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Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств - РИА Новости, 02.09.2024
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15:31 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/briks-1970009866.html
Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств
Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств - РИА Новости, 02.09.2024
Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств
Свое участие в саммите БРИКС в Казани уже подтвердили 18 из 36 приглашенных лидеров государств, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:31
2024-09-02T15:31
в мире
казань
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юрий ушаков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Свое участие в саммите БРИКС в Казани уже подтвердили 18 из 36 приглашенных лидеров государств, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Уже, кстати, подтвердили свое участие 18 лидеров из 36, которых мы пригласили", - сказал Ушаков. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.
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в мире, казань, россия, китай, юрий ушаков, брикс
В мире, Казань, Россия, Китай, Юрий Ушаков, БРИКС
Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 приглашенных лидеров государств

Участие в саммите БРИКС уже подтвердили 18 из 36 приглашенных лидеров государств

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Свое участие в саммите БРИКС в Казани уже подтвердили 18 из 36 приглашенных лидеров государств, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой.
"Уже, кстати, подтвердили свое участие 18 лидеров из 36, которых мы пригласили", - сказал Ушаков.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.
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