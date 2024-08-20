https://ria.ru/20240820/terrorizm-1967437320.html

Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма

Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма - РИА Новости, 20.08.2024

Три африканских страны обратились в ООН из-за поддержки Украиной терроризма

Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет Безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле, следует РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:54

2024-08-20T23:54

2024-08-20T23:58

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет Безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле, следует из совместного письма стран, имеющегося в распоряжении РИА Новости."В этом совместном письме министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель", - говорится в письме.Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.

https://ria.ru/20240731/mid-1963058040.html

https://ria.ru/20240707/sakhel-1957953050.html

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