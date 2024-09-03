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Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 03.09.2024
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16:30 03.09.2024 (обновлено: 17:20 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/konkurs-1970076173.html
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 03.09.2024
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:30
2024-09-03T17:20
бангладеш
италия
новосибирск
андрей стенин
уральские авиалинии
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
новости агентства
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистического спектра и их близких людях.Анна Плюснина:"Впервые я столкнулась с аутичными людьми во время преподавания в инклюзивной фотомастерской. Это были подростки, которые пришли на занятия со своими мамами. Расстройство аутистического спектра не всегда заметно внешне и может выражаться в разных формах и степенях. Для особенных детей важна ранняя диагностика, возможность найти свое место в этом мире, где они отличаются от большинства. Меня поражает крепость духа женщин, которые постоянно находятся рядом со своими детьми, их любовь, дающая силы бороться с диагнозом вопреки всему".Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшего город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахмана Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", — говорил Рза.И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендры Пандея (Rajendra Pandey)о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунга Чана Тары (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.Остальные места в номинациях распределены следующим образом.В номинации "Главные новости. Одиночная фотография":German Caballero, Spain — 2-е местоKaram Al-Masri, Syria — 3-е местоApratim Pal, India — особая отметка жюриJahid Apu, Bangladesh — особая отметка жюриВ номинации "Главные новости. Серия фотографий":Luke Dray, UK — 2-е местоGunnar Oberhosel, South Africa — 3-е местоKaushik Dutta, India — особая отметка жюриВ номинации "Спорт. Одиночная фотография":Роман Великоцкий, Россия — 2-е местоJianfei Xie, China — 3-е местоDipayan Bose, India — особая отметка жюриВ номинации "Моя планета. Одиночная фотография":Пелагия Тихонова, Россия — 2-е местоАлександра Новицкая, Россия — 3-е местоMohammed Suman, Bangladesh — особая отметка жюриВ номинации "Моя планета. Серия фотографий":Ричард Назаретян, Россия — 2-е местоGiacomo d'Orlando, Italy — 3-е местоИван Высочинский, Россия — особая отметка жюриВ номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография":Ziaul Huque, Bangladesh — 2-е местоArpan Basu Chowdhury, India — 3-е местоMuhammed Shamim Ul Islam, Bangladesh — особая отметка жюриВ номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий":Константин Ерохин, Россия — 2-е местоСергей Алексеев, Россия — 3-е местоВ номинации "Вид сверху. Одиночная фотография":Руслан Кондратенко, Россия — 2-е местоAbdul Momin, Bangladesh — 3-е местоMushfiqul Alam, Bangladesh — особая отметка жюриЦеремония в Москве даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "Смотрим" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международные), телеканал и портал RT (международные), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
бангладеш
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Наталья Стерхова
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353
60
353
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бангладеш, италия, новосибирск, андрей стенин, уральские авиалинии, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства, россия
Бангладеш, Италия, Новосибирск, Андрей Стенин, Уральские авиалинии, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Новости агентства, Россия

Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина

© Фото : Анна Плюснина, StenincontestФоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистического спектра и их близких людях.
Анна Плюснина:
"Впервые я столкнулась с аутичными людьми во время преподавания в инклюзивной фотомастерской. Это были подростки, которые пришли на занятия со своими мамами. Расстройство аутистического спектра не всегда заметно внешне и может выражаться в разных формах и степенях. Для особенных детей важна ранняя диагностика, возможность найти свое место в этом мире, где они отличаются от большинства. Меня поражает крепость духа женщин, которые постоянно находятся рядом со своими детьми, их любовь, дающая силы бороться с диагнозом вопреки всему".
Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.
© Фото : Владислав Некрасов, StenincontestВладислав Некрасов. "Его долг"
Владислав Некрасов Его долг. Россия. Главные новости. Одиночные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Владислав Некрасов, Stenincontest
Владислав Некрасов. "Его долг"
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.
© Фото : Фредерике Желинас, StenincontestФредерике Желинас. "Время агавы"
Фредерике Желинас Время агавы. Италия. Главные новости. Серии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Фредерике Желинас, Stenincontest
Фредерике Желинас. "Время агавы"
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшего город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.
© Фото : Мохаммад Суман, StenincontestМохаммад Суман. "Дети Читтагонга играют в грязи"
Мохаммад Суман Дети Читтагонга играют в грязи. Бангладеш. Спорт - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Мохаммад Суман, Stenincontest
Мохаммад Суман. "Дети Читтагонга играют в грязи"
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.
© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , StenincontestПаула Хесус Бриньярделло. "Там, где зеленый — не цвет жизни"
Паула Хесус Бриньярделло Там, где зеленый – не цвет жизни. Италия. Моя планета, Одиночные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Паула Хесус Бриньярделло , Stenincontest
Паула Хесус Бриньярделло. "Там, где зеленый — не цвет жизни"
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахмана Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.
© Фото : Мосфикур Рахман Джохан, StenincontestМосфикур Рахман Джохан. "Воспоминания о жизни до прогресса"
Мосфикур Рахман Джохан Воспоминания о жизни до прогресса. Бангладеш. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Мосфикур Рахман Джохан, Stenincontest
Мосфикур Рахман Джохан. "Воспоминания о жизни до прогресса"
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", — говорил Рза.
© РИА Новости / A.OshepkovРабота Александра Ощепкова "Детям страшно, а я ведь сам отец"
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / A.Oshepkov
Работа Александра Ощепкова "Детям страшно, а я ведь сам отец"
И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендры Пандея (Rajendra Pandey)о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.
© Фото : Раджендра Пандей, StenincontestРаджендра Пандей. "Вдовы-изгои"
Раджендра Пандей Вдовы-изгои. Индия. Портрет. Герой нашего времени, 1-е место. Серии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
Раджендра Пандей. "Вдовы-изгои"
Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунга Чана Тары (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.
© РИА НовостиАунг Чан Тара. "Цветы лилий"
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости
Аунг Чан Тара. "Цветы лилий"
Остальные места в номинациях распределены следующим образом.
В номинации "Главные новости. Одиночная фотография":
German Caballero, Spain — 2-е место
Karam Al-Masri, Syria — 3-е место
Apratim Pal, India — особая отметка жюри
Jahid Apu, Bangladesh — особая отметка жюри
В номинации "Главные новости. Серия фотографий":
Luke Dray, UK — 2-е место
Gunnar Oberhosel, South Africa — 3-е место
Kaushik Dutta, India — особая отметка жюри
В номинации "Спорт. Одиночная фотография":
Роман Великоцкий, Россия — 2-е место
Jianfei Xie, China — 3-е место
Dipayan Bose, India — особая отметка жюри
В номинации "Моя планета. Одиночная фотография":
Пелагия Тихонова, Россия — 2-е место
Александра Новицкая, Россия — 3-е место
Mohammed Suman, Bangladesh — особая отметка жюри
В номинации "Моя планета. Серия фотографий":
Ричард Назаретян, Россия — 2-е место
Giacomo d'Orlando, Italy — 3-е место
Иван Высочинский, Россия — особая отметка жюри
В номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография":
Ziaul Huque, Bangladesh — 2-е место
Arpan Basu Chowdhury, India — 3-е место
Muhammed Shamim Ul Islam, Bangladesh — особая отметка жюри
В номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий":
Константин Ерохин, Россия — 2-е место
Сергей Алексеев, Россия — 3-е место
В номинации "Вид сверху. Одиночная фотография":
Руслан Кондратенко, Россия — 2-е место
Abdul Momin, Bangladesh — 3-е место
Mushfiqul Alam, Bangladesh — особая отметка жюри
Церемония в Москве даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "Смотрим" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международные), телеканал и портал RT (международные), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Такие разные судьбы. Шорт-лист лауреатов конкурса имени Стенина
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

Аунг Чан Тар Цветы лилии. Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
1 из 12
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest

Автор этой фотографии Ричард Назаретян — коренной уралец, стремящийся запечатлеть обыденную жизнь родного края.

Ричард Назаретян Урал. Россия. Моя Планета, серии

Автор этой фотографии Ричард Назаретян — коренной уралец, стремящийся запечатлеть обыденную жизнь родного края.

© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
2 из 12
© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest

Девочка Сабина, ставшая героиней снимка бангладешского фотографа Мухаммада Шамима Уль Ислама "Девочка и океан", часто выходит на берег Бенгальского залива, чтобы собрать бутылки и продать их в пунктах переработки.

Мухаммад Шамим Уль Ислам Девочка и океан. Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные

Девочка Сабина, ставшая героиней снимка бангладешского фотографа Мухаммада Шамима Уль Ислама "Девочка и океан", часто выходит на берег Бенгальского залива, чтобы собрать бутылки и продать их в пунктах переработки.

© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest
3 из 12
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest

Герой снимка бангладешца Мохаммеда Сумана "Молитва в поле" делает блоки из мешков с песком, борясь с речной эрозией. В конце рабочего дня он совершает намаз прямо на мешках.

Мохаммед Суман Молитва в поле. Бангладеш. Моя Планета, одиночные

Герой снимка бангладешца Мохаммеда Сумана "Молитва в поле" делает блоки из мешков с песком, борясь с речной эрозией. В конце рабочего дня он совершает намаз прямо на мешках.

© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
4 из 12
© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest

Этот снимок, названный "Отчаяние на грани жизни и смерти", испанец Херман Кабальеро сделал во время разрушительного пожара в доме в Валенсии. Спустя более чем два часа героев фотографии удалось спасти.

