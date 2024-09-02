https://ria.ru/20240902/briks-1970009866.html

Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств

Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств - РИА Новости, 02.09.2024

Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств

Свое участие в саммите БРИКС в Казани уже подтвердили 18 из 36 приглашенных лидеров государств, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:31

2024-09-02T15:31

2024-09-02T15:31

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юрий ушаков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Свое участие в саммите БРИКС в Казани уже подтвердили 18 из 36 приглашенных лидеров государств, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Уже, кстати, подтвердили свое участие 18 лидеров из 36, которых мы пригласили", - сказал Ушаков. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.

https://ria.ru/20240902/turtsiya-1969975239.html

казань

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казань, россия, китай, юрий ушаков, брикс