В России стартует акция "Ночь кино"
Всероссийская акция "Ночь кино" начинается 24 августа
Кинотеатр. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Девятая всероссийская акция "Ночь кино", традиционно приуроченная ко Дню российского кино, стартует 24 августа, кинопоказы по всей стране состоятся в ночь на 25 августа.
День российского кино отмечается 27 августа. Оператором акции выступит компания "Роскино" по поручению Минкультуры и при поддержке Фонда кино и МИД.
В рамках московской международной недели кино на 100 площадках организуют более 300 кинопоказов, а также концерты, встречи с актерами и четыре тематических фестиваля.
Международный уровень
В акции примут участие регионы России, а также 14 стран БРИКС и СНГ. Впервые фильмы будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдавии и Туркмении. Планируется, что кинопоказы будут организованы на более чем 5 тысячах площадок в России и за рубежом.
В программу этого года вошли три крупные российские премьеры: фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, сказка "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческая драма "Воздух" Алексея Германа-младшего.
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"Уже девять лет подряд мы проводим эту акцию, собирая перед экранами всю Россию от Калининграда до Владивостока, а с прошлого года присоединились и регионы Донбасса и Новороссии. За это время "Ночь кино" стала настоящим семейным праздником. Кинопоказы идут не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. Во многих городах также проходят концерты, тематические экскурсии, викторины, мастер-классы", - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.
Торжественное открытие "Ночи кино" состоится в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы в Москве 24 августа, показы пройдут в трех залах: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский".
Москва
В кинотеатрах сети "Москино" "Ангара", "Космос", "Факел", "Искра" и "Вымпел" организуют программу "Открытые границы" в рамках акции "Ночь кино". В нее войдут фильмы из девяти стран, в том числе из ЮАР, Ирана и Туниса. Любителей документальных и научно-популярных работ приглашают в кинотеатры "Спутник", "Тула", "Вымпел", "Космос", "Искра", где презентуют картины, созданные продюсерским центром Киностудии имени Максима Горького.
В Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках и на других площадках горожан и туристов ждут сеансы, посвященные уникальной природе регионов России. В кинотеатрах "Молодежный", "Космос", "Тула" и "Спутник" пройдет "Марафон сериалов".
Кроме того, в кинотеатрах "Ангара", "Спутник" и "Молодежный" к 80-летию со дня рождения режиссера Сергея Соловьева покажут его фильмы "Асса", "Станционный смотритель" и "Сто дней после детства". В кинозале Российской государственной библиотеки покажут советскую классику "Я шагаю по Москве" и "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" на 35-миллиметровой пленке.
В Музее кино состоятся бесплатные кинопоказы фильмов Алексея Германа-младшего "Воздух", Сергея Соловьева "Чужая белая и Рябой" и Григория Чухрая "Баллада о солдате". В Музее кино на Каретном в 15.00 покажут семейную картину "По щучьему веленью", а в 17.00 – блокбастер о приключениях Алисы Селезневой "Сто лет тому вперед".
Киноведы, сотрудники Музея кино Майя Монгольцева, Алиса Мамедова и Станислав Луговой прочитают лекции об отечественном кино на площадках Московской международной недели кино.
Отдельную программу готовят для детей в кинотеатрах "Тула", "Ангара" и "Космос". Там юные посетители увидят мультфильмы, в том числе "Карлик Нос" и "Маленькая Василиса". В киноклубе "Эльдар" пройдут лекции об истории кукольной анимации.
У москвичей и гостей столицы будет возможность посмотреть фильмы в кинотеатрах и на необычных площадках, например, в открытых бассейнах и на крышах отелей.