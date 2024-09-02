https://ria.ru/20240902/pushkov-1969946187.html

Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова

Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова - РИА Новости, 02.09.2024

Пушков допустил, что Маска начнут преследовать, как и Дурова

Бизнесмена Илона Маска могут начать преследовать по аналогии с основателем Telegram Павлом Дуровым, считает глава комиссия Совфеда по информполитике Алексей... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:01

2024-09-02T12:01

2024-09-02T12:01

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франция

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павел дуров

илон маск

алексей пушков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Бизнесмена Илона Маска могут начать преследовать по аналогии с основателем Telegram Павлом Дуровым, считает глава комиссия Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Продолжая тему Дурова - Маска: экс-министр труда США Райх предложил пригрозить Маску судом, как Дурову. Так что тема преследования Маска в том или ином виде получит развитие. "Либеральная матрица", опирающаяся на глубинное государство, сдаваться не намерена. По следам Маска уже идут "агенты Смиты", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Ранее Пушков, комментируя ситуацию с Дуровым, заявлял, что либеральная диктатура не терпит одиночек, играющих не по её правилам. Сенатор также предупреждал, что "приготовиться" надо и Маску. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

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франция

сша

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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