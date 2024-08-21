Рейтинг@Mail.ru
Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/turnir-1967647864.html
Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках
Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках - РИА Новости, 21.08.2024
Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках
В Химках завершился ежегодный турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:53
2024-08-21T19:53
спорт
московская область (подмосковье)
россия
москва
игорь акинфеев
андрей воробьев
локомотив (москва)
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791288811_0:150:3374:2048_1920x0_80_0_0_1b4f4ed338c744b4b516d83f0023158a.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Химках завершился ежегодный турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. На вершину пьедестала поднялась юношеская столичная команда "Локомотив". Второе место занял подмосковный "Мастер-Сатурн", а бронзовую медаль получили футболисты СШОР "Зенит". Одновременно с соревнованиями прошел турнир "Кипербол" и "Кибербатл". Традиционный детский футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" прошел в четыре дня на стадионах "Новые Химки" и "Родина". За Подмосковье выступали футбольные коллективы СШОР "Химки", "Мастер-Сатурн" и "Витязь". Также в матчах приняли участие команды "ЦСКА" и "Локомотив" из Москвы, казанский "Рубин", "Краснодар", питерский "Зенит", "Балтика", "Динамо" из Владивостока, "Пари Нижний Новгород", тульский "Арсенал" и "Сибирь". Кроме того, в Химки приехали спортсмены из стран СНГ и новых регионов России: "Кайрат" — Алма-Ата, "Пахтакор" — Ташкент, "Академия футбола Крыма" — Евпатория, "Заря" из Луганска и сборная команда ДНР. В финал вышли четыре команды – СШОР "Химки", "Мастер-Сатурн", московский "Локомотив" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. За первое место поборолись клубы "Мастер-Сатурн" и "Локомотив", игра закончилось серией пенальти со счетом 4:5. За третье и четвертое места выступили "Зенит" и "Химки", матч завершился в пользу "Зенита" – 4:0. Награды лучшим командам вручил почетный гость турнира, вратарь "ЦСКА" Игорь Акинфеев. Команды также разыграли между собой "Кубок Кипербола". Чемпионом соревнований стала команда "Локомотив" из Москвы. Ребята обыграли "Аланию" со счетом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей – кипербатлы. Первый "Кубок Игоря Акинфеева" среди детских футбольных клубов Подмосковья прошел в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами турнира также стали министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола "Страна Футбола", а также Федерация футбола Московской области.
https://ria.ru/20231107/fekhtovanie-1908030567.html
https://rsport.ria.ru/20240821/spartak-1967621486.html
московская область (подмосковье)
россия
москва
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791288811_643:0:3374:2048_1920x0_80_0_0_acc334fc913d0aad8f11900559745c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, московская область (подмосковье), россия, москва, игорь акинфеев, андрей воробьев, локомотив (москва), зенит, химки, химки (городской округ в московской области)
Спорт, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Игорь Акинфеев, Андрей Воробьев, Локомотив (Москва), Зенит, Химки, Химки (городской округ в Московской области)

Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМяч на футбольном поле
Мяч на футбольном поле - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мяч на футбольном поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Химках завершился ежегодный турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На вершину пьедестала поднялась юношеская столичная команда "Локомотив". Второе место занял подмосковный "Мастер-Сатурн", а бронзовую медаль получили футболисты СШОР "Зенит". Одновременно с соревнованиями прошел турнир "Кипербол" и "Кибербатл".
Более 140 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по фехтованию в Химках - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Более 140 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по фехтованию в Химках
7 ноября 2023, 21:47
Традиционный детский футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" прошел в четыре дня на стадионах "Новые Химки" и "Родина". За Подмосковье выступали футбольные коллективы СШОР "Химки", "Мастер-Сатурн" и "Витязь". Также в матчах приняли участие команды "ЦСКА" и "Локомотив" из Москвы, казанский "Рубин", "Краснодар", питерский "Зенит", "Балтика", "Динамо" из Владивостока, "Пари Нижний Новгород", тульский "Арсенал" и "Сибирь". Кроме того, в Химки приехали спортсмены из стран СНГ и новых регионов России: "Кайрат" — Алма-Ата, "Пахтакор" — Ташкент, "Академия футбола Крыма" — Евпатория, "Заря" из Луганска и сборная команда ДНР.
В финал вышли четыре команды – СШОР "Химки", "Мастер-Сатурн", московский "Локомотив" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. За первое место поборолись клубы "Мастер-Сатурн" и "Локомотив", игра закончилось серией пенальти со счетом 4:5. За третье и четвертое места выступили "Зенит" и "Химки", матч завершился в пользу "Зенита" – 4:0. Награды лучшим командам вручил почетный гость турнира, вратарь "ЦСКА" Игорь Акинфеев.
Команды также разыграли между собой "Кубок Кипербола". Чемпионом соревнований стала команда "Локомотив" из Москвы. Ребята обыграли "Аланию" со счетом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей – кипербатлы.
Первый "Кубок Игоря Акинфеева" среди детских футбольных клубов Подмосковья прошел в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами турнира также стали министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола "Страна Футбола", а также Федерация футбола Московской области.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче звезд на Кубке Игоря Акинфеева
Вчера, 17:41
 
СпортМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваИгорь АкинфеевАндрей ВоробьевЛокомотив (Москва)ЗенитХимкиХимки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала