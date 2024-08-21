https://ria.ru/20240821/bolezni-1967445315.html

Врач назвала заболевания, которые могут подстерегать осенью

Врач назвала заболевания, которые могут подстерегать осенью - РИА Новости, 21.08.2024

Врач назвала заболевания, которые могут подстерегать осенью

Боли в суставах, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания и головные боли могут обостриться в осенний период, в качестве профилактики рекомендуется... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:47

2024-08-21T02:47

2024-08-21T02:47

общество

московская область (подмосковье)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Боли в суставах, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания и головные боли могут обостриться в осенний период, в качестве профилактики рекомендуется придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного рациона и чаще бывать на свежем воздухе, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова. "Осенью в принципе обостряются хронические заболевания. В числе недугов, которые могут напомнить о себе в период увядания природы, - аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются "домашние" аллергены - плесень и пылевые клещи", - рассказала Дельманова. Следующий недуг, который может проявиться осенью, - боль в суставах. Возможно также обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови. Кроме этого, резкие изменения погоды могут провоцировать головные боли - в осеннее время организм острее реагирует на скачки барометрических показаний. Однако самым распространенным осенним недугом, по мнению эксперта, является депрессия. Главная её причина - дефицит солнечного света, в связи с этим у человека возникает чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном. "Чтобы максимально оградить себя от осенних недугов, придерживайтесь четкого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывайте на свежем воздухе, будьте физически активны и обзаведитесь полезным хобби. Ну и, конечно, не забываем о "типовом" осеннем заболевании, таком как грипп. Но с ним все просто: достаточно пройти вакцинацию, чтобы с уверенностью встретить грядущий эпидсезон", - резюмирует Дельманова.

https://ria.ru/20240820/kardiolog-1967214910.html

https://ria.ru/20240405/simptomy-1937939076.html

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общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество