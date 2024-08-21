Футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" завершился в Химках
Мяч на футбольном поле. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Химках завершился ежегодный турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России "Кубок Игоря Акинфеева", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Более 140 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по фехтованию в Химках
7 ноября 2023, 21:47
Традиционный детский футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" прошел в четыре дня на стадионах "Новые Химки" и "Родина". За Подмосковье выступали футбольные коллективы СШОР "Химки", "Мастер-Сатурн" и "Витязь". Также в матчах приняли участие команды "ЦСКА" и "Локомотив" из Москвы, казанский "Рубин", "Краснодар", питерский "Зенит", "Балтика", "Динамо" из Владивостока, "Пари Нижний Новгород", тульский "Арсенал" и "Сибирь". Кроме того, в Химки приехали спортсмены из стран СНГ и новых регионов России: "Кайрат" — Алма-Ата, "Пахтакор" — Ташкент, "Академия футбола Крыма" — Евпатория, "Заря" из Луганска и сборная команда ДНР.
В финал вышли четыре команды – СШОР "Химки", "Мастер-Сатурн", московский "Локомотив" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. За первое место поборолись клубы "Мастер-Сатурн" и "Локомотив", игра закончилось серией пенальти со счетом 4:5. За третье и четвертое места выступили "Зенит" и "Химки", матч завершился в пользу "Зенита" – 4:0. Награды лучшим командам вручил почетный гость турнира, вратарь "ЦСКА" Игорь Акинфеев.
Команды также разыграли между собой "Кубок Кипербола". Чемпионом соревнований стала команда "Локомотив" из Москвы. Ребята обыграли "Аланию" со счетом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей – кипербатлы.
Первый "Кубок Игоря Акинфеева" среди детских футбольных клубов Подмосковья прошел в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами турнира также стали министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола "Страна Футбола", а также Федерация футбола Московской области.