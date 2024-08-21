https://ria.ru/20240821/turnir-1967647864.html

Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках

Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках - РИА Новости, 21.08.2024

Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках

В Химках завершился ежегодный турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:53

2024-08-21T19:53

2024-08-21T19:53

спорт

московская область (подмосковье)

россия

москва

игорь акинфеев

андрей воробьев

локомотив (москва)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Химках завершился ежегодный турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. На вершину пьедестала поднялась юношеская столичная команда "Локомотив". Второе место занял подмосковный "Мастер-Сатурн", а бронзовую медаль получили футболисты СШОР "Зенит". Одновременно с соревнованиями прошел турнир "Кипербол" и "Кибербатл". Традиционный детский футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" прошел в четыре дня на стадионах "Новые Химки" и "Родина". За Подмосковье выступали футбольные коллективы СШОР "Химки", "Мастер-Сатурн" и "Витязь". Также в матчах приняли участие команды "ЦСКА" и "Локомотив" из Москвы, казанский "Рубин", "Краснодар", питерский "Зенит", "Балтика", "Динамо" из Владивостока, "Пари Нижний Новгород", тульский "Арсенал" и "Сибирь". Кроме того, в Химки приехали спортсмены из стран СНГ и новых регионов России: "Кайрат" — Алма-Ата, "Пахтакор" — Ташкент, "Академия футбола Крыма" — Евпатория, "Заря" из Луганска и сборная команда ДНР. В финал вышли четыре команды – СШОР "Химки", "Мастер-Сатурн", московский "Локомотив" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. За первое место поборолись клубы "Мастер-Сатурн" и "Локомотив", игра закончилось серией пенальти со счетом 4:5. За третье и четвертое места выступили "Зенит" и "Химки", матч завершился в пользу "Зенита" – 4:0. Награды лучшим командам вручил почетный гость турнира, вратарь "ЦСКА" Игорь Акинфеев. Команды также разыграли между собой "Кубок Кипербола". Чемпионом соревнований стала команда "Локомотив" из Москвы. Ребята обыграли "Аланию" со счетом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей – кипербатлы. Первый "Кубок Игоря Акинфеева" среди детских футбольных клубов Подмосковья прошел в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами турнира также стали министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола "Страна Футбола", а также Федерация футбола Московской области.

https://ria.ru/20231107/fekhtovanie-1908030567.html

https://rsport.ria.ru/20240821/spartak-1967621486.html

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Алёна Пава

спорт, московская область (подмосковье), россия, москва, игорь акинфеев, андрей воробьев, локомотив (москва), зенит, химки, химки (городской округ в московской области)