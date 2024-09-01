https://ria.ru/20240901/teleprogramma-1969396601.html

Телепрограмма "Спокойной ночи, малыши!"

Телепрограмма "Спокойной ночи, малыши!" - РИА Новости, 01.09.2024

Телепрограмма "Спокойной ночи, малыши!"

Одна из старейших на отечественном телевидении и самая известная детская телевизионная передача "Спокойной ночи, малыши!" впервые вышла в эфир 1 сентября 1964... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:54

2024-09-01T01:54

2024-09-01T01:55

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ссср

россия

валентина леонтьева

анна михалкова

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Одна из старейших на отечественном телевидении и самая известная детская телевизионная передача "Спокойной ночи, малыши!" впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года. Инициатива создания передачи принадлежала главному редактору редакции программ для детей и юношества Центрального телевидения Гостелерадио СССР Валентине Федоровой.Продумывать передачу, писать сценарии и создавать эскизы начали 26 ноября 1963 года, а в свет первый выпуск вышел 1 сентября 1964 года.В создании передачи участвовали детские писатели и поэты — Эдуард Успенский, Агния Барто, Александр Курляндский, Андрей Усачев, Роман Сеф. Задумывалась передача как сказка на ночь. Название программы долго обсуждалось, было множество вариантов: "Вечерняя сказка", "Спокойной ночи", "Сказка на ночь", "В гостях у волшебного человечка Тик-Так". Но конечный вариант появился накануне первого эфира: "Спокойной ночи, малыши!". С самого начала у программы появилась своя песенка "Спят усталые игрушки", убаюкивающая малышей. Музыку к колыбельной написал композитор Аркадий Островский, стихи – поэтесса Зоя Петрова, а исполняли колыбельную Олег Анофриев, чуть позже – Валентина Толкунова.Сначала передача выходила в эфир на картинках с закадровым текстом. Позже появились кукольные спектакли и маленькие пьески для детей, сыгранные артистами МХАТа и театра Сатиры.В кукольных спектаклях принимали участие Буратино и заяц Тепа, куклы Шустрик и Мямлик (все куклы изготавливались в театре Сергея Образцова) и др. Помимо кукол в "Спокойной ночи, малыши!" участвовали дети 4-6 лет, в гости к которым приходили известные театральные актеры: давали советы, рассказывали сказки. Куклы-персонажи, известные сегодняшним зрителям, стали появляться в передаче с конца 1960-х годов. Первым появился пес Филя – в 1968 году, вторым стал Хрюша – в 1971 году, Степашка появился в 1974 году, Каркуша – в 1982 году. В 2002 году у Хрюши, Фили, Степашки и Каркуши появился новый друг — медвежонок Мишутка, а в 2014 году – тигренок Мур.С куклами работают профессиональные актеры – заслуженные артисты России Наталья Голубенцева, Оксана Чабанюк и Андрей Нечаев, актеры Халися Богданова, Ирина Ланкина, Юрий Сокиркин, Елена Ломтева.Первым диктором единственной в то время детской программы стала Нина Кондратова. Позже программу вели такие артисты, как Валентина Леонтьева (тетя Валя), Владимир Ухин (дядя Володя), Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Татьяна Судец, Юрий Григорьев, Юлия Пустовойтова, Дмитрий Хаустов. https://smotrim.ru/brand/9205С 2002 года программу ведут Анна Михалкова и Оксана Федорова. В 2012-2016 годах одним из ведущих программы был певец Дмитрий Маликов, а с 2016 года – заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной думы. Николай Валуев. В 2019 году одним из постоянных ведущих "Спокойной ночи, малыши!" стал актер Михаил Пореченков, в 2022 году – актер и режиссер Сергей Безруков. Сюжет передачи, как правило, состоит из поучительной истории, в которой принимают участие кукольные персонажи. "Взрослый" ведущий объясняет им, что нужно делать и как надо себя вести в той или иной ситуации. В конце программы показывается мультфильм на обсуждаемую тему.