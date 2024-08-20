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Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма - РИА Новости, 20.08.2024
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23:54 20.08.2024 (обновлено: 23:58 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/terrorizm-1967437320.html
Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма
Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма - РИА Новости, 20.08.2024
Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма
Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет Безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле, следует РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:54
2024-08-20T23:58
в мире
мали
нигер
украина
оон
мария захарова
киев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет Безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле, следует из совместного письма стран, имеющегося в распоряжении РИА Новости."В этом совместном письме министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель", - говорится в письме.Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
https://ria.ru/20240731/mid-1963058040.html
https://ria.ru/20240707/sakhel-1957953050.html
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в мире, мали, нигер, украина, оон, мария захарова, киев
В мире, Мали, Нигер, Украина, ООН, Мария Захарова, Киев
Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма

Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в ООН из-за поддержки Киевом терроризма

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет Безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле, следует из совместного письма стран, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В этом совместном письме министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель", - говорится в письме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В МИД прокомментировали сотрудничество Украины с террористами в Сахеле
31 июля, 02:24
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Глава Нигера назвал Альянс Сахеля самым эффективным в борьбе с терроризмом
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