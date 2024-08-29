https://ria.ru/20240829/mitropoliya-1969184567.html

Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины

Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины - РИА Новости, 29.08.2024

Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины

Власти Молдавии намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины, заявил депутат... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:08

2024-08-29T12:08

2024-08-29T12:09

молдавия

украина

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

румынская православная церковь

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КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Власти Молдавии намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины, заявил депутат правящей партии "Действие и солидарность" Василий Шоймару. Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь. "Мы скоро решим этот вопрос. Как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что этой осенью вопрос будет закрыт", - сказал Шоймару в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством. Православная церковь Молдавии, является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью. Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".

https://ria.ru/20240813/prihod-1965971612.html

https://ria.ru/20240828/rpts-1969047663.html

молдавия

украина

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молдавия, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, румынская православная церковь