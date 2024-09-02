https://ria.ru/20240902/ukraina-1970013040.html
ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому урегулированию
ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому урегулированию - РИА Новости, 02.09.2024
ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому урегулированию
ЮАР поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:40
2024-09-02T15:40
2024-09-02T15:40
в мире
цены на нефть
китай
юар
бразилия
сирил рамафоса
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891587893_0:0:3342:1879_1920x0_80_0_0_bb77bbbd5290a7167f62e84f24d9514e.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "ЮАР поддерживает "Консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Рамафоса, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Президент ЮАР также отметил, что между Китаем и ЮАР установилась высокая степень взаимного политического доверия. По его словам, две страны связывает "глубокая традиционная дружба", они имеют схожие позиции и цели по многим вопросам. Рамафоса находится в Китае с государственным визитом. Он также примет участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в Пекине 4-6 сентября и в котором примут участие лидеры Китая и Африки. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".
https://ria.ru/20230823/soglasheniya-1891642515.html
китай
юар
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891587893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1f29901576fc37898281842211dbb13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, китай, юар, бразилия, сирил рамафоса, си цзиньпин
В мире, Цены на нефть, Китай, ЮАР, Бразилия, Сирил Рамафоса, Си Цзиньпин
ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому урегулированию
Президент Рамафоса: ЮАР поддерживает предложения Китая и Бразилии по Украине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"ЮАР поддерживает "Консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Рамафоса, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Президент ЮАР также отметил, что между Китаем и ЮАР установилась высокая степень взаимного политического доверия. По его словам, две страны связывает "глубокая традиционная дружба", они имеют схожие позиции и цели по многим вопросам.
Рамафоса находится в Китае с государственным визитом. Он также примет участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в Пекине 4-6 сентября и в котором примут участие лидеры Китая и Африки. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".