Рейтинг@Mail.ru
В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 02.09.2024 (обновлено: 17:05 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/durov-1970034197.html
В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым
В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым - РИА Новости, 02.09.2024
В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым
Основатель Telegram Павел Дуров обязан проживать по одному и тому же адресу, который он сообщит следственному судье, заявили РИА Новости в прокуратуре Парижа. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:32
2024-09-02T17:05
франция
париж
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776323_0:322:1080:930_1920x0_80_0_0_91cd8fbc86f50e0ec18e8ca4d22959f4.jpg
ПАРИЖ, 2 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров обязан проживать по одному и тому же адресу, который он сообщит следственному судье, заявили РИА Новости в прокуратуре Парижа."Его судебный контроль требует, чтобы он оставался по адресу, который он сообщит следственным судьям", — сказали там в ответ на вопрос, может ли предприниматель перемещаться по Франции, включая ее заморские территории.При этом в прокуратуре отметили, что соблюдение Дуровым норм судебного контроля, включая явку в комиссариат полиции дважды в неделю, не станет достоянием общественности "за исключением особых обстоятельств". В ведомстве добавили, что основатель Telegram будет вносить залог в размере пяти миллионов евро частями. Он также сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые сведения.Расследование в отношении Дурова может продлиться несколько месяцев. После этого прокуратура примет постановление о прекращении дела либо о его передаче в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи вынесут вердикт о прекращении дела или организации слушания.Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
https://ria.ru/20240902/durov-1969970833.html
https://ria.ru/20240901/durov-1969846602.html
https://ria.ru/20240902/durov-1968735141.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776323_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_08dda400b3b83b05f99cc760c5ea80c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым

Прокуратура Парижа: Дурова обяжут проживать по адресу, который он сообщит судье

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров обязан проживать по одному и тому же адресу, который он сообщит следственному судье, заявили РИА Новости в прокуратуре Парижа.
«
"Его судебный контроль требует, чтобы он оставался по адресу, который он сообщит следственным судьям", — сказали там в ответ на вопрос, может ли предприниматель перемещаться по Франции, включая ее заморские территории.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Лукашенко прокомментировал ситуацию с Дуровым
Вчера, 13:23
При этом в прокуратуре отметили, что соблюдение Дуровым норм судебного контроля, включая явку в комиссариат полиции дважды в неделю, не станет достоянием общественности "за исключением особых обстоятельств".
В ведомстве добавили, что основатель Telegram будет вносить залог в размере пяти миллионов евро частями. Он также сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые сведения.
Расследование в отношении Дурова может продлиться несколько месяцев. После этого прокуратура примет постановление о прекращении дела либо о его передаче в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи вынесут вердикт о прекращении дела или организации слушания.
Юлия Вавилова и Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
СМИ: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских Полях
1 сентября, 19:39
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
ФранцияПарижПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала