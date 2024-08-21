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Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали в суде

Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали в суде - РИА Новости, 21.08.2024

Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали в суде

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) был госпитализирован во время заседания суда над... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:58

2024-08-21T20:58

2024-08-21T20:58

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) был госпитализирован во время заседания суда над ним, сообщается в Telegram-канале церкви. "Митрополит Павел был госпитализирован во время заседания суда. Двадцать первого августа 2024 во время судебного заседания в Печерском районном суде города Киева наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому стало плохо, в результате чего иерарх был госпитализирован", - говорится в сообщении УПЦ. Суд, как сообщалось ранее, продлил срок действия меры пресечения митрополиту. Ранее его уже госпитализировали. СБУ 20 октября 2022 года заявила о передаче в суд дела митрополита Павла, обвиняемого в "оправдании вооруженной агрессии РФ" и "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений". Митрополит был отправлен под домашний арест. Срок ареста впоследствии был продлен, 14 июля 2023 года суд изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов), а 9 августа за митрополита внесли залог. Позже митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение больницы в Киеве и прооперирован, ему диагностировали инфаркт. В апреле 2024 года суд разрешил снять с наместника лавры электронный браслет. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/upts-1967591523.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967501859.html

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украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире