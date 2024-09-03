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"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору

"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору - РИА Новости, 03.09.2024

"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору

"Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору и отремонтируют дом Петрова, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:45

2024-09-03T19:45

2024-09-03T19:45

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

сосновый бор

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" и Ленобласть построят ледовую арену в Сосновом Бору и отремонтируют дом Петрова, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Ленобласть совместно с "Росатомом" развивает город. Сегодня подтвердили: здесь обязательно появится ледовая арена. Второй объект — дом Петрова, самое старинное здание города, где появится музей. Сейчас администрация Соснового Бора дорабатывает проект реконструкции, в бюджет Ленобласти уже заложено 169 миллионов рублей на работы", - сказал Дрозденко во время общения с жителям города. Он отметил, что для спортсменов волейбольного клуба "Динамо" в Сосновом Бору будет отремонтировано общежитие. "Сегодня встретились с командой, решено реконструировать общежитие для спортсменов. Проведем работы и в самом волейбольном центре: полностью заменим освещение на современное светодиодное", - сказал губернатор. Как добавили в пресс-службе правительства Ленобласти, решение о строительстве ледовой арены принято по обращениям жителей в сотрудничестве правительства Ленинградской области и концерна Росэнергоатом. Готовы проект, который уже находится в экспертизе, и смета. "Еще одно обязательство — совместная реконструкция здания "Дома Петрова" для размещения краеведческого музея. Сейчас местная администрация дорабатывает проект", - уточнили в пресс-службе правительства. Также было принято решение о реконструкции Копорского шоссе в 2025 году, после ремонта моста через реку Воронку.

https://ria.ru/20240902/drozdenko-1970098462.html

https://ria.ru/20240828/panno-1969063432.html

ленинградская область

сосновый бор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, александр дрозденко, сосновый бор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом