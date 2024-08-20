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Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
22:21 20.08.2024 (обновлено: 22:43 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/mechet-1967429884.html
Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном
Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном - РИА Новости, 20.08.2024
Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:21
2024-08-20T22:43
религия
грозный
россия
шали
владимир путин
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы. Президент осмотрел мечеть в сопровождении главы республики Рамзана Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Мечеть имени пророка Исы является уменьшенным прототипом уникальной мечети в центре города Шали в стиле Средне-Азиатской архитектуры конца первого и начала второго тысячелетий. Мечеть имеет два этажа и может вмещать в себя до 5 тысяч молящихся.
https://ria.ru/20240820/putin-1967424295.html
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Путин в мечети имени пророка Исы
Путин в мечети имени пророка Исы
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грозный, россия, шали, владимир путин, рамзан кадыров, общество
Религия, Грозный, Россия, Шали, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Общество
Путин посетил мечеть имени пророка Исы в Грозном

Путин с Кадыровым посетили новую мечеть имени пророка Исы в Грозном

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Грозном посетил новую мечеть имени пророка Исы.
Президент осмотрел мечеть в сопровождении главы республики Рамзана Кадырова, муфтия Чечни, председателя Духовного управления мусульман Чеченской республики Салаха Межиева, советника главы Чечни по вопросам строительства религиозных учреждений Амруди Эдильгириева и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова.
Мечеть имени пророка Исы является уменьшенным прототипом уникальной мечети в центре города Шали в стиле Средне-Азиатской архитектуры конца первого и начала второго тысячелетий. Мечеть имеет два этажа и может вмещать в себя до 5 тысяч молящихся.
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РелигияГрозныйРоссияШалиВладимир ПутинРамзан КадыровОбщество
 
 
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