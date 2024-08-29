https://ria.ru/20240829/mitropoliya-1969184567.html
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины - РИА Новости, 29.08.2024
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины
Власти Молдавии намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины, заявил депутат... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:08
2024-08-29T12:08
2024-08-29T12:09
молдавия
украина
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
румынская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827506036_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ea5ae7bcbdd4d56e717521c0be1d077.jpg
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости. Власти Молдавии намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины, заявил депутат правящей партии "Действие и солидарность" Василий Шоймару. Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь. "Мы скоро решим этот вопрос. Как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что этой осенью вопрос будет закрыт", - сказал Шоймару в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством. Православная церковь Молдавии, является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью. Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
https://ria.ru/20240813/prihod-1965971612.html
https://ria.ru/20240828/rpts-1969047663.html
молдавия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827506036_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d69e076d34980ac52e66a7b3e2ac6e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, румынская православная церковь
Молдавия, Украина, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Молдавия объявила о намерении закрыть митрополию страны по примеру Украины
Молдавия намерена закрыть митрополию, которая является частью РПЦ
КИШИНЕВ, 29 авг – РИА Новости.
Власти Молдавии намерены закрыть митрополию страны, которая является частью Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины, заявил депутат правящей партии "Действие и солидарность" Василий Шоймару
.
Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь.
"Мы скоро решим этот вопрос. Как и Украина, отречемся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская. Думаю, что этой осенью вопрос будет закрыт", - сказал Шоймару в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством.
Православная церковь Молдавии, является самоуправляемой частью Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую в стране христианскую конфессию и общину верующих, а также единственную каноническую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, при этом у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".