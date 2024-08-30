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Володин призвал повысить престиж рабочих профессий среди молодежи - РИА Новости, 30.08.2024
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16:30 30.08.2024 (обновлено: 17:33 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/gosduma-1969538083.html
Володин призвал повысить престиж рабочих профессий среди молодежи
Володин призвал повысить престиж рабочих профессий среди молодежи - РИА Новости, 30.08.2024
Володин призвал повысить престиж рабочих профессий среди молодежи
Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе совещания совета Госдумы подчеркнул важность повышения престижа рабочих профессий среди молодежи, это может потребовать... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:30
2024-08-30T17:33
общество
санкт-петербург
россия
вячеслав володин
госдума рф
социальный навигатор
кем стать
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе совещания совета Госдумы подчеркнул важность повышения престижа рабочих профессий среди молодежи, это может потребовать принятия законодательных решений. В пятницу в Санкт-Петербурге под руководством Володина состоялось выездное совещание совета ГД на тему "Социально-экономическое развитие города и вопросы законодательного обеспечения на примере Санкт-Петербурга". "Нам надо все делать для создания престижа рабочих профессий. Надо сделать все для того, чтобы мотивировать ученика пойти получить рабочую профессию. А тот, кто хочет получить уже знания вузовского уровня, пусть готовится, но работает затем по специальности", — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. По его словам, опыт Санкт-Петербурга по развитию СПО также важен. Володин подчеркнул, что Санкт-Петербург сегодня задает стандарты социально-экономического развития. Депутаты, по его словам, на примере города могут вырабатывать рамочные законы для других субъектов РФ. "Нам важно ознакомиться с решениями, которые задают социальные стандарты в нашей стране на уровне субъектов Российской Федерации", — сказал Володин, открывая выездное совещание совета ГД. Как отметил председатель ГД, Санкт-Петербург стал городом социальных стандартов: закрыл проблему с обманутыми дольщиками, но эта проблема остается еще в регионах. "С 1 сентября детские садики Санкт-Петербурга будут бесплатными. Это решение, которое задает планку, является краеугольным камнем в фундаменте решения вопроса о помощи нашим семьям, молодым мамам", — подчеркнул Володин. Кроме того, по его словам, городская власть эффективно работает над сокращением очереди на получение жилья детьми-сиротами. Также в Санкт-Петербурге активно оказывается помощь многодетным семьям. "Поэтому правильно будет нам ознакомиться с этими подходами для того чтобы, возможно, в дальнейшем мы с вами при принятии федеральных законов эти нормы сделали модельными, и они станут основой в будущем принимаемых решений по формированию законодательного поля, решения вопросов поддержки многодетной семьи", — заявил председатель ГД. "Еще одно решение, которое все, думаю, поддержат, — это выделение социальной няни для мам, которые воспитывают детей, с тем, чтобы она могла заняться своими делами", — добавил он. Такие социальные няни предоставляются семьям участников СВО.
https://ria.ru/20240829/chernyshenko-1969280990.html
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общество, санкт-петербург, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, кем стать, сн_образование
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, Кем стать, СН_Образование
Володин призвал повысить престиж рабочих профессий среди молодежи

Володин призвал учеников получать рабочие профессии и работать по специальности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе совещания совета Госдумы подчеркнул важность повышения престижа рабочих профессий среди молодежи, это может потребовать принятия законодательных решений.
В пятницу в Санкт-Петербурге под руководством Володина состоялось выездное совещание совета ГД на тему "Социально-экономическое развитие города и вопросы законодательного обеспечения на примере Санкт-Петербурга".
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"Нам надо все делать для создания престижа рабочих профессий. Надо сделать все для того, чтобы мотивировать ученика пойти получить рабочую профессию. А тот, кто хочет получить уже знания вузовского уровня, пусть готовится, но работает затем по специальности", — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
По его словам, опыт Санкт-Петербурга по развитию СПО также важен.
Володин подчеркнул, что Санкт-Петербург сегодня задает стандарты социально-экономического развития. Депутаты, по его словам, на примере города могут вырабатывать рамочные законы для других субъектов РФ.
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"Нам важно ознакомиться с решениями, которые задают социальные стандарты в нашей стране на уровне субъектов Российской Федерации", — сказал Володин, открывая выездное совещание совета ГД.
Как отметил председатель ГД, Санкт-Петербург стал городом социальных стандартов: закрыл проблему с обманутыми дольщиками, но эта проблема остается еще в регионах.
"С 1 сентября детские садики Санкт-Петербурга будут бесплатными. Это решение, которое задает планку, является краеугольным камнем в фундаменте решения вопроса о помощи нашим семьям, молодым мамам", — подчеркнул Володин.
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Кроме того, по его словам, городская власть эффективно работает над сокращением очереди на получение жилья детьми-сиротами. Также в Санкт-Петербурге активно оказывается помощь многодетным семьям.
"Поэтому правильно будет нам ознакомиться с этими подходами для того чтобы, возможно, в дальнейшем мы с вами при принятии федеральных законов эти нормы сделали модельными, и они станут основой в будущем принимаемых решений по формированию законодательного поля, решения вопросов поддержки многодетной семьи", — заявил председатель ГД.
"Еще одно решение, которое все, думаю, поддержат, — это выделение социальной няни для мам, которые воспитывают детей, с тем, чтобы она могла заняться своими делами", — добавил он.
Такие социальные няни предоставляются семьям участников СВО.
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторКем статьСН_Образование
 
 
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