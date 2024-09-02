https://ria.ru/20240902/mishustin-1970008433.html

Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике

Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике - РИА Новости, 02.09.2024

Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике

Глава правительства РФ Михаил Мишустин задал ученикам инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне физическую задачу, но попросил для ее решения РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:27

2024-09-02T15:27

2024-09-02T17:33

россия

лобня

михаил мишустин

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970027737_0:203:2881:1824_1920x0_80_0_0_46653669ec68662568bae98c3fc5ff60.jpg

ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин задал ученикам инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне физическую задачу, но попросил для ее решения не пользоваться интернетом. Премьер приехал в этот лицей в первый день нового учебного года. Во время экскурсии по новой школе глава кабмина заглянул и в кабинет физики к десятиклассникам. Он немного пообщался с ребятами, которые учатся в профильном инженерном классе, поинтересовался, кто из них намерен поступать в физтех. Директор лицея в конце разговора попросил Мишустина задать школьникам какую-нибудь интересную задачку. "Вам посложнее, попроще?" - спросил премьер. Один из учеников ответил за всех и выбрал задание - "посложнее". "Давайте представим себе, что на плоскости с постоянной скоростью двигаются с незапамятных времен два материальных тела. Вектор одного - V1, а второго - V2", - предложил Мишустин. Премьер написал условия на интерактивной доске и попросил школьников с помощью только геометрических построений определить самое короткое расстояние, которое было или будет между этими телами. Также он задал вопрос: будет это событие или уже наступило? Мишустин предложил школьникам подумать над решением, пока он продолжает осмотр школы. "Только одно условие: не подглядывать в интернет. Я знаю, что сейчас очень много в интернете специальных ресурсов, где можно подсмотреть ответы. Обещаете?" - обратился глава кабмина к ученикам.Когда премьер вернулся к ученикам, одна из школьниц - Ксения - предложила вариант измерения, но отметила, что окончательный ответ они с ребятами найти не успели."Детки, такие задачки - особенно когда в Лобне задают - нужно подозревать, что есть здесь, скажем так, фишка", - отметил Мишустин.Премьер разъяснил школьникам метод решения задачи - идея в том, чтобы перейти в точку второго вектора и "посмотреть на жизнь ее глазами", когда эта точка стоит, а все вокруг нее движется. Мишустин вместе с учениками нашли решение. Как выяснилось, ребята были близки к верному ответу и шли по правильному пути."На самом деле, очень важные науки и математика, и физика. Это база для того, чтобы мы вообще достигли финансового, технологического, промышленного суверенитета", - отметил премьер.Он подчеркнул, что достижение национальных целей развития невозможно без собственной науки и суверенитета в области машиностроения, технологий, новых материалов, электроники."И пожалуйста, все, кто собрался в Физтех, сделайте все, чтобы туда поступить, потому что это замечательный вуз... И у вас здесь все возможности есть. Сегодня в лицее программы ведут серьезные вузы - я знаю, здесь у вас и Бауманка, и Высшая школа экономики, и Аэрофлот рядышком, который имеет огромное количество всяких прикладных задач, и Курчатовский институт. Вы здесь в замечательной среде", - обратился Мишустин к школьникам, пожелав им успехов.

https://ria.ru/20240902/mishustin-1969992249.html

https://ria.ru/20240403/ege-1937653052.html

https://ria.ru/20240801/putin-1963366806.html

россия

лобня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лобня, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование