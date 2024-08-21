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Невролог назвал факторы риска развития инсульта - РИА Новости, 21.08.2024
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03:09 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/nevrolog-1967446967.html
Невролог назвал факторы риска развития инсульта
Невролог назвал факторы риска развития инсульта - РИА Новости, 21.08.2024
Невролог назвал факторы риска развития инсульта
Люди с повышенным артериальным давлением, лишним весом и ожирением, высоким уровнем холестерина в крови, неритмичным сердцебиением, а также страдающие от... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:09
2024-08-21T03:09
общество
владимир мартынов
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Люди с повышенным артериальным давлением, лишним весом и ожирением, высоким уровнем холестерина в крови, неритмичным сердцебиением, а также страдающие от диабета находятся в группе риска развития инсульта, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Снизить риск развития инсульта можно, например, прохождение ежегодной диспансеризации поможет выявить факторы риска. Это гипертония (высокое артериальное давление – ред.), нужно регулярно измерять давление, по необходимости принимать препараты его понижающие", - сказал Мартынов. Кроме того, по словам невролога, наличие избыточного веса и ожирение также являются фактором, увеличивающим риск развития инсульта, поэтому необходимо придерживаться здорового питания и сократить количество употребляемой с пищей соли. "К инсульту приводят (атеросклеротические – ред.) бляшки, появляющиеся из-за высокого уровня холестерина (в крови – ред.)… фибрилляция (неритмичное сердцебиение – ред.) приводит к образованию тромбов", - отметил Мартынов. Невролог советует регулярно проверять уровень холестерина и уровень сахара в крови, при необходимости принимать статины, антикоагулянты или антидиабетические препараты, но только по назначению лечащего врача.
https://ria.ru/20240819/golovnye_boli-1966962741.html
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общество, владимир мартынов, россия, здоровье - общество
Общество, Владимир Мартынов, Россия, Здоровье - Общество
Невролог назвал факторы риска развития инсульта

Невролог Мартынов: гипертония, ожирение и диабет могут стать причиной инсульта

© Depositphotos.com / stockdevil_666Инсульт
Инсульт - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Depositphotos.com / stockdevil_666
Инсульт. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Люди с повышенным артериальным давлением, лишним весом и ожирением, высоким уровнем холестерина в крови, неритмичным сердцебиением, а также страдающие от диабета находятся в группе риска развития инсульта, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Снизить риск развития инсульта можно, например, прохождение ежегодной диспансеризации поможет выявить факторы риска. Это гипертония (высокое артериальное давление – ред.), нужно регулярно измерять давление, по необходимости принимать препараты его понижающие", - сказал Мартынов.
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Кроме того, по словам невролога, наличие избыточного веса и ожирение также являются фактором, увеличивающим риск развития инсульта, поэтому необходимо придерживаться здорового питания и сократить количество употребляемой с пищей соли.
"К инсульту приводят (атеросклеротические – ред.) бляшки, появляющиеся из-за высокого уровня холестерина (в крови – ред.)… фибрилляция (неритмичное сердцебиение – ред.) приводит к образованию тромбов", - отметил Мартынов.
Невролог советует регулярно проверять уровень холестерина и уровень сахара в крови, при необходимости принимать статины, антикоагулянты или антидиабетические препараты, но только по назначению лечащего врача.
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