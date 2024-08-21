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В Дагестане полицейского арестовали по делу о гибели мужчины после пыток
В Дагестане полицейского арестовали по делу о гибели мужчины после пыток - РИА Новости, 21.08.2024
В Дагестане полицейского арестовали по делу о гибели мужчины после пыток
Сотрудник патрульно-постовой службы арестован в Махачкале по подозрению в применении насилия в отношении доставленного в отдел полиции мужчины, что привело к... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:44
2024-08-21T19:44
2024-08-21T19:44
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МАХАЧКАЛА, 21 авг — РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы арестован в Махачкале по подозрению в применении насилия в отношении доставленного в отдел полиции мужчины, что привело к смерти задержанного, сообщили в пресс-службе верховного суда Дагестана. Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали, что 9 июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка 48-летний местный житель. Накануне в ведомстве сообщили о задержании командира отделения полка ППСП управления МВД России по Махачкале, против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. "В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника полка ППСП управления МВД России по городу Махачкале, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 111 УК РФ… Рассмотрев материал, суд… избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под страду сроком на два месяца, до 19 октября 2024 года", – говорится в сообщении. Из материалов дела следует, что на территории административного здания РОВД подозреваемый бил доставленного в отдел Джабраилова А.И. руками и ногами по различным частям тела, а также применил электрошокер. Затем полицейский коленями придавил лежащего на полу лицом вниз потерпевшего, весом своего тела сдавливая ему грудную клетку и живот и затрудняя доступ воздуха. Это вызвало механическую асфиксию, повлекшую его смерть. В МВД Дагестана ранее заявили, что мужчина был задержан из-за агрессивного поведения – от очевидца поступило сообщение, что тот "с ножом в руках бегает по крыше дома", а скончался он по неустановленным причинам в отделе до приезда медиков.
https://ria.ru/20240314/gibel-1933050073.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html
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происшествия, здоровье - общество, махачкала, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане полицейского арестовали по делу о гибели мужчины после пыток
В Дагестане полицейского арестовали по делу о гибели мужчины после пыток в РОВД
МАХАЧКАЛА, 21 авг — РИА Новости.
Сотрудник патрульно-постовой службы арестован в Махачкале по подозрению в применении насилия в отношении доставленного в отдел полиции мужчины, что привело к смерти задержанного, сообщили в пресс-службе верховного суда
Дагестана.
Ранее в следственном управлении СК РФ
по Дагестану сообщали, что 9 июля в отделе полиции по Советскому району
Махачкалы скончался доставленный за нарушение общественного порядка 48-летний местный житель. Накануне в ведомстве сообщили о задержании командира отделения полка ППСП управления МВД России по Махачкале, против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника полка ППСП управления МВД России по городу Махачкале, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 111 УК РФ… Рассмотрев материал, суд… избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под страду сроком на два месяца, до 19 октября 2024 года", – говорится в сообщении.
Из материалов дела следует, что на территории административного здания РОВД подозреваемый бил доставленного в отдел Джабраилова А.И. руками и ногами по различным частям тела, а также применил электрошокер. Затем полицейский коленями придавил лежащего на полу лицом вниз потерпевшего, весом своего тела сдавливая ему грудную клетку и живот и затрудняя доступ воздуха. Это вызвало механическую асфиксию, повлекшую его смерть.
В МВД Дагестана ранее заявили, что мужчина был задержан из-за агрессивного поведения – от очевидца поступило сообщение, что тот "с ножом в руках бегает по крыше дома", а скончался он по неустановленным причинам в отделе до приезда медиков.