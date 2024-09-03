В Киеве пригрозили наказать Монголию за визит Путина
В МИД Украины пригрозили Монголии последствиями за визит Путина
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора
Президент России Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина и ее союзники примут меры против Монголии за отказ арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда, написал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.
"Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. <...> Мы будем вести работу с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора", — заявил он.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Путин прибыл с визитом в Монголию в понедельник. Президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями азиатской республики по этому поводу, сообщил, что все аспекты поездки тщательно готовились.
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