Херман Кабальеро Отчаяние на грани жизни и смерти. Испания. Главные новости, одиночные

Этот снимок, названный "Отчаяние на грани жизни и смерти", испанец Херман Кабальеро сделал во время разрушительного пожара в доме в Валенсии. Спустя более чем два часа героев фотографии удалось спасти.

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest
5 из 12
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest

Фотограф Анна Плюснина посвятила свой снимок "Посмотреть в глаза человеку" детям с различной степенью аутизма.

Анна Плюснина Посмотреть в глаза человеку. Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии

Фотограф Анна Плюснина посвятила свой снимок "Посмотреть в глаза человеку" детям с различной степенью аутизма.

© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
6 из 12
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest

Итальянец Джакомо Д'Орландо любит снимать фотографии на тему изменений климата. Работа "Симбиоз" посвящена морской экосистеме Австралии.

Джакомо д'Орландо Симбиоз. Италия. Моя Планета, серии

Итальянец Джакомо Д'Орландо любит снимать фотографии на тему изменений климата. Работа "Симбиоз" посвящена морской экосистеме Австралии.

© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
7 из 12
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest

В индийском городе Вриндаван живут десятки тысяч вдов. Их выживают из домов собственные семьи. Об их тяжелой жизни рассказывает фотография Раджендры Мохана Панди.

Раджендра Пандей Вдовы-изгои. Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии

В индийском городе Вриндаван живут десятки тысяч вдов. Их выживают из домов собственные семьи. Об их тяжелой жизни рассказывает фотография Раджендры Мохана Панди.

© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
8 из 12
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

Абдул Момин От земли к перцу. Бангаладеш. Вид сверху, одиночные

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
9 из 12
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest

Британец Люк Дрей, живущий в Уганде, снял последствия проливных дождей в Южном Судане, которые привели к тому, что некоторые области страны затопило на целый год.

Люк Дрей Реальный климат Южного Судана. Великобритания. Главные новости, серии

Британец Люк Дрей, живущий в Уганде, снял последствия проливных дождей в Южном Судане, которые привели к тому, что некоторые области страны затопило на целый год.

© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
10 из 12
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest

Российский фотограф Руслан Кондратенко снял ледокол "Капитан Косолапов" на рейде в Финском заливе.

Руслан Кондратенко Ледокол Капитан Косолапов. Россия. Вид сверху, одиночные

Российский фотограф Руслан Кондратенко снял ледокол "Капитан Косолапов" на рейде в Финском заливе.

© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
11 из 12
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest

"Детям страшно, а я ведь сам отец", — заявил герой этого снимка Рза Рзаев, переносивший и переводивший людей через реку кипятка во время коммунальной аварии в Новосибирске.

Александр Ощепков Детям страшно, а я ведь сам отец. Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные

"Детям страшно, а я ведь сам отец", — заявил герой этого снимка Рза Рзаев, переносивший и переводивший людей через реку кипятка во время коммунальной аварии в Новосибирске.

© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
12 из 12

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
1 из 12

Автор этой фотографии Ричард Назаретян — коренной уралец, стремящийся запечатлеть обыденную жизнь родного края.

© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
2 из 12

Девочка Сабина, ставшая героиней снимка бангладешского фотографа Мухаммада Шамима Уль Ислама "Девочка и океан", часто выходит на берег Бенгальского залива, чтобы собрать бутылки и продать их в пунктах переработки.

© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest
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Герой снимка бангладешца Мохаммеда Сумана "Молитва в поле" делает блоки из мешков с песком, борясь с речной эрозией. В конце рабочего дня он совершает намаз прямо на мешках.

© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
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Этот снимок, названный "Отчаяние на грани жизни и смерти", испанец Херман Кабальеро сделал во время разрушительного пожара в доме в Валенсии. Спустя более чем два часа героев фотографии удалось спасти.

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest
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Фотограф Анна Плюснина посвятила свой снимок "Посмотреть в глаза человеку" детям с различной степенью аутизма.

© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
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Итальянец Джакомо Д'Орландо любит снимать фотографии на тему изменений климата. Работа "Симбиоз" посвящена морской экосистеме Австралии.

© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
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В индийском городе Вриндаван живут десятки тысяч вдов. Их выживают из домов собственные семьи. Об их тяжелой жизни рассказывает фотография Раджендры Мохана Панди.

© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
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Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
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Британец Люк Дрей, живущий в Уганде, снял последствия проливных дождей в Южном Судане, которые привели к тому, что некоторые области страны затопило на целый год.

© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
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Российский фотограф Руслан Кондратенко снял ледокол "Капитан Косолапов" на рейде в Финском заливе.

© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
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"Детям страшно, а я ведь сам отец", — заявил герой этого снимка Рза Рзаев, переносивший и переводивший людей через реку кипятка во время коммунальной аварии в Новосибирске.

© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
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