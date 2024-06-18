Такие разные судьбы. Шорт-лист лауреатов конкурса имени Стенина

"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.
"Спокойным утром жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилии водой, подчеркивая их естественную красоту", — так свой снимок описал фотограф из Мьянмы Аунг Чан Тар.
Автор этой фотографии Ричард Назаретян — коренной уралец, стремящийся запечатлеть обыденную жизнь родного края.
Автор этой фотографии Ричард Назаретян — коренной уралец, стремящийся запечатлеть обыденную жизнь родного края.
Девочка Сабина, ставшая героиней снимка бангладешского фотографа Мухаммада Шамима Уль Ислама "Девочка и океан", часто выходит на берег Бенгальского залива, чтобы собрать бутылки и продать их в пункты переработки.
Девочка Сабина, ставшая героиней снимка бангладешского фотографа Мухаммада Шамима Уль Ислама "Девочка и океан", часто выходит на берег Бенгальского залива, чтобы собрать бутылки и продать их в пункты переработки.
Герой снимка бангладешца Мохаммеда Сумана "Молитва в поле" делает блоки из мешков с песком, борясь с речной эрозией. В конце рабочего дня он совершает намаз прямо на мешках.
Герой снимка бангладешца Мохаммеда Сумана "Молитва в поле" делает блоки из мешков с песком, борясь с речной эрозией. В конце рабочего дня он совершает намаз прямо на мешках.
Этот снимок, названный "Отчаяние на грани жизни и смерти", испанец Херман Кабальеро сделал во время разрушительного пожара в доме в Валенсии. Спустя более чем два часа героев фотографии удалось спасти.
Этот снимок, названный "Отчаяние на грани жизни и смерти", испанец Херман Кабальеро сделал во время разрушительного пожара в доме в Валенсии. Спустя более чем два часа героев фотографии удалось спасти.
Фотограф Анна Плюснина посвятила свой снимок "Посмотреть в глаза человеку" детям с разными степенями аутизма.
Фотограф Анна Плюснина посвятила свой снимок "Посмотреть в глаза человеку" детям с разными степенями аутизма.
Итальянец Джакомо Д'Орландо любит снимать фотографии на тему изменений климата. Работа "Симбиоз" посвящена морской экосистеме Австралии.
Итальянец Джакомо Д'Орландо любит снимать фотографии на тему изменений климата. Работа "Симбиоз" посвящена морской экосистеме Австралии.
В индийском городе Вриндаван живут десятки тысяч вдов. Их выживают из домов собственные семьи. Об их тяжелой жизни рассказывает фотография Раджендры Мохана Панди.
В индийском городе Вриндаван живут десятки тысяч вдов. Их выживают из домов собственные семьи. Об их тяжелой жизни рассказывает фотография Раджендры Мохана Панди.
Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".
Фотограф из Бангладеш Абдул Момин запечатлел, как работницы собирают перцы чили, чтобы высушить их. Работа получила название "От земли к перцу".
Британец Люк Дрей, живущий в Уганде, снял последствия проливных дождей в Южном Судане, которые привели к тому, что некоторые области страны затопило на целый год.
Британец Люк Дрей, живущий в Уганде, снял последствия проливных дождей в Южном Судане, которые привели к тому, что некоторые области страны затопило на целый год.
Российский фотограф Руслан Кондратенко снял ледокол "Капитан Косолапов" на рейде в Финском заливе.
Российский фотограф Руслан Кондратенко снял ледокол "Капитан Косолапов" на рейде в Финском заливе.
"Детям страшно, а я ведь сам отец", — заявил герой этого снимка Рза Рзаев, переносивший и переводивший людей через реку кипятка во время коммунальной аварии в Новосибирске.
"Детям страшно, а я ведь сам отец", — заявил герой этого снимка Рза Рзаев, переносивший и переводивший людей через реку кипятка во время коммунальной аварии в Новосибирске.