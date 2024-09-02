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Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике - РИА Новости, 02.09.2024
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15:27 02.09.2024 (обновлено: 17:33 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mishustin-1970008433.html
Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике
Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике - РИА Новости, 02.09.2024
Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике
Глава правительства РФ Михаил Мишустин задал ученикам инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне физическую задачу, но попросил для ее решения РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:27
2024-09-02T17:33
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ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин задал ученикам инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне физическую задачу, но попросил для ее решения не пользоваться интернетом. Премьер приехал в этот лицей в первый день нового учебного года. Во время экскурсии по новой школе глава кабмина заглянул и в кабинет физики к десятиклассникам. Он немного пообщался с ребятами, которые учатся в профильном инженерном классе, поинтересовался, кто из них намерен поступать в физтех. Директор лицея в конце разговора попросил Мишустина задать школьникам какую-нибудь интересную задачку. "Вам посложнее, попроще?" - спросил премьер. Один из учеников ответил за всех и выбрал задание - "посложнее". "Давайте представим себе, что на плоскости с постоянной скоростью двигаются с незапамятных времен два материальных тела. Вектор одного - V1, а второго - V2", - предложил Мишустин. Премьер написал условия на интерактивной доске и попросил школьников с помощью только геометрических построений определить самое короткое расстояние, которое было или будет между этими телами. Также он задал вопрос: будет это событие или уже наступило? Мишустин предложил школьникам подумать над решением, пока он продолжает осмотр школы. "Только одно условие: не подглядывать в интернет. Я знаю, что сейчас очень много в интернете специальных ресурсов, где можно подсмотреть ответы. Обещаете?" - обратился глава кабмина к ученикам.Когда премьер вернулся к ученикам, одна из школьниц - Ксения - предложила вариант измерения, но отметила, что окончательный ответ они с ребятами найти не успели."Детки, такие задачки - особенно когда в Лобне задают - нужно подозревать, что есть здесь, скажем так, фишка", - отметил Мишустин.Премьер разъяснил школьникам метод решения задачи - идея в том, чтобы перейти в точку второго вектора и "посмотреть на жизнь ее глазами", когда эта точка стоит, а все вокруг нее движется. Мишустин вместе с учениками нашли решение. Как выяснилось, ребята были близки к верному ответу и шли по правильному пути."На самом деле, очень важные науки и математика, и физика. Это база для того, чтобы мы вообще достигли финансового, технологического, промышленного суверенитета", - отметил премьер.Он подчеркнул, что достижение национальных целей развития невозможно без собственной науки и суверенитета в области машиностроения, технологий, новых материалов, электроники."И пожалуйста, все, кто собрался в Физтех, сделайте все, чтобы туда поступить, потому что это замечательный вуз... И у вас здесь все возможности есть. Сегодня в лицее программы ведут серьезные вузы - я знаю, здесь у вас и Бауманка, и Высшая школа экономики, и Аэрофлот рядышком, который имеет огромное количество всяких прикладных задач, и Курчатовский институт. Вы здесь в замечательной среде", - обратился Мишустин к школьникам, пожелав им успехов.
https://ria.ru/20240902/mishustin-1969992249.html
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россия, лобня, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Лобня, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин задал школьникам в Лобне задачу по физике

Мишустин задал школьникам задачу по физике и попросил не подсматривать ответ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения инженерно-технического лицея Авиатика в подмосковной Лобне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне
Читать ria.ru в
ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин задал ученикам инженерно-технического лицея "Авиатика" в подмосковной Лобне физическую задачу, но попросил для ее решения не пользоваться интернетом.
Премьер приехал в этот лицей в первый день нового учебного года. Во время экскурсии по новой школе глава кабмина заглянул и в кабинет физики к десятиклассникам. Он немного пообщался с ребятами, которые учатся в профильном инженерном классе, поинтересовался, кто из них намерен поступать в физтех.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Мишустин рассказал о своих оценках в школе
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Директор лицея в конце разговора попросил Мишустина задать школьникам какую-нибудь интересную задачку.
"Вам посложнее, попроще?" - спросил премьер.
Один из учеников ответил за всех и выбрал задание - "посложнее".
"Давайте представим себе, что на плоскости с постоянной скоростью двигаются с незапамятных времен два материальных тела. Вектор одного - V1, а второго - V2", - предложил Мишустин.
Премьер написал условия на интерактивной доске и попросил школьников с помощью только геометрических построений определить самое короткое расстояние, которое было или будет между этими телами. Также он задал вопрос: будет это событие или уже наступило?
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Мишустин предложил школьникам подумать над решением, пока он продолжает осмотр школы.
"Только одно условие: не подглядывать в интернет. Я знаю, что сейчас очень много в интернете специальных ресурсов, где можно подсмотреть ответы. Обещаете?" - обратился глава кабмина к ученикам.
Когда премьер вернулся к ученикам, одна из школьниц - Ксения - предложила вариант измерения, но отметила, что окончательный ответ они с ребятами найти не успели.
"Детки, такие задачки - особенно когда в Лобне задают - нужно подозревать, что есть здесь, скажем так, фишка", - отметил Мишустин.
Премьер разъяснил школьникам метод решения задачи - идея в том, чтобы перейти в точку второго вектора и "посмотреть на жизнь ее глазами", когда эта точка стоит, а все вокруг нее движется. Мишустин вместе с учениками нашли решение. Как выяснилось, ребята были близки к верному ответу и шли по правильному пути.
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"На самом деле, очень важные науки и математика, и физика. Это база для того, чтобы мы вообще достигли финансового, технологического, промышленного суверенитета", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что достижение национальных целей развития невозможно без собственной науки и суверенитета в области машиностроения, технологий, новых материалов, электроники.
"И пожалуйста, все, кто собрался в Физтех, сделайте все, чтобы туда поступить, потому что это замечательный вуз... И у вас здесь все возможности есть. Сегодня в лицее программы ведут серьезные вузы - я знаю, здесь у вас и Бауманка, и Высшая школа экономики, и Аэрофлот рядышком, который имеет огромное количество всяких прикладных задач, и Курчатовский институт. Вы здесь в замечательной среде", - обратился Мишустин к школьникам, пожелав им успехов.
Первый звонок и разговоры о важном: День знаний в российских школах
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.

Ученики во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

Первоклассник перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

Первый звонок во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.

Школьники провожают первоклассников в классы после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.

Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.

Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.

Школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

Первоклассники перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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11 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.

Первоклассники в классе после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №629 в Москве

Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 12

День знаний — начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В этом году его отмечают 2 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 12

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", "Семьеведение".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 12

В понедельник утром Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Глава государства ответил на вопросы школьников и рассказал об успехах в зоне спецоперации, о ситуации в Курской области и возможности урегулирования конфликта, о роли русского языка и истории.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил с Днем знаний школьников, педагогов и родителей, отметив роль каждого, кто принимает участие в образовательном процессе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок, — заявил он.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Министр поблагодарил и родительское сообщество. "Вы наши надежные партнеры, вместе мы создаем лучшее для будущих поколений", — заключил глава Минпросвещения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: школьники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии № 2 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Всего в стране за парты в этом году сядут 18,5 миллиона учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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