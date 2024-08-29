Суд в Киеве заочно арестовал депутата Рады, отстаивавшего интересы УПЦ
"Общественное": суд в Киеве заочно арестовал депутата Рады, защищавшего УПЦ
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Суд в Киеве заочно назначил меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Верховной рады Артему Дмитруку, отстаивавшему интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, сообщает местный телеканал "Общественное".
Ранее в четверг государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что объявило в международный розыск Дмитрука. Генпрокурор Украины Андрей Костин 27 августа пригрозил объявить в розыск и запросить экстрадицию Дмитрука, если тот не явится на допрос.
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"Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения народному депутату Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент "Общественного" из зала суда", - сообщает телеканал.
Из сообщения следует, что таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил суд избрать для подозреваемого именно содержание под стражей из-за риска укрывательства. По мнению прокурора, именно такая мера пресечения дает возможность арестовать даже за границей и доставить на Украину.
В то же время адвокат Дмитрука, как передает телеканал, заявил, что его подзащитный не уклоняется от следствия, а "вынужден из-за угроз принимать меры для сохранения собственной жизни". Кроме того, сторона защиты заявила, что Дмитрук за границу выехал законно.
Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. В понедельник Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе.
Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
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