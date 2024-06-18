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Такие разные судьбы. Шорт-лист лауреатов конкурса имени Стенина - РИА Новости, 18.06.2024
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13:33 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/stenin-1953631412.html
Такие разные судьбы. Шорт-лист лауреатов конкурса имени Стенина
Такие разные судьбы. Шорт-лист лауреатов конкурса имени Стенина - РИА Новости, 18.06.2024
Такие разные судьбы. Шорт-лист лауреатов конкурса имени Стенина
В Москве объявили шорт-лист лауреатов юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Самые яркие фотографии — в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:33
2024-06-18T13:33
фото
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
москва
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В Москве объявили шорт-лист лауреатов юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Самые яркие фотографии — в фотоленте Ria.ru.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
фото, фото, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, москва
Фото, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Москва

Такие разные судьбы. Шорт-лист лауреатов конкурса имени Стенина

Читать ria.ru в
В Москве объявили шорт-лист лауреатов юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Самые яркие фотографии — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

Аунг Чан Тар Цветы лилии. Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.

© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
1 из 12
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest

Автор этой фотографии Ричард Назаретян — коренной уралец, стремящийся запечатлеть обыденную жизнь родного края.

Ричард Назаретян Урал. Россия. Моя Планета, серии

Автор этой фотографии Ричард Назаретян — коренной уралец, стремящийся запечатлеть обыденную жизнь родного края.

© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
2 из 12
© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest

Девочка Сабина, ставшая героиней снимка бангладешского фотографа Мухаммада Шамима Уль Ислама "Девочка и океан", часто выходит на берег Бенгальского залива, чтобы собрать бутылки и продать их в пункты переработки.

Мухаммад Шамим Уль Ислам Девочка и океан. Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные

Девочка Сабина, ставшая героиней снимка бангладешского фотографа Мухаммада Шамима Уль Ислама "Девочка и океан", часто выходит на берег Бенгальского залива, чтобы собрать бутылки и продать их в пункты переработки.

© Фото : Мухаммад Шамим Уль Ислам, Stenincontest
3 из 12
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest

Герой снимка бангладешца Мохаммеда Сумана "Молитва в поле" делает блоки из мешков с песком, борясь с речной эрозией. В конце рабочего дня он совершает намаз прямо на мешках.

Мохаммед Суман Молитва в поле. Бангладеш. Моя Планета, одиночные

Герой снимка бангладешца Мохаммеда Сумана "Молитва в поле" делает блоки из мешков с песком, борясь с речной эрозией. В конце рабочего дня он совершает намаз прямо на мешках.

© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
4 из 12
© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest

Этот снимок, названный "Отчаяние на грани жизни и смерти", испанец Херман Кабальеро сделал во время разрушительного пожара в доме в Валенсии. Спустя более чем два часа героев фотографии удалось спасти.

Херман Кабальеро Отчаяние на грани жизни и смерти. Испания. Главные новости, одиночные

Этот снимок, названный "Отчаяние на грани жизни и смерти", испанец Херман Кабальеро сделал во время разрушительного пожара в доме в Валенсии. Спустя более чем два часа героев фотографии удалось спасти.

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest
5 из 12
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest

Фотограф Анна Плюснина посвятила свой снимок "Посмотреть в глаза человеку" детям с разными степенями аутизма.

Анна Плюснина Посмотреть в глаза человеку. Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии

Фотограф Анна Плюснина посвятила свой снимок "Посмотреть в глаза человеку" детям с разными степенями аутизма.

© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
6 из 12
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest

Итальянец Джакомо Д'Орландо любит снимать фотографии на тему изменений климата. Работа "Симбиоз" посвящена морской экосистеме Австралии.

Джакомо д'Орландо Симбиоз. Италия. Моя Планета, серии

Итальянец Джакомо Д'Орландо любит снимать фотографии на тему изменений климата. Работа "Симбиоз" посвящена морской экосистеме Австралии.

© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
7 из 12
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest

В индийском городе Вриндаван живут десятки тысяч вдов. Их выживают из домов собственные семьи. Об их тяжелой жизни рассказывает фотография Раджендры Мохана Панди.

Раджендра Пандей Вдовы-изгои. Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии

В индийском городе Вриндаван живут десятки тысяч вдов. Их выживают из домов собственные семьи. Об их тяжелой жизни рассказывает фотография Раджендры Мохана Панди.

© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
8 из 12
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

Абдул Момин От земли к перцу. Бангаладеш. Вид сверху, одиночные

Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
9 из 12
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest

Британец Люк Дрей, живущий в Уганде, снял последствия проливных дождей в Южном Судане, которые привели к тому, что некоторые области страны затопило на целый год.

Люк Дрей Реальный климат Южного Судана. Великобритания. Главные новости, серии

Британец Люк Дрей, живущий в Уганде, снял последствия проливных дождей в Южном Судане, которые привели к тому, что некоторые области страны затопило на целый год.

© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
10 из 12
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest

Российский фотограф Руслан Кондратенко снял ледокол "Капитан Косолапов" на рейде в Финском заливе.

Руслан Кондратенко Ледокол Капитан Косолапов. Россия. Вид сверху, одиночные

Российский фотограф Руслан Кондратенко снял ледокол "Капитан Косолапов" на рейде в Финском заливе.

© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
11 из 12
© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest

"Детям страшно, а я ведь сам отец", — заявил герой этого снимка Рза Рзаев, переносивший и переводивший людей через реку кипятка во время коммунальной аварии в Новосибирске.

Александр Ощепков Детям страшно, а я ведь сам отец. Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночные

"Детям страшно, а я ведь сам отец", — заявил герой этого снимка Рза Рзаев, переносивший и переводивший людей через реку кипятка во время коммунальной аварии в Новосибирске.

© Фото : Александр Ощепков, Stenincontest
12 из 12
 
ФотоМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаМосква
 
 
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