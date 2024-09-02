https://ria.ru/20240902/natsproekt-1970068699.html

Более 150 объектов по нацпроекту "Образование" открылись в Ленобласти

Более 150 объектов по нацпроекту "Образование" открылись в Ленобласти - РИА Новости, 02.09.2024

Более 150 объектов по нацпроекту "Образование" открылись в Ленобласти

В День знаний губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт работе технопарка "Кванториум" в Сертоловской школе №3 и еще 154 новых объектов,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:25

2024-09-02T18:25

2024-09-02T18:25

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

кванториум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. В День знаний губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт работе технопарка "Кванториум" в Сертоловской школе №3 и еще 154 новых объектов, созданных благодаря нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона. "Каждый новый учебный год мы проводим "Марафон открытий", и это говорит о том, что Ленинградская область развивается. Очень важно, чтобы мы сделали школу интересной, чтобы ребятам было в школе интересно учиться, чтобы ребята в конце лета уже мечтали прийти в школу, и не только получать основные знания, но и получать дополнительное образование, заниматься в кружках, заниматься спортом, заниматься в современных технологических классах, в цифровых классах, в современных классах физики, химии, информатики", - сказал Дрозденко. По информации правительства Ленобласти, в этом году в регионе откроются: 72 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", два школьных "Кванториума", центр цифрового образования "IT-куб", 39 компьютерных классов, 14 отремонтированных спортивных залов, 2,2 тысячи новых мест в 26 образовательных организациях для реализации программ дополнительного образования различной направленности. Всего за несколько лет в Ленинградской области открылись 576 таких объектов образования.

https://ria.ru/20240829/kadry-1969337402.html

ленинградская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, александр дрозденко, кванториум