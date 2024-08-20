https://ria.ru/20240820/yusupov-1967277237.html
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети - РИА Новости, 20.08.2024
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети
Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 5 лет назад успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:06
2024-08-20T12:06
2024-08-20T12:07
религия
россия
полевской
дамир юсупов
уральские авиалинии
религия
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 5 лет назад успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей чаек, сообщил РИА Новости, что активно помогает в сборе средств и строительстве мечети в городе Полевской Свердловской области, в котором живет с семьей. "Мы всей семьей живем в городе Полевской в Свердловской области более десяти лет, здесь не было мечети. Несколько лет назад выделили участок, дали разрешение на возведение мусульманского храма. Я, как прихожанин, помогаю как могу, желающих поддержать благое дело очень много, люди активны как в сборе средств, так и в самом строительстве. Я часто думал после того случая в Раменском районе (когда посадили самолет на кукурузное поле – ред.) о Всевышнем, многие мои нынешние дела связаны с тем спасением людей. Считаю, что в этой жизни нужно не только работать, жить в свое удовольствие, но и построить мечеть для общения со Всевышним", - рассказал Юсупов РИА Новости. Он отметил, что его часто спрашивают, будет ли он имамом (настоятелем) мечети в Полевском. "Ну, какой из меня религиозный деятель? Я пилот. Так и говорю единоверцам. За доверие, конечно, спасибо, но мое призвание - летать. По возможности я соблюдаю пост, хожу в мечети на молитву в городах России и за ее пределами. Но стать религиозным деятелем не планирую, по крайней мере, пока", - добавил Юсупов. Событие, которое СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошло 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, полевской, дамир юсупов, уральские авиалинии, религия
Религия, Россия, Полевской, Дамир Юсупов, Уральские авиалинии, Религия
Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети
Герой РФ Дамир Юсупов помогает в сборе средств и строительстве мечети на Урале
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 5 лет назад успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей чаек, сообщил РИА Новости, что активно помогает в сборе средств и строительстве мечети в городе Полевской Свердловской области, в котором живет с семьей.
"Мы всей семьей живем в городе Полевской в Свердловской области более десяти лет, здесь не было мечети. Несколько лет назад выделили участок, дали разрешение на возведение мусульманского храма. Я, как прихожанин, помогаю как могу, желающих поддержать благое дело очень много, люди активны как в сборе средств, так и в самом строительстве. Я часто думал после того случая в Раменском районе (когда посадили самолет на кукурузное поле – ред.) о Всевышнем, многие мои нынешние дела связаны с тем спасением людей. Считаю, что в этой жизни нужно не только работать, жить в свое удовольствие, но и построить мечеть для общения со Всевышним", - рассказал Юсупов РИА Новости.
Он отметил, что его часто спрашивают, будет ли он имамом (настоятелем) мечети в Полевском.
"Ну, какой из меня религиозный деятель? Я пилот. Так и говорю единоверцам. За доверие, конечно, спасибо, но мое призвание - летать. По возможности я соблюдаю пост, хожу в мечети на молитву в городах России и за ее пределами. Но стать религиозным деятелем не планирую, по крайней мере, пока", - добавил Юсупов.
Событие, которое СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошло 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.
"Чудо в кукурузном поле": Airbus A321 после аварийной посадки
Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.
1 из 8
После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.
2 из 8
Это привело к сбоям в работе двигателей.
3 из 8
Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.
4 из 8
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.
5 из 8
Самолет было решено утилизировать.
6 из 8
Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.
7 из 8
Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.
8 из 8
Airbus A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь.
1 из 8
После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек.
2 из 8
Это привело к сбоям в работе двигателей.
3 из 8
Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.
4 из 8
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов.
5 из 8
Самолет было решено утилизировать.
6 из 8
Пилотам, посадившим самолет, присвоили звания Героев России, а остальной экипаж наградили орденами Мужества.
7 из 8
Летчики достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считают российские кинематографисты.
8 из 8