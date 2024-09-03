Патрушев выразил соболезнования родным конструктора подлодок Спасского
Патрушев о конструкторе подлодок Спасском: все силы он направлял на развитие ВМФ
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГенеральный конструктор, начальник ФГУП ЦКБ морской техники "Рубин" академик Игорь Спасский
Генеральный конструктор, начальник ФГУП ЦКБ морской техники "Рубин" академик Игорь Спасский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев выразил соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам скончавшегося во вторник конструктора подлодок Игоря Спасского, отметив, что он, не считаясь со временем, все свои силы направлял на развитие Военно-морского флота РФ, говорится в сообщении аппарата Патрушева.
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"С глубочайшим прискорбием узнал об уходе из жизни легендарного человека, выдающегося конструктора в области проектирования подводных лодок Игоря Дмитриевича Спасского", - написал помощник президента.
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"Герой Социалистического Труда, академик Спасский посвятил свою жизнь защите национальных интересов нашего государства. Не считаясь со временем, все свои силы и знания направлял на развитие Военно-морского флота России, обеспечение безопасности Отечества", - добавил Патрушев.
Он отметил, что Спасский навсегда запомнится как настоящий патриот России, человек поразительной работоспособности и безграничной преданности делу.
Спасский - дважды Герой: Герой Российской Федерации и Герой Социалистического Труда, академик Российской Академии наук, почетный гражданин Санкт-Петербурга, научный руководитель работ АО "ЦКБ морской техники "Рубин".
В 1965 году был удостоен Ленинской премии за создание атомного ракетоносца с подводным стартом баллистических ракет проекта 658М, в 1983 году - Государственной премии СССР.