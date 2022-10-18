https://ria.ru/20221018/tefi-1824804496.html

Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS"

Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS" - РИА Новости, 18.10.2022

Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS"

Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Лучший анимационный сериал для детей", сообщается на на сайте фонда "Академия Российского... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:27

2022-10-18T11:27

2022-10-18T11:28

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Лучший анимационный сериал для детей", сообщается на на сайте фонда "Академия Российского телевидения". Проект выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию 5-7 лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Во время просмотра зрители не только попадают в разнообразные увлекательные истории вместе с героями, но и учатся ориентироваться в мире собственных эмоций. Сюжеты всех серий разработаны совместно с профильными специалистами-психологами.Лучшим анимационным фильмом был признан "Кощей. Начало", который рассказывает о Белом призраке, нагрянувшем в Дивноземское княжество, его может остановить только один герой — Кощей.Звание лучшего фильма разделили "Пальма" Александра Домогарова-младшего и "Последний богатырь. Посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко.Лучшей ежедневной информационной программой для детей стала "Гора новостей", которая выходит на детско-юношеском телеканале "Тамыр" (ГУП ТРК "Башкортостан"), а лучшим детским телеканалом – "Мульт".Лучшей программой для детей признана передача "Большие и маленькие" (Телеканал "Россия-Культура").Оксана Федорова получила "ТЭФИ" как ведущая детской телепрограммы ("Спокойной ночи, малыши!", Карусель).Проект "Оранжевая корова" с музыкой Александра Зацепина стал победителем в номинации "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма".

https://ria.ru/20220929/soyuzmultfilm-1820308205.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр домогаров-младший, дмитрий дьяченко, оксана федорова, кино и сериалы, тэфи