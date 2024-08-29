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Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывают вейпы
Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывают вейпы - РИА Новости, 29.08.2024
Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывают вейпы
Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, о ее симптомах сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:07
2024-08-29T11:07
2024-08-29T12:22
здоровье - общество
россия
здравоохранение
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, о ее симптомах сообщается в Telegram-канале ведомства. "EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов", — говорится в сообщении. Симптомы заболевания во многом схожи с коронавирусной инфекцией — температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, при этом происходят патологические изменения в легких. В отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI считается нарушение пищеварительной системы человека.Как сообщала в середине июня вице-премьер Татьяна Голикова, количество курящих в России с 2009 года уменьшилось больше чем в два раза, но сегодня привычка курения усугубляется употреблением вейпов.
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здоровье - общество, россия, здравоохранение, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Здравоохранение, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Россиян предупредили о новой болезни, которую вызывают вейпы
Минздрав сообщил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты