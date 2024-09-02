Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике

ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин задал ученикам инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне физическую задачу, но попросил для ее решения не пользоваться интернетом. Премьер приехал в этот лицей в первый день нового учебного года. Во время экскурсии по новой школе глава кабмина заглянул и в кабинет физики к десятиклассникам. Он немного пообщался с ребятами, которые учатся в профильном инженерном классе, поинтересовался, кто из них намерен поступать в физтех. Директор лицея в конце разговора попросил Мишустина задать школьникам какую-нибудь интересную задачку. "Вам посложнее, попроще?" - спросил премьер. Один из учеников ответил за всех и выбрал задание - "посложнее". "Давайте представим себе, что на плоскости с постоянной скоростью двигаются с незапамятных времен два материальных тела. Вектор одного - V1, а второго - V2", - предложил Мишустин. Премьер написал условия на интерактивной доске и попросил школьников с помощью только геометрических построений определить самое короткое расстояние, которое было или будет между этими телами. Также он задал вопрос: будет это событие или уже наступило? Мишустин предложил школьникам подумать над решением, пока он продолжает осмотр школы. "Только одно условие: не подглядывать в интернет. Я знаю, что сейчас очень много в интернете специальных ресурсов, где можно подсмотреть ответы. Обещаете?" - обратился глава кабмина к ученикам.Когда премьер вернулся к ученикам, одна из школьниц - Ксения - предложила вариант измерения, но отметила, что окончательный ответ они с ребятами найти не успели."Детки, такие задачки - особенно когда в Лобне задают - нужно подозревать, что есть здесь, скажем так, фишка", - отметил Мишустин.Премьер разъяснил школьникам метод решения задачи - идея в том, чтобы перейти в точку второго вектора и "посмотреть на жизнь ее глазами", когда эта точка стоит, а все вокруг нее движется. Мишустин вместе с учениками нашли решение. Как выяснилось, ребята были близки к верному ответу и шли по правильному пути."На самом деле, очень важные науки и математика, и физика. Это база для того, чтобы мы вообще достигли финансового, технологического, промышленного суверенитета", - отметил премьер.Он подчеркнул, что достижение национальных целей развития невозможно без собственной науки и суверенитета в области машиностроения, технологий, новых материалов, электроники."И пожалуйста, все, кто собрался в Физтех, сделайте все, чтобы туда поступить, потому что это замечательный вуз... И у вас здесь все возможности есть. Сегодня в лицее программы ведут серьезные вузы - я знаю, здесь у вас и Бауманка, и Высшая школа экономики, и Аэрофлот рядышком, который имеет огромное количество всяких прикладных задач, и Курчатовский институт. Вы здесь в замечательной среде", - обратился Мишустин к школьникам, пожелав им успехов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне
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ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин задал ученикам инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне физическую задачу, но попросил для ее решения не пользоваться интернетом.
Премьер приехал в этот лицей в первый день нового учебного года. Во время экскурсии по новой школе глава кабмина заглянул и в кабинет физики к десятиклассникам. Он немного пообщался с ребятами, которые учатся в профильном инженерном классе, поинтересовался, кто из них намерен поступать в физтех.
Директор лицея в конце разговора попросил Мишустина задать школьникам какую-нибудь интересную задачку.
"Вам посложнее, попроще?" - спросил премьер.
Один из учеников ответил за всех и выбрал задание - "посложнее".
"Давайте представим себе, что на плоскости с постоянной скоростью двигаются с незапамятных времен два материальных тела. Вектор одного - V1, а второго - V2", - предложил Мишустин.
Премьер написал условия на интерактивной доске и попросил школьников с помощью только геометрических построений определить самое короткое расстояние, которое было или будет между этими телами. Также он задал вопрос: будет это событие или уже наступило?
Мишустин предложил школьникам подумать над решением, пока он продолжает осмотр школы.
"Только одно условие: не подглядывать в интернет. Я знаю, что сейчас очень много в интернете специальных ресурсов, где можно подсмотреть ответы. Обещаете?" - обратился глава кабмина к ученикам.
Когда премьер вернулся к ученикам, одна из школьниц - Ксения - предложила вариант измерения, но отметила, что окончательный ответ они с ребятами найти не успели.
"Детки, такие задачки - особенно когда в Лобне задают - нужно подозревать, что есть здесь, скажем так, фишка", - отметил Мишустин.
Премьер разъяснил школьникам метод решения задачи - идея в том, чтобы перейти в точку второго вектора и "посмотреть на жизнь ее глазами", когда эта точка стоит, а все вокруг нее движется. Мишустин вместе с учениками нашли решение. Как выяснилось, ребята были близки к верному ответу и шли по правильному пути.
"На самом деле, очень важные науки и математика, и физика. Это база для того, чтобы мы вообще достигли финансового, технологического, промышленного суверенитета", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что достижение национальных целей развития невозможно без собственной науки и суверенитета в области машиностроения, технологий, новых материалов, электроники.
"И пожалуйста, все, кто собрался в Физтех, сделайте все, чтобы туда поступить, потому что это замечательный вуз... И у вас здесь все возможности есть. Сегодня в лицее программы ведут серьезные вузы - я знаю, здесь у вас и Бауманка, и Высшая школа экономики, и Аэрофлот рядышком, который имеет огромное количество всяких прикладных задач, и Курчатовский институт. Вы здесь в замечательной среде", - обратился Мишустин к школьникам, пожелав им успехов.
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