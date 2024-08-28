https://ria.ru/20240828/durov-1968978268.html

Франция в марте объявила Дурова и его брата в розыск, сообщили СМИ

Франция в марте объявила Дурова и его брата в розыск, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2024

Франция в марте объявила Дурова и его брата в розыск, сообщили СМИ

Французские власти выдали ордера на арест сооснователей мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых 25 марта, сообщили европейские СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:32

2024-08-28T14:32

2024-08-28T18:29

франция

павел дуров

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николай дуров

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Французские власти выдали ордера на арест сооснователей мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых 25 марта, сообщили европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, участвующего в деле.Утверждается, что их выписали в рамках расследования, которое вел под прикрытием отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. В ходе него неназванный подозреваемый обсуждал склонение несовершеннолетних девочек к съемкам порно и его рассылке, а также угрозы публикации этих материалов в соцсетях.Братьев объявили в розыск после того, как судебный запрос об установлении личности одного из пользователей Telegram остался без ответа.Таким образом, ордера на арест Дуровых выдали по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе. При этом СМИ пишут, что нет никаких намеков на то, что братья непосредственно причастны к какой-либо незаконной деятельности.Также сообщается, что в деле упоминается вице-президент Telegram Илья Перекопский, но не указано, существует ли ордер на его арест.Позднее источник РИА Новости во французской прокуратуре сообщил, что по делу Telegram сейчас проходит только Павел Дуров. Собеседник агентства отказался комментировать информацию об ордере на арест основателя Telegram, сославшись на тайну следствия. При этом он добавил, что вечером планируется опубликовать новое заявление по делу.Задержание основателя TelegramПавла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что предпринимателя поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях.В частности, расследуется причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети. В Париже полагают, что он может быть соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, которые предъявляли законные требования к мессенджеру, заявили в ведомстве.Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают сегодня, 28 августа, в 21:00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Основатель Telegram имеет паспорта России, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

https://ria.ru/20240828/telegram-1968885580.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968992193.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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