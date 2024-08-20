https://ria.ru/20240820/yusupov-1967277237.html

Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети

Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети - РИА Новости, 20.08.2024

Посадивший самолет в кукурузном поле пилот рассказал о строительстве мечети

Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 5 лет назад успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:06

2024-08-20T12:06

2024-08-20T12:07

религия

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полевской

дамир юсупов

уральские авиалинии

религия

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Герой России, командир экипажа "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который 5 лет назад успешно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей чаек, сообщил РИА Новости, что активно помогает в сборе средств и строительстве мечети в городе Полевской Свердловской области, в котором живет с семьей. "Мы всей семьей живем в городе Полевской в Свердловской области более десяти лет, здесь не было мечети. Несколько лет назад выделили участок, дали разрешение на возведение мусульманского храма. Я, как прихожанин, помогаю как могу, желающих поддержать благое дело очень много, люди активны как в сборе средств, так и в самом строительстве. Я часто думал после того случая в Раменском районе (когда посадили самолет на кукурузное поле – ред.) о Всевышнем, многие мои нынешние дела связаны с тем спасением людей. Считаю, что в этой жизни нужно не только работать, жить в свое удовольствие, но и построить мечеть для общения со Всевышним", - рассказал Юсупов РИА Новости. Он отметил, что его часто спрашивают, будет ли он имамом (настоятелем) мечети в Полевском. "Ну, какой из меня религиозный деятель? Я пилот. Так и говорю единоверцам. За доверие, конечно, спасибо, но мое призвание - летать. По возможности я соблюдаю пост, хожу в мечети на молитву в городах России и за ее пределами. Но стать религиозным деятелем не планирую, по крайней мере, пока", - добавил Юсупов. Событие, которое СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошло 15 августа 2019 года. Лайнер А321, командиром которого был Дамир Юсупов, с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний" Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они были награждены орденами Мужества. Сажавшим самолет Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ присвоил звания Героев России.

https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, полевской, дамир юсупов, уральские авиалинии, религия