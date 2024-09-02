Дрозденко рассказал, что будет с проблемными объектам строительства
Губернатор Ленобласти рассказал, что будет с проблемными объектам строительства
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Ленобласти рассказал, что будет с проблемными объектам строительства Всеволожского района, который считается самым большим по численности населения в регионе.
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"Вне официальной программы поездки во Всеволожском районе сегодня проконтролировал проблемные объекты. Стройку ЖК "Рябиновый сад" завершим в сентябре, ФОК с бассейном на Межевой улице во Всеволожске поможем довести до ума, задача – до конца года бассейн должен принять посетителей. Пока здесь нет ни воды, ни строителей, стройблоку срочно принять меры", - написал Дрозденко в своем telegram-канале.
Он добавил, что в центре Сертолово начнется строительство школы на 825 мест, также идет заключение контракта по реконструкции "Дома офицеров" в городе. По информации пресс-службы правительства Ленобласти, школа должна появится на улице Дмитрия Кожемякина. Завершить строительство планируется к 1 сентября 2027 года. В проекте есть спортивная зона с футбольным полем, площадками для гимнастики и подвижных игр, баскетбола, волейбола и беговой дорожкой. Внутри помимо оборудованных классов физики, химии, домоводства и труда есть актовый зал с эстрадой, библиотекой и пищеблоком.
"В микрорайоне Южный во Всеволожске застройщик начинает проектирование и строительство школы, по поликлинике в Южном достигнута договоренность о выкупе помещения с собственником объекта. Решаем вопрос с ремонтом и оснащением", - добавил Дрозденко.