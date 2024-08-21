https://ria.ru/20240821/bogoslov-1967530477.html

Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным

Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным

Решение запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) является преступным и ведет к кровопролитию, подстрекателем всего этого был... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:58

2024-08-21T12:58

2024-08-21T12:58

украина

россия

турция

петр порошенко

русская православная церковь

константинопольский патриархат

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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АФИНЫ, 21 авг - РИА Новости. Решение запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) является преступным и ведет к кровопролитию, подстрекателем всего этого был Константинопольский патриарх Варфоломей, заявил РИА Новости греческий специалист по церковным отношениям, богослов, журналист Александрос Стефанопулос, комментируя принятие на Украине закона, ведущего к запрету УПЦ. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Во-первых, это преступное решение, убийственное, против народа Украины, против православии. Потому что вместо попыток прекратить войну, это решение дает возможность расти войне и в обществе. То, что делают (власти Украины - ред.), является преступным, потому что если кто-то поднимает руку на другого, будет ненависть на многие годы, может и на века. Лично я считаю, что это разрывает связи и любую возможность того, что будет мирное решение среди общества Украины, которое расколото, очень расколото. И люди, которые были в канонической церкви митрополита Онуфрия, сейчас находятся в трудной ситуации", - сказал РИА Новости Стефанопулос. По его мнению, эти люди - современные мученики. "И я очень боюсь, что будут новые мученики, как в предыдущие годы были люди, которых убивали и истязали члены всех парамилитаристских организаций, входящие в команду Зеленского. В монастырях и в приходах они должны каким-то образом защищать свой дом, свои приходы, место, где они родились и росли многие века. Единственный способ остановить это, это выйти вперед телом и душой", - добавил собеседник агентства. По словам Стефанопулоса, Зеленкий - человек на неправильной стороне истории. "Это человек, который разрушает Украину. И подстрекателем всего этого является патриарх Варфоломей", - пояснил эксперт. Стефанопулос прокомментировал и недавнюю встречу Константинопольского патриарха Варфоломея с главой раскольнической ПЦУ Епифанием и "официальной делегацией Украины". Варфоломей 13 августа, незадолго до утверждения закона, принял в Фанаре заместителя главы офиса президента Украины Елену Ковальскую и главу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского. Патриархия не сообщила подробности встречи. "У патриарха была возможность их выслушать и была возможность потребовать от них прекратить гонения, остановить кровопролитие внутри Украины. Я думаю, что есть война не только между Россией и Украиной, но есть война и внутри Украины. Вместо этого, выслушав их, он дал им благословение. Сообщение (Фанара о встрече - ред.) не говорит много, но он дал им благословение на то, что они сделали. Поэтому я говорю, что подстрекатель всего происходящего - патриарх Варфоломей. Я вновь повторяю - господин Варфоломей принял Вселенский патриархат, оставит после себя маленький епископат. Это величайшее преступление против православия. Получил Вселенский патриархат в 1991 году, а оставит маленький епископат в Фанаре", - подчеркнул эксперт. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали Православную церковь Украины, в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В РПЦ заявляли, что госдепартамент США использует Варфоломея для реализации своей политики, в том числе на Украине, а сам патриарх выражает волю американского внешнеполитического ведомства. Турция не признает вселенский статус Константинопольской церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фенер (Фанар), патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.

https://ria.ru/20240820/legoyda-1967355515.html

https://ria.ru/20240820/legoyda-1967358907.html

https://ria.ru/20240820/upts-1967324392.html

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украина, россия, турция, петр порошенко, русская православная церковь, константинопольский патриархат, верховная рада украины, ситуация вокруг упц