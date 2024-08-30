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Лукашенко поговорил по телефону с лидерами четырех стран - РИА Новости, 30.08.2024
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15:52 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969523008.html
Лукашенко поговорил по телефону с лидерами четырех стран
Лукашенко поговорил по телефону с лидерами четырех стран - РИА Новости, 30.08.2024
Лукашенко поговорил по телефону с лидерами четырех стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался по телефону с президентами России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, сообщило в пятницу... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:52
2024-08-30T15:52
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азербайджан
александр лукашенко
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эмомали рахмон
совет федерации рф
снг
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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался по телефону с президентами России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, сообщило в пятницу государственное агентство Белта. Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа провел ряд международных телефонных разговоров. Главе государства позвонили лидеры зарубежных государств: президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев", - говорится в сообщении. Также состоялись телефонные разговоры с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко. "Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящая в начале октября встреча на высшем уровне", - говорится в сообщении. Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев сообщал, что на 8 октября в Москве запланирована встреча глав стран Содружества Независимых Государств.
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белоруссия, таджикистан, азербайджан, александр лукашенко, владимир путин, эмомали рахмон, совет федерации рф, снг, в мире
Белоруссия, Таджикистан, Азербайджан, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Совет Федерации РФ, СНГ, В мире
Лукашенко поговорил по телефону с лидерами четырех стран

Лукашенко поговорил с Путиным, Рахмоном, Алиевым и Мирзиёевым

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался по телефону с президентами России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, сообщило в пятницу государственное агентство Белта.
Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа провел ряд международных телефонных разговоров. Главе государства позвонили лидеры зарубежных государств: президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев", - говорится в сообщении.
Также состоялись телефонные разговоры с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко.
"Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящая в начале октября встреча на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев сообщал, что на 8 октября в Москве запланирована встреча глав стран Содружества Независимых Государств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 01:01
 
БелоруссияТаджикистанАзербайджанАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЭмомали РахмонСовет Федерации РФСНГВ мире
 
 
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