https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970120838.html

В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина

В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина - РИА Новости, 03.09.2024

В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина

Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда, написал... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:12

2024-09-03T04:12

2024-09-03T15:31

в мире

монголия

украина

россия

владимир путин

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970067902_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_de109ab0ace78025c3cafe7e7c3926e7.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда, написал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X."Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. <...> Мы будем вести работу с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора", — заявил он.Путин прибыл с визитом в Монголию в понедельник. Президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.

https://ria.ru/20240902/evrosoyuz-1970010853.html

монголия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монголия, украина, россия, владимир путин, международный уголовный суд