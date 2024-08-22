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VK ускорила загрузку видео - РИА Новости, 22.08.2024
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13:02 22.08.2024 (обновлено: 13:03 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vk-1967770154.html
VK ускорила загрузку видео
VK ускорила загрузку видео - РИА Новости, 22.08.2024
VK ускорила загрузку видео
VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30%, это стало возможным благодаря расширению в 1,5 раза сети доставки контента (CDN), следует из релиза и... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:02
2024-08-22T13:03
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30%, это стало возможным благодаря расширению в 1,5 раза сети доставки контента (CDN), следует из релиза и комментария компании РИА Новости. CDN (Content Delivery Network) - это сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента за счет того, что ее узлы (серверы и хранилища) географически располагаются таким образом, чтобы сделать время ответа для пользователей веб-сервисов и сайтов минимальным. "VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ. CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки в среднем на 20-30%", - говорится в сообщении VK. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, CDN-сеть компании увеличилась примерно в 1,5 раза. Расширение сети доставки контента актуально в условиях роста количества пользователей, авторов, а также трафика "VK Видео", указали в компании, отметив, что с начала года общий видеотрафик увеличился на 30%. "Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза", - отметила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. Она также добавила, что технические улучшения помогут пользователям смотреть видео в высоком разрешении без задержек. В сентябре прошлого года Forbes со ссылкой на источники писал, что CDN-сеть VK состоит из 10 000 серверов и 100 узлов. На тот момент компания увеличила ее вдвое после запуска в 2021 году.
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Технологии, Россия, Казахстан, Таджикистан, СНГ, Forbes, ВКонтакте
VK ускорила загрузку видео

VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип компании VK. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. VK ускорила загрузку видео на своей платформе на 20-30%, это стало возможным благодаря расширению в 1,5 раза сети доставки контента (CDN), следует из релиза и комментария компании РИА Новости.
CDN (Content Delivery Network) - это сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента за счет того, что ее узлы (серверы и хранилища) географически располагаются таким образом, чтобы сделать время ответа для пользователей веб-сервисов и сайтов минимальным.
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"VK улучшила CDN-сеть доставки контента. Более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ. CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки в среднем на 20-30%", - говорится в сообщении VK. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, CDN-сеть компании увеличилась примерно в 1,5 раза.
Расширение сети доставки контента актуально в условиях роста количества пользователей, авторов, а также трафика "VK Видео", указали в компании, отметив, что с начала года общий видеотрафик увеличился на 30%.
"Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза", - отметила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. Она также добавила, что технические улучшения помогут пользователям смотреть видео в высоком разрешении без задержек.
В сентябре прошлого года Forbes со ссылкой на источники писал, что CDN-сеть VK состоит из 10 000 серверов и 100 узлов. На тот момент компания увеличила ее вдвое после запуска в 2021 году.
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