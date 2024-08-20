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Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети - РИА Новости, 20.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:06 20.08.2024 (обновлено: 12:07 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/yusupov-1967277237.html
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети - РИА Новости, 20.08.2024
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети
Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 5 лет назад успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:06
2024-08-20T12:07
религия
россия
полевской
дамир юсупов
уральские авиалинии
религия
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 5 лет назад успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей чаек, сообщил РИА Новости, что активно помогает в сборе средств и строительстве мечети в городе Полевской Свердловской области, в котором живет с семьей. "Мы всей семьей живем в городе Полевской в Свердловской области более десяти лет, здесь не было мечети. Несколько лет назад выделили участок, дали разрешение на возведение мусульманского храма. Я, как прихожанин, помогаю как могу, желающих поддержать благое дело очень много, люди активны как в сборе средств, так и в самом строительстве. Я часто думал после того случая в Раменском районе (когда посадили самолет на кукурузное поле – ред.) о Всевышнем, многие мои нынешние дела связаны с тем спасением людей. Считаю, что в этой жизни нужно не только работать, жить в свое удовольствие, но и построить мечеть для общения со Всевышним", - рассказал Юсупов РИА Новости. Он отметил, что его часто спрашивают, будет ли он имамом (настоятелем) мечети в Полевском. "Ну, какой из меня религиозный деятель? Я пилот. Так и говорю единоверцам. За доверие, конечно, спасибо, но мое призвание - летать. По возможности я соблюдаю пост, хожу в мечети на молитву в городах России и за ее пределами. Но стать религиозным деятелем не планирую, по крайней мере, пока", - добавил Юсупов. Событие, которое СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошло 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html
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россия, полевской, дамир юсупов, уральские авиалинии, религия
Религия, Россия, Полевской, Дамир Юсупов, Уральские авиалинии, Религия
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети

Герой РФ Дамир Юсупов помогает в сборе средств и строительстве мечети на Урале

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкКомандир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Колчин
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Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 5 лет назад успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей чаек, сообщил РИА Новости, что активно помогает в сборе средств и строительстве мечети в городе Полевской Свердловской области, в котором живет с семьей.
"Мы всей семьей живем в городе Полевской в Свердловской области более десяти лет, здесь не было мечети. Несколько лет назад выделили участок, дали разрешение на возведение мусульманского храма. Я, как прихожанин, помогаю как могу, желающих поддержать благое дело очень много, люди активны как в сборе средств, так и в самом строительстве. Я часто думал после того случая в Раменском районе (когда посадили самолет на кукурузное поле – ред.) о Всевышнем, многие мои нынешние дела связаны с тем спасением людей. Считаю, что в этой жизни нужно не только работать, жить в свое удовольствие, но и построить мечеть для общения со Всевышним", - рассказал Юсупов РИА Новости.
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа лайнера, севшего в поле
15 августа 2022, 14:21
Он отметил, что его часто спрашивают, будет ли он имамом (настоятелем) мечети в Полевском.
"Ну, какой из меня религиозный деятель? Я пилот. Так и говорю единоверцам. За доверие, конечно, спасибо, но мое призвание - летать. По возможности я соблюдаю пост, хожу в мечети на молитву в городах России и за ее пределами. Но стать религиозным деятелем не планирую, по крайней мере, пока", - добавил Юсупов.
Событие, которое СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошло 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области.

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Это привело к сбоям в работе двигателей.

Крыло самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего 15 августа в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области успешную экстренную посадку после попадания в двигатели птиц

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самолет было решено утилизировать.

Работы по эвакуации самолета Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии с места происшествия в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Это привело к сбоям в работе двигателей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Самолет было решено утилизировать.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
 
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