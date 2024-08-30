https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969523008.html

Лукашенко поговорил по телефону с лидерами четырех стран

Лукашенко поговорил по телефону с лидерами четырех стран - РИА Новости, 30.08.2024

Лукашенко поговорил по телефону с лидерами четырех стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался по телефону с президентами России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, сообщило в пятницу... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:52

2024-08-30T15:52

2024-08-30T15:52

белоруссия

таджикистан

азербайджан

александр лукашенко

владимир путин

эмомали рахмон

совет федерации рф

снг

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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался по телефону с президентами России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, сообщило в пятницу государственное агентство Белта. Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа провел ряд международных телефонных разговоров. Главе государства позвонили лидеры зарубежных государств: президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев", - говорится в сообщении. Также состоялись телефонные разговоры с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко. "Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящая в начале октября встреча на высшем уровне", - говорится в сообщении. Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев сообщал, что на 8 октября в Москве запланирована встреча глав стран Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

белоруссия

таджикистан

азербайджан

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белоруссия, таджикистан, азербайджан, александр лукашенко, владимир путин, эмомали рахмон, совет федерации рф, снг, в мире