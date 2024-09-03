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"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору - РИА Новости, 03.09.2024
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Ленинградская область
 
19:45 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/arena-1970353761.html
"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору
"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору - РИА Новости, 03.09.2024
"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору
"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору и отремонтируют дом Петрова, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:45
2024-09-03T19:45
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
сосновый бор
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росэнергоатом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору и отремонтируют дом Петрова, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Ленобласть совместно с "Росатомом" развивает город. Сегодня подтвердили: здесь обязательно появится ледовая арена. Второй объект — дом Петрова, самое старинное здание города, где появится музей. Сейчас администрация Соснового Бора дорабатывает проект реконструкции, в бюджет Ленобласти уже заложено 169 миллионов рублей на работы", - сказал Дрозденко во время общения с жителям города. Он отметил, что для спортсменов волейбольного клуба "Динамо" в Сосновом Бору будет отремонтировано общежитие. "Сегодня встретились с командой, решено реконструировать общежитие для спортсменов. Проведем работы и в самом волейбольном центре: полностью заменим освещение на современное светодиодное", - сказал губернатор. Как добавили в пресс-службе правительства Ленобласти, решение о строительстве ледовой арены принято по обращениям жителей в сотрудничестве правительства Ленинградской области и концерна Росэнергоатом. Готовы проект, который уже находится в экспертизе, и смета. "Еще одно обязательство — совместная реконструкция здания "Дома Петрова" для размещения краеведческого музея. Сейчас местная администрация дорабатывает проект", - уточнили в пресс-службе правительства. Также было принято решение о реконструкции Копорского шоссе в 2025 году, после ремонта моста через реку Воронку.
https://ria.ru/20240902/drozdenko-1970098462.html
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, сосновый бор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Сосновый Бор, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом

"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору и отремонтируют дом Петрова, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"Ленобласть совместно с "Росатомом" развивает город. Сегодня подтвердили: здесь обязательно появится ледовая арена. Второй объект — дом Петрова, самое старинное здание города, где появится музей. Сейчас администрация Соснового Бора дорабатывает проект реконструкции, в бюджет Ленобласти уже заложено 169 миллионов рублей на работы", - сказал Дрозденко во время общения с жителям города.
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Он отметил, что для спортсменов волейбольного клуба "Динамо" в Сосновом Бору будет отремонтировано общежитие.
"Сегодня встретились с командой, решено реконструировать общежитие для спортсменов. Проведем работы и в самом волейбольном центре: полностью заменим освещение на современное светодиодное", - сказал губернатор.
Как добавили в пресс-службе правительства Ленобласти, решение о строительстве ледовой арены принято по обращениям жителей в сотрудничестве правительства Ленинградской области и концерна Росэнергоатом. Готовы проект, который уже находится в экспертизе, и смета.
"Еще одно обязательство — совместная реконструкция здания "Дома Петрова" для размещения краеведческого музея. Сейчас местная администрация дорабатывает проект", - уточнили в пресс-службе правительства.
Также было принято решение о реконструкции Копорского шоссе в 2025 году, после ремонта моста через реку Воронку.
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Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьАлександр ДрозденкоСосновый БорГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Росэнергоатом
 
 
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