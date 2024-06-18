Такие разные судьбы. Шорт-лист лауреатов конкурса имени Стенина

© Фото : Херман Кабальеро, Stenincontest

Этот снимок, названный "Отчаяние на грани жизни и смерти", испанец Херман Кабальеро сделал во время разрушительного пожара в доме в Валенсии. Спустя более чем два часа героев фотографии удалось спасти.