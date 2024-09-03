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В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина - РИА Новости, 03.09.2024
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04:12 03.09.2024 (обновлено: 15:31 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970120838.html
В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина
В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина - РИА Новости, 03.09.2024
В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина
Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда, написал... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:12
2024-09-03T15:31
в мире
монголия
украина
россия
владимир путин
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда, написал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X."Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. &lt;...&gt; Мы будем вести работу с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора", — заявил он.Путин прибыл с визитом в Монголию в понедельник. Президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.
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в мире, монголия, украина, россия, владимир путин, международный уголовный суд
В мире, Монголия, Украина, Россия, Владимир Путин, Международный уголовный суд
В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина

В МИД Украины пригрозили Монголии последствиями за визит Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора
Президент России Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда, написал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.
"Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. <...> Мы будем вести работу с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора", — заявил он.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Путин прибыл с визитом в Монголию в понедельник. Президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.
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В миреМонголияУкраинаРоссияВладимир ПутинМеждународный уголовный суд
 
 
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