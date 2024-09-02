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Дрозденко рассказал, что будет с проблемными объектам строительства - РИА Новости, 02.09.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
21:19 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/drozdenko-1970098462.html
Дрозденко рассказал, что будет с проблемными объектам строительства
Дрозденко рассказал, что будет с проблемными объектам строительства - РИА Новости, 02.09.2024
Дрозденко рассказал, что будет с проблемными объектам строительства
Губернатор Ленобласти рассказал, что будет с проблемными объектам строительства Всеволожского района, который считается самым большим по численности населения в РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T21:19
2024-09-02T21:19
ленинградская область
общество
всеволожский район
всеволожск
сертолово
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Ленобласти рассказал, что будет с проблемными объектам строительства Всеволожского района, который считается самым большим по численности населения в регионе. "Вне официальной программы поездки во Всеволожском районе сегодня проконтролировал проблемные объекты. Стройку ЖК "Рябиновый сад" завершим в сентябре, ФОК с бассейном на Межевой улице во Всеволожске поможем довести до ума, задача – до конца года бассейн должен принять посетителей. Пока здесь нет ни воды, ни строителей, стройблоку срочно принять меры", - написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что в центре Сертолово начнется строительство школы на 825 мест, также идет заключение контракта по реконструкции "Дома офицеров" в городе. По информации пресс-службы правительства Ленобласти, школа должна появится на улице Дмитрия Кожемякина. Завершить строительство планируется к 1 сентября 2027 года. В проекте есть спортивная зона с футбольным полем, площадками для гимнастики и подвижных игр, баскетбола, волейбола и беговой дорожкой. Внутри помимо оборудованных классов физики, химии, домоводства и труда есть актовый зал с эстрадой, библиотекой и пищеблоком. "В микрорайоне Южный во Всеволожске застройщик начинает проектирование и строительство школы, по поликлинике в Южном достигнута договоренность о выкупе помещения с собственником объекта. Решаем вопрос с ремонтом и оснащением", - добавил Дрозденко.
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общество, всеволожский район, всеволожск, сертолово, александр дрозденко, ленинградская область
Ленинградская область , Общество, Всеволожский район, Всеволожск, Сертолово, Александр Дрозденко, Ленинградская область
Дрозденко рассказал, что будет с проблемными объектам строительства

Губернатор Ленобласти рассказал, что будет с проблемными объектам строительства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Ленобласти рассказал, что будет с проблемными объектам строительства Всеволожского района, который считается самым большим по численности населения в регионе.
«
"Вне официальной программы поездки во Всеволожском районе сегодня проконтролировал проблемные объекты. Стройку ЖК "Рябиновый сад" завершим в сентябре, ФОК с бассейном на Межевой улице во Всеволожске поможем довести до ума, задача – до конца года бассейн должен принять посетителей. Пока здесь нет ни воды, ни строителей, стройблоку срочно принять меры", - написал Дрозденко в своем telegram-канале.
Он добавил, что в центре Сертолово начнется строительство школы на 825 мест, также идет заключение контракта по реконструкции "Дома офицеров" в городе. По информации пресс-службы правительства Ленобласти, школа должна появится на улице Дмитрия Кожемякина. Завершить строительство планируется к 1 сентября 2027 года. В проекте есть спортивная зона с футбольным полем, площадками для гимнастики и подвижных игр, баскетбола, волейбола и беговой дорожкой. Внутри помимо оборудованных классов физики, химии, домоводства и труда есть актовый зал с эстрадой, библиотекой и пищеблоком.
"В микрорайоне Южный во Всеволожске застройщик начинает проектирование и строительство школы, по поликлинике в Южном достигнута договоренность о выкупе помещения с собственником объекта. Решаем вопрос с ремонтом и оснащением", - добавил Дрозденко.
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Ленинградская областьОбществоВсеволожский районВсеволожскСертоловоАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
 
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