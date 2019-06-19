Мультфильм "Смешарики.Дежавю" признали лучшим на премии "ТЭФИ-KIDS"-2019

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лауреаты Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-KIDS" объявлены во вторник: в номинации ежедневной информационной программы для детей победила программа "С добрым утром, малыши!", лучшим мультфильмом признаны "Смешарики.Дежавю", а лучшей ведущей детской программы стала Анна Михалкова, сообщает организатор конкурса - фонд "Академия российского телевидения".

Церемония награждения состоялась во вторник в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.

Лучшей в номинации ежедневной информационной программы для детей стала программа "С добрым утром, малыши!" на телеканале "Карусель". Фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко, показанный на канале "Россия 1", стал лауреатом в номинации "телевизионный фильм/сериал для детей".

Лучшим режиссером телевизионной программы для детей признана Ирина Лапшенкова со своей программой "Добро пожаловать или посторонним вход разрешен", а лучшим ведущим стала ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" Анна Михалкова. В номинации "Дизайн телеканала/телепрограммы" победил телеканал "Мульт".

Мультфильм "Смешарики. Дежавю" на СТС объявлен лучшим анимационным фильмом, а мультсериал "Сказочный патруль" на канале "Мульт" признан лучшим анимационным сериалом. Звание лучшего телеканала для детей получил канал "СТС Kids - канал для детей, с которыми занимаются!".

Лучшей программой для детей стала программа "Лучшие друзья" на канале Disney и международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" на НТВ. В номинации "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма" победил сборник мультипликационных роликов под названием "Фиксипелки".