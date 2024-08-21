"Страдания миллионам": на Западе пришли в ярость из-за решения Киева
Дизен: запрет УПЦ на Украине навредит лишь самим украинцам
© Офис Президента УкраиныФлаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
© Офис Президента Украины
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Запретив деятельность УПЦ, Украина проводит "дерусификацию", которая не принесет населению ничего хорошего, написал в соцсети X норвежский профессор Гленн Дизен.
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"Запрет Православной церкви принесет страдания миллионам украинцев", — отметил эксперт.
По словам политолога, мнимая выгодность подобных мер для украинского народа служит лишь оправданием для антироссийской политики Киева.
Ранее во вторник Верховная рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. По словам депутата местного парламента Ярослава Железняка, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед принятием его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Гонения на УПЦ
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".