Глобальный саммит в поддержку Палестины пройдет в Лондоне, заявил заммуфтия
Заммуфтия Дагестана: саммит в поддержку Палестины пройдет в конце 2024 года
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Проведение Глобального саммита мировых политических и религиозных деятелей в поддержку Палестины запланирован в Лондоне в конце нынешнего года, сообщил РИА Новости заместитель муфтия Дагестана Шахабудин Гусейнов.
"В Стамбуле после пятничной молитвы представители Европейского мусульманского форума (ЕМФ) провели встречу со спикером Парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Делегация ЕМФ заручилась поддержкой турецкого парламента при проведении Глобального саммита за Палестину. Форум планируется провести в конце этого года в Лондоне с участием политических, религиозных деятелей со всего мира. Цель форума - поддержка Палестине, беженцам, жертвам израильской агрессии, а также противостояние исламофобии, экстремизму ксенофобии, фашиствующим радикалам", - рассказал РИА Новости в субботу член Совета ЕМФ Шахабудин Гусейнов.
По его словам, сейчас мусульман всего мира со здравыми силами Европы объединяет стремление найти общую площадку для диалога и выстраивания дальнейших шагов.
"Мусульмане и немусульмане, представители традиционных конфессий и различных слоёв общества заинтересованы в прекращении агрессии Израиля. Во время нашей встречи спикер турецкого парламента Куртулмуш подчеркнул, что у мусульман Турции и России во многом единая позиция по всем вопросам, касающиеся мира и единства во всем мире", - сказал Гусейнов.
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