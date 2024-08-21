https://ria.ru/20240821/bogoslov-1967530477.html
Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным
Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным - РИА Новости, 21.08.2024
Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным
Решение запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) является преступным и ведет к кровопролитию, подстрекателем всего этого был... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:58
2024-08-21T12:58
2024-08-21T12:58
украина
россия
турция
петр порошенко
русская православная церковь
константинопольский патриархат
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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АФИНЫ, 21 авг - РИА Новости. Решение запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) является преступным и ведет к кровопролитию, подстрекателем всего этого был Константинопольский патриарх Варфоломей, заявил РИА Новости греческий специалист по церковным отношениям, богослов, журналист Александрос Стефанопулос, комментируя принятие на Украине закона, ведущего к запрету УПЦ. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Во-первых, это преступное решение, убийственное, против народа Украины, против православии. Потому что вместо попыток прекратить войну, это решение дает возможность расти войне и в обществе. То, что делают (власти Украины - ред.), является преступным, потому что если кто-то поднимает руку на другого, будет ненависть на многие годы, может и на века. Лично я считаю, что это разрывает связи и любую возможность того, что будет мирное решение среди общества Украины, которое расколото, очень расколото. И люди, которые были в канонической церкви митрополита Онуфрия, сейчас находятся в трудной ситуации", - сказал РИА Новости Стефанопулос. По его мнению, эти люди - современные мученики. "И я очень боюсь, что будут новые мученики, как в предыдущие годы были люди, которых убивали и истязали члены всех парамилитаристских организаций, входящие в команду Зеленского. В монастырях и в приходах они должны каким-то образом защищать свой дом, свои приходы, место, где они родились и росли многие века. Единственный способ остановить это, это выйти вперед телом и душой", - добавил собеседник агентства. По словам Стефанопулоса, Зеленкий - человек на неправильной стороне истории. "Это человек, который разрушает Украину. И подстрекателем всего этого является патриарх Варфоломей", - пояснил эксперт. Стефанопулос прокомментировал и недавнюю встречу Константинопольского патриарха Варфоломея с главой раскольнической ПЦУ Епифанием и "официальной делегацией Украины". Варфоломей 13 августа, незадолго до утверждения закона, принял в Фанаре заместителя главы офиса президента Украины Елену Ковальскую и главу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского. Патриархия не сообщила подробности встречи. "У патриарха была возможность их выслушать и была возможность потребовать от них прекратить гонения, остановить кровопролитие внутри Украины. Я думаю, что есть война не только между Россией и Украиной, но есть война и внутри Украины. Вместо этого, выслушав их, он дал им благословение. Сообщение (Фанара о встрече - ред.) не говорит много, но он дал им благословение на то, что они сделали. Поэтому я говорю, что подстрекатель всего происходящего - патриарх Варфоломей. Я вновь повторяю - господин Варфоломей принял Вселенский патриархат, оставит после себя маленький епископат. Это величайшее преступление против православия. Получил Вселенский патриархат в 1991 году, а оставит маленький епископат в Фанаре", - подчеркнул эксперт. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали Православную церковь Украины, в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В РПЦ заявляли, что госдепартамент США использует Варфоломея для реализации своей политики, в том числе на Украине, а сам патриарх выражает волю американского внешнеполитического ведомства. Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.
https://ria.ru/20240820/legoyda-1967355515.html
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украина, россия, турция, петр порошенко, русская православная церковь, константинопольский патриархат, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Турция, Петр Порошенко, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным
Греческий богослов Стефанопулос: решение запретить УПЦ ведет к кровопролитию
АФИНЫ, 21 авг - РИА Новости. Решение запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) является преступным и ведет к кровопролитию, подстрекателем всего этого был Константинопольский патриарх Варфоломей, заявил РИА Новости греческий специалист по церковным отношениям, богослов, журналист Александрос Стефанопулос, комментируя принятие на Украине закона, ведущего к запрету УПЦ.
Верховная рада
Украины во вторник приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ
".
"Во-первых, это преступное решение, убийственное, против народа Украины, против православии. Потому что вместо попыток прекратить войну, это решение дает возможность расти войне и в обществе. То, что делают (власти Украины - ред.), является преступным, потому что если кто-то поднимает руку на другого, будет ненависть на многие годы, может и на века. Лично я считаю, что это разрывает связи и любую возможность того, что будет мирное решение среди общества Украины, которое расколото, очень расколото. И люди, которые были в канонической церкви митрополита Онуфрия, сейчас находятся в трудной ситуации", - сказал РИА Новости Стефанопулос.
По его мнению, эти люди - современные мученики.
"И я очень боюсь, что будут новые мученики, как в предыдущие годы были люди, которых убивали и истязали члены всех парамилитаристских организаций, входящие в команду Зеленского. В монастырях и в приходах они должны каким-то образом защищать свой дом, свои приходы, место, где они родились и росли многие века. Единственный способ остановить это, это выйти вперед телом и душой", - добавил собеседник агентства.
По словам Стефанопулоса, Зеленкий - человек на неправильной стороне истории. "Это человек, который разрушает Украину. И подстрекателем всего этого является патриарх Варфоломей", - пояснил эксперт.
Стефанопулос прокомментировал и недавнюю встречу Константинопольского патриарха Варфоломея с главой раскольнической ПЦУ Епифанием и "официальной делегацией Украины". Варфоломей 13 августа, незадолго до утверждения закона, принял в Фанаре заместителя главы офиса президента Украины Елену Ковальскую и главу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского. Патриархия не сообщила подробности встречи.
"У патриарха была возможность их выслушать и была возможность потребовать от них прекратить гонения, остановить кровопролитие внутри Украины. Я думаю, что есть война не только между Россией
и Украиной, но есть война и внутри Украины. Вместо этого, выслушав их, он дал им благословение. Сообщение (Фанара о встрече - ред.) не говорит много, но он дал им благословение на то, что они сделали. Поэтому я говорю, что подстрекатель всего происходящего - патриарх Варфоломей. Я вновь повторяю - господин Варфоломей принял Вселенский патриархат, оставит после себя маленький епископат. Это величайшее преступление против православия. Получил Вселенский патриархат в 1991 году, а оставит маленький епископат в Фанаре", - подчеркнул эксперт.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
В 2018 году в Киеве
по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко
и Константинопольского патриарха Варфоломея создали Православную церковь Украины, в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат
. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В РПЦ заявляли, что госдепартамент США
использует Варфоломея для реализации своей политики, в том числе на Украине, а сам патриарх выражает волю американского внешнеполитического ведомства.
Турция
не признает вселенский статус Константинопольской церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.