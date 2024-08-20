https://ria.ru/20240820/mechet-1967429884.html
Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном
Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном - РИА Новости, 20.08.2024
Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:21
2024-08-20T22:21
2024-08-20T22:43
религия
грозный
россия
шали
владимир путин
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967430635_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92cc68cdee761eb0b5f5df70c953edf0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы. Президент осмотрел мечеть в сопровождении главы республики Рамзана Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Мечеть имени пророка Исы является уменьшенным прототипом уникальной мечети в центре города Шали в стиле Средне-Азиатской архитектуры конца первого и начала второго тысячелетий. Мечеть имеет два этажа и может вмещать в себя до 5 тысяч молящихся.
https://ria.ru/20240820/putin-1967424295.html
грозный
россия
шали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967430635_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5b6ec208c9d275729d1a74694bab6b21.jpg
Путин в мечети имени пророка Исы
Путин в мечети имени пророка Исы
2024-08-20T22:21
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, россия, шали, владимир путин, рамзан кадыров, общество
Религия, Грозный, Россия, Шали, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Общество
Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном
Путин с Кадыровым посетили новую мечеть имени пророка Исы в Грозном