Более 150 объектов по нацпроекту "Образование" открылись в Ленобласти
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. В День знаний губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт работе технопарка "Кванториум" в Сертоловской школе №3 и еще 154 новых объектов, созданных благодаря нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Каждый новый учебный год мы проводим "Марафон открытий", и это говорит о том, что Ленинградская область развивается. Очень важно, чтобы мы сделали школу интересной, чтобы ребятам было в школе интересно учиться, чтобы ребята в конце лета уже мечтали прийти в школу, и не только получать основные знания, но и получать дополнительное образование, заниматься в кружках, заниматься спортом, заниматься в современных технологических классах, в цифровых классах, в современных классах физики, химии, информатики", - сказал Дрозденко.
По информации правительства Ленобласти, в этом году в регионе откроются: 72 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", два школьных "Кванториума", центр цифрового образования "IT-куб", 39 компьютерных классов, 14 отремонтированных спортивных залов, 2,2 тысячи новых мест в 26 образовательных организациях для реализации программ дополнительного образования различной направленности. Всего за несколько лет в Ленинградской области открылись 576 таких объектов образования.