Голе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
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Командующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков во время боев на Халхин-Голе
Последовало еще одно приглашение: на торжества в мае 2025-го в честь 80-летия Победы. "В нашей стране помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны, а также боевую поддержку в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году", — отметил Путин.
Вернувшись к современности, президент подтвердил, что для Москвы отношения с Улан-Батором — в приоритете. Поддерживается устойчивый диалог по линии правительств, парламентов, в сфере безопасности, реализуется программа межрегионального и приграничного сотрудничества. Углубляются торгово-экономические связи: в первом полугодии взаимный товарооборот увеличился на 21 процент.
В Евразийском экономическом союзе "практически завершили работу" по временному торговому соглашению с Монголией. Это "упростит в том числе и поставки товаров традиционного монгольского экспорта на российский рынок".

Энергетические перспективы

По итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ.
Межгосударственные отношения "динамично развиваются" в соответствии с подписанным пять лет назад договором о стратегическом партнерстве, указал Путин.
И продолжил: "Настоящий флагман российско-монгольского экономического взаимодействия — межгосударственное акционерное общество "Улан-Баторская железная дорога". Уже 75 лет она вносит заметный вклад в экономику Монголии. Полным ходом реализуется долгосрочная программа развития Улан-Баторской дороги, рассчитанная на период до 2030 года".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время совместного заявления для СМИ по итогам российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Москва "давно и надежно" обеспечивает Монголию энергоресурсами: в прошлом году более 90 процентов бензина и дизеля поступило именно из России.
Есть хорошие перспективы в газовой сфере, завершена разработка проектной документации газопровода "Союз Восток" протяженностью почти тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай.
Партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов. Российская компания "Интер РАО" рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, помочь с новым оборудованием и трехкратно увеличить генерирующие мощности станции. Москва также открыта для совместных проектов в области мирного атома.
"При рассмотрении вопросов военно-технического и антитеррористического сотрудничества было констатировано, что российско-монгольское взаимодействие в этих областях вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии", — добавил Путин. А обсуждение международной повестки подтвердило, что позиции России и Монголии "по многим актуальным, глобальным сюжетам близки". Такая близость, впрочем, многих нервирует — например, киевский режим.

Следующая остановка — ВЭФ

Президент также побеседовал с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Главы государств возложили цветы к Улан-Баторскому мемориалу маршала Георгия Жукова — по выражению Путина, "одного из творцов победы на Халхин-Голе". Кстати, это первый памятник легендарному военачальнику (установлен в 1979-м). А недавно в Чойбалсане воздвигли еще один монумент.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии возложения венка к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе
В завершение визита российских гостей ждал торжественный ужин. "Мы ценим, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество с нами, — отметил Путин на приеме. — Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями".
Тем временем во Владивостоке открылся IX Восточный экономический форум (ВЭФ). Теперь президент направляется туда. Он выступит на пленарном заседании, запланированы двусторонние встречи, в частности, с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, замглавы правительства Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
 
В миреМонголияУлан-БаторРоссияВладимир ПутинУхнаагийн Хурэлсух
 
 
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