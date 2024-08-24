https://ria.ru/20240824/katastrofa-1967716388.html

Катастрофы самолетов Ту-154 и Ту-134 в 2004 году

Катастрофы самолетов Ту-154 и Ту-134 в 2004 году - РИА Новости, 24.08.2024

Катастрофы самолетов Ту-154 и Ту-134 в 2004 году

24 августа 2004 года практически одновременно в результате заранее спланированных террористических актов произошли две катастрофы пассажирских самолетов Ту-134... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T02:00

2024-08-24T02:00

2024-08-24T02:00

справки

россия

ту-154

ту-134

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967719681_0:87:3140:1853_1920x0_80_0_0_001578538db917c393557bc01c0d14cf.jpg

24 августа 2004 года практически одновременно в результате заранее спланированных террористических актов произошли две катастрофы пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154, совершавших полеты из московского аэропорта "Домодедово" в Волгоград и Сочи. Пассажиры и члены экипажа обоих самолетов погибли.С самолетом Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявшим рейс из Москвы в Сочи, в 22 часа 53 минуты в районе Ростова-на-Дону была потеряна радиосвязь и исчезла отметка с экранов радиолокаторов службы управления воздушным движением. На его борту находились 46 человек, из них восемь членов экипажа. С самолетом Ту-134 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" с 35 пассажирами и восемью членами экипажа на борту, выполнявшим рейс Москва - Волгоград, прервалась радиосвязь и исчезла радиолокационная отметка в 22 часа 54 минуты, когда он находился над территорией Тульской области. Самолет следовал в наборе высоты с эшелона 8100 метров до 9100 метров. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены обломки самолета Ту-154 вблизи поселка Глубокий Каменск-Шахтинского района Ростовской области, а самолета Ту-134 – в районе деревни Бучалки Климовского района Тульской области. К поисковым работам были привлечены более тысячи спасателей МЧС, силы милиции и Минобороны, а также более 100 единиц техники.В авиакатастрофах никому выжить не удалось. К утру 25 августа были найдены тела всех погибших под Тулой и Ростовом-на-Дону, а также самописцы разбившихся самолетов. В связи с катастрофами самолетов Ту-154 и Ту-134 в Ростовской и Тульской областях 26 августа в России было объявлено Днем траура. Для установления причин авиакатастроф, согласно распоряжению президента РФ, была создана Госкомиссия под председательством министра транспорта РФ Игоря Левитина. Расследование данных инцидентов проводила совместная оперативно-следственная бригада в составе МВД, ФСБ и прокуратуры. На месте гибели самолетов Ту-134 и Ту-154 в Тульской и Ростовской областях работали специалисты профильных спецслужб, в том числе две бригады специалистов-взрывотехников ФСБ. Рассматривались несколько версий катастроф, в том числе теракт, технический, человеческий фактор. Но после того как при обследовании обломков обоих самолетов эксперты обнаружили частицы взрывчатого вещества – гексогена, версия теракта стала основной. 15 сентября 2004 года министр транспорта РФ Игорь Левитин сообщил о результатах работы Госкомиссии. По его словам, причиной катастроф самолетов Ту-154 и Ту-134 явилось разрушение конструкции самолетов в полете в результате воздействия зарядов взрывчатых веществ в пассажирских салонах. Взрывы произошли по правой стороне в 25 ряду кресел на Ту-154 и в 19 ряду на Ту-134. Запись параметров самописцев показала, что в самолетах было идентичное ударное воздействие внутри фюзеляжа, а также что катастрофическая ситуация возникла на воздушных судах практически одновременно и неожиданно для экипажей, когда Ту-154 находился на высоте 12 100 метров, а Ту-134 – на высоте 8100 метров. До взрывов в самолетах, их двигатели, системы и оборудование были полностью исправны.Левитин сообщил, что после взрывов в течение 2-3 секунд произошло нарушение кинематического управления рулями и отделение хвостовой части. По его словам, дальнейшее управление самолетами в условиях разгерметизации стало невозможным.В то же время комиссия установила, что нападения на экипажи и захвата воздушных судов не было, а "тревожная кнопка" на разбившемся в Ростовской области Ту-154 сработала самопроизвольно, через несколько секунд после разрушения конструкции машины.