https://ria.ru/20240902/ekspert-1970017843.html

ЕС будет склонять Украину к переговорам на условиях России, считает эксперт

ЕС будет склонять Украину к переговорам на условиях России, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2024

ЕС будет склонять Украину к переговорам на условиях России, считает эксперт

Страны Европейского союза на фоне экономического давления и наплыва беженцев из-за конфликта на Украине в ближайшее время будут вынуждены склонить киевский... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:00

2024-09-02T16:00

2024-09-02T16:00

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БЕЙРУТ, 2 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Страны Европейского союза на фоне экономического давления и наплыва беженцев из-за конфликта на Украине в ближайшее время будут вынуждены склонить киевский режим сесть за стол переговоров на условиях Москвы, считает эксперт по международным отношениям в Ливанском государственном университете Рони Халиль. "Европа более не может нести на себе бремя войны на Украине, а впереди еще и зимний период. Поэтому европейцы начнут подталкивать украинскую сторону сесть за стол переговоров для нормализации ситуации. С учетом того, что Россия продолжает реализовывать свои очевидные успехи на фронте, на этих переговорах она будет диктовать условия при любом соглашении, которое может быть достигнуто с Западом", - сказал он РИА Новости. По мнению ливанского эксперта, Европа сегодня вынуждена жить с отрицательными последствиями своего участия в украинском конфликте, и это отражается на обществе, экономике и финансах. "Европа сегодня сильно страдает от наплыва миллионов беженцев с Украины, европейские лидеры попали впросак из-за невозможности обеспечить все потребности этих беженцев", - отметил Халиль. Говоря о ситуации на фронте, собеседник агентства предположил, что страны Запада могут негласно одобрить использование запрещенного вооружения, включая фосфорные бомбы, боеголовки с химическими веществами или применение "грязной бомбы", в надежде нанести России хоть какой-то урон в военном противостоянии на ее территории. "При этом нацисты на Украине готовы выполнить любую задачу ценой жизней мирного населения", - уверен он. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерения вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, кто пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе вести переговоры с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html

https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html

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