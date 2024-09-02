Рейтинг@Mail.ru
Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/pushkov-1969946187.html
Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова
Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова - РИА Новости, 02.09.2024
Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова
Бизнесмена Илона Маска могут начать преследовать по аналогии с основателем Telegram Павлом Дуровым, считает глава комиссия Совфеда по информполитике Алексей... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:01
2024-09-02T12:01
в мире
франция
сша
париж
павел дуров
илон маск
алексей пушков
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бизнесмена Илона Маска могут начать преследовать по аналогии с основателем Telegram Павлом Дуровым, считает глава комиссия Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Продолжая тему Дурова - Маска: экс-министр труда США Райх предложил пригрозить Маску судом, как Дурову. Так что тема преследования Маска в том или ином виде получит развитие. "Либеральная матрица", опирающаяся на глубинное государство, сдаваться не намерена. По следам Маска уже идут "агенты Смиты", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Ранее Пушков, комментируя ситуацию с Дуровым, заявлял, что либеральная диктатура не терпит одиночек, играющих не по её правилам. Сенатор также предупреждал, что "приготовиться" надо и Маску. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html
https://ria.ru/20240825/arest-1968316855.html
франция
сша
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, париж, павел дуров, илон маск, алексей пушков, telegram, совет федерации рф, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, США, Париж, Павел Дуров, Илон Маск, Алексей Пушков, Telegram, Совет Федерации РФ, Задержание Павла Дурова во Франции
Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова

Пушков: Маска могут начать преследовать по аналогии с Дуровым

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бизнесмена Илона Маска могут начать преследовать по аналогии с основателем Telegram Павлом Дуровым, считает глава комиссия Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Продолжая тему Дурова - Маска: экс-министр труда США Райх предложил пригрозить Маску судом, как Дурову. Так что тема преследования Маска в том или ином виде получит развитие. "Либеральная матрица", опирающаяся на глубинное государство, сдаваться не намерена. По следам Маска уже идут "агенты Смиты", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Илон Маск осознал, что живет в опасные времена
26 августа, 08:00
Ранее Пушков, комментируя ситуацию с Дуровым, заявлял, что либеральная диктатура не терпит одиночек, играющих не по её правилам. Сенатор также предупреждал, что "приготовиться" надо и Маску.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В США одной фразой прокомментировали задержание Дурова
25 августа, 08:33
 
В миреФранцияСШАПарижПавел ДуровИлон МаскАлексей ПушковTelegramСовет Федерации РФЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала