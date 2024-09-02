https://ria.ru/20240902/briks-1969897158.html

В Турции заявили, что БРИКС может избавить мир от гегемонии доллара

В Турции заявили, что БРИКС может избавить мир от гегемонии доллара - РИА Новости, 02.09.2024

В Турции заявили, что БРИКС может избавить мир от гегемонии доллара

БРИКС в состоянии избавить мир от гегемонии доллара, у западной системы не будет шансов противостоять альтернативе американской валюте, заявил зампредседателя... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:11

2024-09-02T09:11

2024-09-02T09:11

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владимир путин

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брикс

megaupload

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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. БРИКС в состоянии избавить мир от гегемонии доллара, у западной системы не будет шансов противостоять альтернативе американской валюте, заявил зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Его слова приводит газета Aydınlık.США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты, заявил ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге. "БРИКС стала организацией, которая принимает новых членов с 2023 года. Дискуссии в рамках БРИКС ведутся в рамках избавления от доллара. Как только появится альтернатива доллару и системе платежей, навязанной миру США, даже страны, которые в настоящее время не являются членами БРИКС, будут готовиться к отказу от гегемонии Запада. Гегемония доллара уже является экономическим фундаментом, на котором зиждется система США. В случае появления альтернативы у западной системы нет шансов противостоять ей", - заявил политик. По его словам, США вынуждены повышать процентные ставки, чтобы сохранить доллар в качестве востребованной валюты. "Повышение процентных ставок приводит к тому, что государственные займы становятся дорогими, а промышленность и торговля, особенно ипотечная система, на которой основана экономика США, становятся неустойчивыми", - отметил политик. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил ранее, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать. Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платёжная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчётно-платёжную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по её словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

https://ria.ru/20240529/ssha-1949215428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, санкт-петербург, владимир путин, валентина матвиенко, брикс, megaupload, совет федерации рф, турция