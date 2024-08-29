Рейтинг@Mail.ru
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 29.08.2024 (обновлено: 12:09 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/mitropoliya-1969184567.html
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины - РИА Новости, 29.08.2024
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины
Власти Молдавии намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины, заявил депутат... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:08
2024-08-29T12:09
молдавия
украина
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
румынская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827506036_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ea5ae7bcbdd4d56e717521c0be1d077.jpg
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Власти Молдавии намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины, заявил депутат правящей партии "Действие и солидарность" Василий Шоймару. Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь. "Мы скоро решим этот вопрос. Как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что этой осенью вопрос будет закрыт", - сказал Шоймару в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством. Православная церковь Молдавии, является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью. Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
https://ria.ru/20240813/prihod-1965971612.html
https://ria.ru/20240828/rpts-1969047663.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827506036_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d69e076d34980ac52e66a7b3e2ac6e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, румынская православная церковь
Молдавия, Украина, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины

Молдавия намерена закрыть митрополию, которая является частью РПЦ

© AP Photo / John McConnicoЖенщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / John McConnico
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Власти Молдавии намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины, заявил депутат правящей партии "Действие и солидарность" Василий Шоймару.
Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь.
Священник раскольнической украинской церкви в Мариуполе о переходе в РПЦ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Приход ПЦУ в Мариуполе впервые перешел в Русскую православную церковь
13 августа, 16:32
"Мы скоро решим этот вопрос. Как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что этой осенью вопрос будет закрыт", - сказал Шоймару в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством.
Православная церковь Молдавии, является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Патриарх Кирилл высказался о политических границах для РПЦ
Вчера, 18:26
 
МолдавияУкраинаВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Русская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала