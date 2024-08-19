Путин в ходе госвизита в Азербайджан обсудит развитие связей между странами
Путин в ходе госвизита в Азербайджан обсудит развитие отношений между странами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках государственного визита в Азербайджан обсудит вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе азербайджано-армянское урегулирование.
Путин прибыл в Азербайджан в воскресенье вечером.
Как ожидается, в понедельник, 19 августа, российский лидер примет участие в церемонии возложения венка к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу "Вечный огонь".
Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба". Далее лидеры государств проведут беседу и переговоры в расширенном составе.
Также в графике запланированы церемония подписания совместных документов и заявление Путина и Алиева для СМИ.
В завершение рабочего дня лидеры государств посетят территорию "Белого города", а также кафедральный собор Святых жен-мироносиц, после чего состоится государственный прием от имени Алиева в честь Путина.
Перспективные сферы для сотрудничества
Встречи Путина и Алиева проходят "почти что раз в месяц", пошутил президент Азербайджана во время переговоров с президентом РФ на полях саммита ШОС в Астане в июле. Он тогда напомнил, что ранее виделся с Путиным в Москве в апреле, когда в РФ отмечались 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). В ее создании принимал участие отец президента Азербайджана Гейдар Алиев.
Путин позитивно оценивает сотрудничество РФ и Азербайджана. Так, на встрече в июле российский лидер положительно прокомментировал торгово-экономические отношения между странами и отметил перспективы работы в сфере энергетики, промышленной кооперации. Особо президент РФ акцентировал внимание на планах в области расширения инфраструктуры для коридора "Север - Юг".
Оптимистичен в оценках торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и Алиев. Он подтверждал, что экономики РФ и Азербайджана активно взаимодействуют, растет также и взаиморасчет в национальных валютах. По его словам, в Баку решительно настроены на расширение инфраструктуры коридора "Север - Юг" на азербайджанской территории, чтобы она соответствовала тем намерениям, которые существуют у партнеров и соседей.
Украинский вопрос
В преддверии государственного визита президента РФ Баку посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, 6 августа он встретился с Алиевым, а также секретарем совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым. По итогам поездки в Азербайджан Шойгу сообщил журналистам, что, в частности, рассказал о позиции России по урегулированию ситуации на Украине.
Речь шла об инициативах, озвученных Путиным 14 июня. Президент РФ тогда назвал ряд условий, необходимых для запуска мирного процесса. В том числе, это полный вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, отмена всех западных санкций против России.
Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана
22 апреля, 15:37
Впрочем, после событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
Мирное соглашение по Карабаху
На повестке дня остаются и вопросы безопасности на Южном Кавказе. Во время поездки Шойгу в Баку обсуждались вопросы мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и активные попытки Запада вмешаться в этот процесс, рассказывал секретарь Совбеза РФ.
Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Ранее Алиев рассказывал, что в период боевых действий в Карабахе 2020 года больше всего поддерживал связь с главами Турции и России. Путин указывал, что РФ прилагала большие усилия для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и прекращения боевых действий.
В зоне конфликта Армении и Азербайджана выполняли свою миссию российские миротворцы. Они были размещены там по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. В апреле высшим руководством РФ и Азербайджана было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха.