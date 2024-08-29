https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html

Суд в Киеве заочно арестовал депутата Рады, отстаивавшего интересы УПЦ

Суд в Киеве заочно арестовал депутата Рады, отстаивавшего интересы УПЦ - РИА Новости, 29.08.2024

Суд в Киеве заочно арестовал депутата Рады, отстаивавшего интересы УПЦ

Суд в Киеве заочно назначил меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Верховной рады Артему Дмитруку, отстаивавшему интересы канонической... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T22:50

2024-08-29T22:50

2024-08-29T22:50

религия

украина

киев

европа

андрей костин (банкир)

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8c9daf9f2e87af21df634b9ba785ad4e.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд в Киеве заочно назначил меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Верховной рады Артему Дмитруку, отстаивавшему интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, сообщает местный телеканал "Общественное". Ранее в четверг государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что объявило в международный розыск Дмитрука. Генпрокурор Украины Андрей Костин 27 августа пригрозил объявить в розыск и запросить экстрадицию Дмитрука, если тот не явится на допрос. "Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения народному депутату Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент "Общественного" из зала суда", - сообщает телеканал. Из сообщения следует, что таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил суд избрать для подозреваемого именно содержание под стражей из-за риска укрывательства. По мнению прокурора, именно такая мера пресечения дает возможность арестовать даже за границей и доставить на Украину. В то же время адвокат Дмитрука, как передает телеканал, заявил, что его подзащитный не уклоняется от следствия, а "вынужден из-за угроз принимать меры для сохранения собственной жизни". Кроме того, сторона защиты заявила, что Дмитрук за границу выехал законно. Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. В понедельник Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе. Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.

https://ria.ru/20240829/upts-1969345474.html

https://ria.ru/20240825/tserkov-1968348761.html

украина

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, европа, андрей костин (банкир), верховная рада украины, ситуация вокруг упц, в мире