Генеральной прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ "терроризм". В результате оперативно-следственных действий и технических экспертиз было установлено, что исполнители теракта использовали паспорта, выданные на имя Аманат (Аманты) Нагаевой и Сациты Джебирхановой. Обе уроженки Чечни. Жительница Грозного Нагаева числилась среди пассажиров потерпевшего катастрофу в Тульской области самолета Ту-134, а Джебирханова была в списке пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Ростовской области. Прокуратура РФ установила, что Нагаева и Джебирханова прибыли в московский аэропорт "Домодедово" в 19.45 рейсом из Махачкалы (Дагестан) вместе с еще двумя чеченцами. Работники линейного отдела милиции выявили их, забрали у них паспорта и передали оперуполномоченному по борьбе с терроризмом капитану милиции Михаилу Артамонову для досмотра вещей и проверки на предмет возможной причастности к терактам, но он отпустил их без всякой проверки. Как позднее Михаил Артамонов заявил в суде, распознать террористок среди прилетевших в Домодедово пассажиров с Северного Кавказа было невозможно, несмотря на то что их документы проверяли милиционеры. По его словам, задерживать женщин не было никаких оснований, они не проходили ни по каким базам розыска, вели себя спокойно, прилетели лишь с ручной кладью, которую добровольно открыли для досмотра. Кроме того, по словам Артамонова, у них были транзитные билеты (потом через спекулянтов они приобрели новые билеты в Сочи и Волгоград и взорвали направлявшиеся туда самолеты Ту-134 и Ту-154).По данным прокуратуры, помощь в покупке билетов чеченкам оказал гражданин Арутюнян, промышлявший спекуляцией на авиабилетах. Тот взял "за услуги" в общей сложности пять тысяч рублей – две тысячи с одной и три тысячи – с другой чеченки. Тысячу рублей Арутюнян передал сотруднику авиакомпании "Сибирь" Николаю Коренкову, в чьи обязанности входил контроль за регистрацией и посадкой пассажиров. Коренков через сорок минут после окончания регистрации принял к перевозке Джебирханову и в нарушение процедуры помог ей пройти через зону досмотра. СМИ отмечали, что следствием так и не было установлено, на каком этапе появились бомбы и при каких обстоятельствах они попали в самолеты.По делу о терактах в самолетах прокуратура РФ предъявила обвинение троим – капитану милиции - оперуполномоченному Линейного отдела внутренних дел на транспорте аэропорта "Домодедово" Михаилу Артамонову, жителю Краснодарского края Армену Арутюняну и сотруднику авиакомпании "Сибирь" Николаю Коренкову.В апреле 2005 года Домодедовский городской суд признал Арутюняна и Коренкова виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ – коммерческий подкуп. С учетом данных о личности обвиняемых суд приговорил каждого к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Летом 2005 года Домодедовский суд признал капитана Артамонова виновным в том, что он не провел более тщательный досмотр прилетевших из Махачкалы в Москву Сациты Джебирхановой и Аманат Нагаевой, которые несколькими часами позже совершили теракты в двух пассажирских самолетах. Как следовало из решения суда, капитан проигнорировал ориентировки, приходившие из МВД и ФСБ, об обращении особого внимания на лиц чеченской национальности, особенно на женщин в возрасте от 20 до 40 лет. В результате суд приговорил Михаила Артамонова к максимальному сроку наказания по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц"), к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.В январе 2006 года Московский облсуд снизил наказание Артамонову на один год, до шести лет. В апреле 2007 года СМИ сообщили о приостановлении расследования воздушных терактов. Отмечалось, что Генпрокуратура не смогла установить организатора воздушных терактов, а обе непосредственные исполнительницы взрывов – чеченки Сацита Джебирханова и Аманат Нагаева – погибли вместе с остальными пассажирами. Сообщники смертниц, руководившие их подготовкой на земле, также мертвы: их уничтожили в ходе спецопераций.На месте катастрофы Ту-134 в Тульской области через год после трагедии был открыт памятный знак – расколотый изнутри черным гранитным стержнем белый куб, на гранях которого высечены имена погибших, и высажена березовая аллея из 43 деревьев – по числу погибших. С высоты вся композиция представляет собой крест из деревьев, а мраморный куб – его основание. В 2009 году на месте трагедии была открыта и освящена небольшая часовня. Памятник жертвам катастрофы самолета Ту-154 был открыт в поселке Глубокий Ростовской области в 2007 году. Монумент, общая высота которого более двух метров, установлен в нескольких километрах от места крушения так, чтобы его было видно с федеральной трассы М-4 "Дон". Он представляет собой расположенный на постаменте камень, на который установлена плита с выгравированной цитатой писательницы Евы Хоффман: "Исчезнувшие не исчезают совсем, они продолжают жить в нашей совести, не раскрытые преступления не растворяются в вечности, они остаются там, где совершились и довлеют над обществом, которое их совершило". В Барнауле (Алтайский край) на Власихинском кладбище был открыт мемориальный комплекс памяти четырех алтайских бортпроводников, погибших при крушении самолета Ту-154 рейса Москва - Сочи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ту-154, ту-134