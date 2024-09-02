https://ria.ru/20240902/ukraina-1970013040.html

ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому урегулированию

ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому урегулированию - РИА Новости, 02.09.2024

ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому урегулированию

ЮАР поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:40

2024-09-02T15:40

2024-09-02T15:40

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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "ЮАР поддерживает "Консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Рамафоса, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Президент ЮАР также отметил, что между Китаем и ЮАР установилась высокая степень взаимного политического доверия. По его словам, две страны связывает "глубокая традиционная дружба", они имеют схожие позиции и цели по многим вопросам. Рамафоса находится в Китае с государственным визитом. Он также примет участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в Пекине 4-6 сентября и в котором примут участие лидеры Китая и Африки. Темой саммита в этом году стало "объединение усилий для продвижения модернизации и создания китайско-африканского сообщества единой судьбы".

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в мире, цены на нефть, китай, юар, бразилия, сирил рамафоса, си цзиньпин