Завершаются "Спокойной ночи, малыши!" заставкой, сопровождаемой песней-колыбельной. Первая заставка, появившаяся в 1965 году, была черно-белой. Она изображала часики с двигающимися стрелками. Тогда у передачи не было постоянного времени выхода, и автор заставки, художник Ирина Власова, всякий раз выставляла время заново. В конце 1970-х заставка стала цветной. В 1982 году появилась первая мультипликационная пластилиновая заставка, сделанная Александром Татарским. Поэтесса Зоя Петрова дописала к оригинальному тексту колыбельной новый яркий и красочный куплет. С конца 1986-го долгие годы наравне с привычной "Спят усталые игрушки" в эфире звучала колыбельная "Спи, моя радость, усни" в исполнении Елены Камбуровой.Впервые за свою историю передача не вышла в эфир 11 ноября 1982 года, на следующие сутки после смерти Леонида Брежнева. В дни траура Валентина Леонтьева вела шоу только с одним персонажем — псом Филей. Также шоу не выходило в эфир с 11 по 21 февраля 2014 года из-за трансляций соревнований Зимней Олимпиады в Сочи. Позднее передача отсутствовала в эфире из-за временного расширения новостных и политических программ.Созданная специально для детей от трех до семи лет, передача "Спокойной ночи, малыши!" не имеет возрастных ограничений, так как вместе с ребенком ее с удовольствием смотрят взрослые. Программа "Спокойной ночи, малыши! " пережила смену поколений, эпох, но по-прежнему остаются одной из самых любимых детских передач. Каждый день в студии, полной чудес и волшебства, маленьких зрителей и кукольных персонажей ждут сюрпризы и приключения, новые знания и открытия.В 2016 году у программы появился утренний спин-офф — программа "С добрым утром, малыши!". Это тележурнал из 5-минутных рубрик. Каждое утро зрителей ждут сюрпризы, мастер-классы, рекомендации по здоровому образу жизни, прогноз погоды, обзор новинок отечественной мультипликации, а также знакомство с интересными гостями, среди которых звезды шоу-бизнеса и спорта, детские коллективы, клоуны, фокусники. Музыкальный хит к заставке программы звучит в исполнении Сергея Шнурова и группы "Ленинград". На протяжении многих лет герои и артисты программы регулярно приезжают с концертами в разные города России, принимают участие в городских и региональных мероприятиях, дают представления и проводят благотворительные акции для маленьких пациентов больниц и детских клиник. География их выступлений внушительна – герои побывали уже в сотнях городов страны, от Сахалина до Калининграда.В 2023 году в Москве на Цветном бульваре открывался ресторан "Споки", концепция которого строится на истории и декорациях программы "Спокойной ночи, малыши!".Передача "Спокойной ночи, малыши!" трижды становилась лауреатом телевизионной премии ТЭФИ (в 1997, 2002 и 2003 годах) в номинации "Лучшая детская программа".В 2019 году программа "С добрым утром, малыши!" стала лауреатом Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" в номинации "лучшая ежедневная информационная программа для детей", а ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" заслуженная артистка России Анна Михалкова была названа лучшей ведущей телевизионной программы для детей.В 2022 году это звание получила и телеведущая Оксана Федорова. В 2023 году по итогам V Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" лучшей музыкой для программы была признана мелодия композитора Аркадия Островского "Спят усталые игрушки" из передачи " Спокойной ночи, малыши!".За время существования передачи несколько раз менялось время выхода ее в эфир и телевизионный канал. В настоящее время программа "Спокойной ночи, малыши!" выходит на канале "Россия Культура" с понедельника по четверг в 20.30 и на канале "Карусель" ежедневно в 21.00. Программа "С добрым утром, малыши!" ежедневно в 7.00 на канале "Карусель". материал подготовлен на основе информации риа новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, валентина леонтьева, анна михалкова, оксана федорова