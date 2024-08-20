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Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном

Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном - РИА Новости, 20.08.2024

Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:21

2024-08-20T22:21

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы. Президент осмотрел мечеть в сопровождении главы республики Рамзана Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Мечеть имени пророка Исы является уменьшенным прототипом уникальной мечети в центре города Шали в стиле Средне-Азиатской архитектуры конца первого и начала второго тысячелетий. Мечеть имеет два этажа и может вмещать в себя до 5 тысяч молящихся.

https://ria.ru/20240820/putin-1967424295.html

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Путин в мечети имени пророка Исы Путин в мечети имени пророка Исы 2024-08-20T22:21 true PT0M20S

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грозный, россия, шали, владимир путин, рамзан кадыров, общество