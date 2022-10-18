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Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS" - РИА Новости, 18.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221018/tefi-1824804496.html
Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS"
Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS" - РИА Новости, 18.10.2022
Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS"
Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Лучший анимационный сериал для детей", сообщается на на сайте фонда "Академия Российского... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:27
2022-10-18T11:28
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Лучший анимационный сериал для детей", сообщается на на сайте фонда "Академия Российского телевидения". Проект выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию 5-7 лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Во время просмотра зрители не только попадают в разнообразные увлекательные истории вместе с героями, но и учатся ориентироваться в мире собственных эмоций. Сюжеты всех серий разработаны совместно с профильными специалистами-психологами.Лучшим анимационным фильмом был признан "Кощей. Начало", который рассказывает о Белом призраке, нагрянувшем в Дивноземское княжество, его может остановить только один герой — Кощей.Звание лучшего фильма разделили "Пальма" Александра Домогарова-младшего и "Последний богатырь. Посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко.Лучшей ежедневной информационной программой для детей стала "Гора новостей", которая выходит на детско-юношеском телеканале "Тамыр" (ГУП ТРК "Башкортостан"), а лучшим детским телеканалом – "Мульт".Лучшей программой для детей признана передача "Большие и маленькие" (Телеканал "Россия-Культура").Оксана Федорова получила "ТЭФИ" как ведущая детской телепрограммы ("Спокойной ночи, малыши!", Карусель).Проект "Оранжевая корова" с музыкой Александра Зацепина стал победителем в номинации "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма".
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новости культуры, александр домогаров-младший, дмитрий дьяченко, оксана федорова, кино и сериалы, тэфи
Культура, Новости культуры, Александр Домогаров-младший, Дмитрий Дьяченко, Оксана Федорова, Кино и сериалы, ТЭФИ
11:27 18.10.2022 (обновлено: 11:28 18.10.2022)
 
Названы лауреаты премии "ТЭФИ-KIDS"

Мультсериал "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS"

© Группа Компаний "Рики" / Союзмультфильм Кадр из мультфильма "Монсики"
Кадр из мультфильма Монсики
© Группа Компаний "Рики" / Союзмультфильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мультфильм "Монсики" получил премию "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Лучший анимационный сериал для детей", сообщается на на сайте фонда "Академия Российского телевидения".
Проект выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию 5-7 лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Во время просмотра зрители не только попадают в разнообразные увлекательные истории вместе с героями, но и учатся ориентироваться в мире собственных эмоций. Сюжеты всех серий разработаны совместно с профильными специалистами-психологами.
© Изображение предоставлено пресс-службой анимационной студии "Паровоз" "Кощей. Начало"
Кощей. Начало
© Изображение предоставлено пресс-службой анимационной студии "Паровоз"
"Кощей. Начало"
Лучшим анимационным фильмом был признан "Кощей. Начало", который рассказывает о Белом призраке, нагрянувшем в Дивноземское княжество, его может остановить только один герой — Кощей.
Звание лучшего фильма разделили "Пальма" Александра Домогарова-младшего и "Последний богатырь. Посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко.
© Телеканал "РОССИЯ 1", 2020Кадр из фильма "Пальма"
Кадр из фильма Пальма
1 из 2
Кадр из фильма "Пальма"
© Телеканал "РОССИЯ 1", 2020
© DisneyВиктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме Последний богатырь: Посланник Тьмы
2 из 2
Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
1 из 2
Кадр из фильма "Пальма"
© Телеканал "РОССИЯ 1", 2020
2 из 2
Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
© Disney
Лучшей ежедневной информационной программой для детей стала "Гора новостей", которая выходит на детско-юношеском телеканале "Тамыр" (ГУП ТРК "Башкортостан"), а лучшим детским телеканалом – "Мульт".
Лучшей программой для детей признана передача "Большие и маленькие" (Телеканал "Россия-Культура").
Оксана Федорова получила "ТЭФИ" как ведущая детской телепрограммы ("Спокойной ночи, малыши!", Карусель).
Проект "Оранжевая корова" с музыкой Александра Зацепина стал победителем в номинации "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма".
Кадр из мультфильма Каникулы в Простоквашино - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 14:36Культура
Проекты "Союзмультфильма" можно будет посмотреть в Европе и США
 
КультураНовости культурыАлександр Домогаров-младшийДмитрий ДьяченкоОксана ФедороваКино и сериалыТЭФИ
 
 
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