https://ria.ru/20240903/patrushev-1970353931.html

Патрушев выразил соболезнования родным конструктора подлодок Спасского

Патрушев выразил соболезнования родным конструктора подлодок Спасского - РИА Новости, 03.09.2024

Патрушев выразил соболезнования родным конструктора подлодок Спасского

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев выразил соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам скончавшегося во вторник... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:47

2024-09-03T19:47

2024-09-03T19:47

россия

санкт-петербург

ссср

игорь спасский

николай патрушев

российская академия наук

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев выразил соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам скончавшегося во вторник конструктора подлодок Игоря Спасского, отметив, что он, не считаясь со временем, все свои силы направлял на развитие Военно-морского флота РФ, говорится в сообщении аппарата Патрушева. "С глубочайшим прискорбием узнал об уходе из жизни легендарного человека, выдающегося конструктора в области проектирования подводных лодок Игоря Дмитриевича Спасского", - написал помощник президента. "Герой Социалистического Труда, академик Спасский посвятил свою жизнь защите национальных интересов нашего государства. Не считаясь со временем, все свои силы и знания направлял на развитие Военно-морского флота России, обеспечение безопасности Отечества", - добавил Патрушев. Он отметил, что Спасский навсегда запомнится как настоящий патриот России, человек поразительной работоспособности и безграничной преданности делу. В 1965 году был удостоен Ленинской премии за создание атомного ракетоносца с подводным стартом баллистических ракет проекта 658М, в 1983 году - Государственной премии СССР.

россия

санкт-петербург

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россия, санкт-петербург, ссср, игорь спасский, николай патрушев, российская академия наук