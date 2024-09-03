https://ria.ru/20240903/konkurs-1970076173.html

Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 03.09.2024

Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:30

2024-09-03T16:30

2024-09-03T17:20

бангладеш

италия

новосибирск

андрей стенин

уральские авиалинии

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

новости агентства

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистического спектра и их близких людях.Анна Плюснина:"Впервые я столкнулась с аутичными людьми во время преподавания в инклюзивной фотомастерской. Это были подростки, которые пришли на занятия со своими мамами. Расстройство аутистического спектра не всегда заметно внешне и может выражаться в разных формах и степенях. Для особенных детей важна ранняя диагностика, возможность найти свое место в этом мире, где они отличаются от большинства. Меня поражает крепость духа женщин, которые постоянно находятся рядом со своими детьми, их любовь, дающая силы бороться с диагнозом вопреки всему".Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшего город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый — не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахмана Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", — говорил Рза.И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендры Пандея (Rajendra Pandey)о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунга Чана Тары (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.Остальные места в номинациях распределены следующим образом.В номинации "Главные новости. Одиночная фотография":German Caballero, Spain — 2-е местоKaram Al-Masri, Syria — 3-е местоApratim Pal, India — особая отметка жюриJahid Apu, Bangladesh — особая отметка жюриВ номинации "Главные новости. Серия фотографий":Luke Dray, UK — 2-е местоGunnar Oberhosel, South Africa — 3-е местоKaushik Dutta, India — особая отметка жюриВ номинации "Спорт. Одиночная фотография":Роман Великоцкий, Россия — 2-е местоJianfei Xie, China — 3-е местоDipayan Bose, India — особая отметка жюриВ номинации "Моя планета. Одиночная фотография":Пелагия Тихонова, Россия — 2-е местоАлександра Новицкая, Россия — 3-е местоMohammed Suman, Bangladesh — особая отметка жюриВ номинации "Моя планета. Серия фотографий":Ричард Назаретян, Россия — 2-е местоGiacomo d'Orlando, Italy — 3-е местоИван Высочинский, Россия — особая отметка жюриВ номинации "Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография":Ziaul Huque, Bangladesh — 2-е местоArpan Basu Chowdhury, India — 3-е местоMuhammed Shamim Ul Islam, Bangladesh — особая отметка жюриВ номинации "Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий":Константин Ерохин, Россия — 2-е местоСергей Алексеев, Россия — 3-е местоВ номинации "Вид сверху. Одиночная фотография":Руслан Кондратенко, Россия — 2-е местоAbdul Momin, Bangladesh — 3-е местоMushfiqul Alam, Bangladesh — особая отметка жюриЦеремония в Москве даст начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа "Смотрим" (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (международные), телеканал и портал RT (международные), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

бангладеш, италия, новосибирск, андрей стенин, уральские авиалинии, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства, россия