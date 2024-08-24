https://ria.ru/20240824/noch_kino-1968184199.html

В России стартует акция "Ночь кино"

В России стартует акция "Ночь кино" - РИА Новости, 24.08.2024

В России стартует акция "Ночь кино"

Девятая всероссийская акция "Ночь кино", традиционно приуроченная ко Дню российского кино, стартует 24 августа, кинопоказы по всей стране состоятся в ночь на 25 РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T01:14

2024-08-24T01:14

2024-08-24T01:14

культура

россия

москва

китай

сергей соловьев (режиссер)

александр андрющенко

александр войтинский

музей кино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15108/04/151080489_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_702e9cd8ad73afa09774110ee69161f5.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Девятая всероссийская акция "Ночь кино", традиционно приуроченная ко Дню российского кино, стартует 24 августа, кинопоказы по всей стране состоятся в ночь на 25 августа. День российского кино отмечается 27 августа. Оператором акции выступит компания "Роскино" по поручению Минкультуры и при поддержке Фонда кино и МИД. В рамках московской международной недели кино на 100 площадках организуют более 300 кинопоказов, а также концерты, встречи с актерами и четыре тематических фестиваля. Международный уровеньВ акции примут участие регионы России, а также 14 стран БРИКС и СНГ. Впервые фильмы будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдавии и Туркмении. Планируется, что кинопоказы будут организованы на более чем 5 тысячах площадок в России и за рубежом. В программу этого года вошли три крупные российские премьеры: фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, сказка "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческая драма "Воздух" Алексея Германа-младшего. "Уже девять лет подряд мы проводим эту акцию, собирая перед экранами всю Россию от Калининграда до Владивостока, а с прошлого года присоединились и регионы Донбасса и Новороссии. За это время "Ночь кино" стала настоящим семейным праздником. Кинопоказы идут не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. Во многих городах также проходят концерты, тематические экскурсии, викторины, мастер-классы", - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова. Торжественное открытие "Ночи кино" состоится в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы в Москве 24 августа, показы пройдут в трех залах: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский". МоскваВ кинотеатрах сети "Москино" "Ангара", "Космос", "Факел", "Искра" и "Вымпел" организуют программу "Открытые границы" в рамках акции "Ночь кино". В нее войдут фильмы из девяти стран, в том числе из ЮАР, Ирана и Туниса. Любителей документальных и научно-популярных работ приглашают в кинотеатры "Спутник", "Тула", "Вымпел", "Космос", "Искра", где презентуют картины, созданные продюсерским центром Киностудии имени Максима Горького. В Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках и на других площадках горожан и туристов ждут сеансы, посвященные уникальной природе регионов России. В кинотеатрах "Молодежный", "Космос", "Тула" и "Спутник" пройдет "Марафон сериалов". Кроме того, в кинотеатрах "Ангара", "Спутник" и "Молодежный" к 80-летию со дня рождения режиссера Сергея Соловьева покажут его фильмы "Асса", "Станционный смотритель" и "Сто дней после детства". В кинозале Российской государственной библиотеки покажут советскую классику "Я шагаю по Москве" и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" на 35-миллиметровой пленке. В Музее кино состоятся бесплатные кинопоказы фильмов Алексея Германа-младшего "Воздух", Сергея Соловьева "Чужая белая и Рябой" и Григория Чухрая "Баллада о солдате". В Музее кино на Каретном в 15.00 покажут семейную картину "По щучьему веленью", а в 17.00 – блокбастер о приключениях Алисы Селезневой "Сто лет тому вперед". Киноведы, сотрудники Музея кино Майя Монгольцева, Алиса Мамедова и Станислав Луговой прочитают лекции об отечественном кино на площадках Московской международной недели кино. Отдельную программу готовят для детей в кинотеатрах "Тула", "Ангара" и "Космос". Там юные посетители увидят мультфильмы, в том числе "Карлик Нос" и "Маленькая Василиса". В киноклубе "Эльдар" пройдут лекции об истории кукольной анимации. У москвичей и гостей столицы будет возможность посмотреть фильмы в кинотеатрах и на необычных площадках, например, в открытых бассейнах и на крышах отелей.

https://ria.ru/20240823/kino-1967788824.html

https://ria.ru/20240725/shukshin-1960931116.html

https://ria.ru/20240527/film-1948682749.html

https://ria.ru/20240513/kinoprokat-1945477472.html

россия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, китай, сергей соловьев (режиссер), александр андрющенко, александр войтинский, музей кино