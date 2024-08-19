https://ria.ru/20240819/putin-1966954980.html

Путин в ходе госвизита в Азербайджан обсудит развитие связей между странами

Путин в ходе госвизита в Азербайджан обсудит развитие связей между странами - РИА Новости, 19.08.2024

Путин в ходе госвизита в Азербайджан обсудит развитие связей между странами

Президент РФ Владимир Путин в рамках государственного визита в Азербайджан обсудит вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T00:15

2024-08-19T00:15

2024-08-19T00:15

россия

азербайджан

армения

владимир путин

сергей шойгу

ильхам алиев

шос

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках государственного визита в Азербайджан обсудит вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе азербайджано-армянское урегулирование. Путин прибыл в Азербайджан в воскресенье вечером. Как ожидается, в понедельник, 19 августа, российский лидер примет участие в церемонии возложения венка к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу "Вечный огонь". Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба". Далее лидеры государств проведут беседу и переговоры в расширенном составе. Также в графике запланированы церемония подписания совместных документов и заявление Путина и Алиева для СМИ. В завершение рабочего дня лидеры государств посетят территорию "Белого города", а также кафедральный собор Святых жен-мироносиц, после чего состоится государственный прием от имени Алиева в честь Путина. Перспективные сферы для сотрудничестваВстречи Путина и Алиева проходят "почти что раз в месяц", пошутил президент Азербайджана во время переговоров с президентом РФ на полях саммита ШОС в Астане в июле. Он тогда напомнил, что ранее виделся с Путиным в Москве в апреле, когда в РФ отмечались 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). В ее создании принимал участие отец президента Азербайджана Гейдар Алиев. Путин позитивно оценивает сотрудничество РФ и Азербайджана. Так, на встрече в июле российский лидер положительно прокомментировал торгово-экономические отношения между странами и отметил перспективы работы в сфере энергетики, промышленной кооперации. Особо президент РФ акцентировал внимание на планах в области расширения инфраструктуры для коридора "Север - Юг". Оптимистичен в оценках торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и Алиев. Он подтверждал, что экономики РФ и Азербайджана активно взаимодействуют, растет также и взаиморасчет в национальных валютах. По его словам, в Баку решительно настроены на расширение инфраструктуры коридора "Север - Юг" на азербайджанской территории, чтобы она соответствовала тем намерениям, которые существуют у партнеров и соседей. Украинский вопрос В преддверии государственного визита президента РФ Баку посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, 6 августа он встретился с Алиевым, а также секретарем совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым. По итогам поездки в Азербайджан Шойгу сообщил журналистам, что, в частности, рассказал о позиции России по урегулированию ситуации на Украине. Речь шла об инициативах, озвученных Путиным 14 июня. Президент РФ тогда назвал ряд условий, необходимых для запуска мирного процесса. В том числе, это полный вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, отмена всех западных санкций против России. Впрочем, после событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ. Мирное соглашение по КарабахуНа повестке дня остаются и вопросы безопасности на Южном Кавказе. Во время поездки Шойгу в Баку обсуждались вопросы мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и активные попытки Запада вмешаться в этот процесс, рассказывал секретарь Совбеза РФ. Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Ранее Алиев рассказывал, что в период боевых действий в Карабахе 2020 года больше всего поддерживал связь с главами Турции и России. Путин указывал, что РФ прилагала большие усилия для предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и прекращения боевых действий. В зоне конфликта Армении и Азербайджана выполняли свою миссию российские миротворцы. Они были размещены там по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. В апреле высшим руководством РФ и Азербайджана было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха.

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https://ria.ru/20240625/azerbaydzhan-armeniya-1955432808.html

https://ria.ru/20240422/otnosheniya-1941542421.html

https://ria.ru/20240818/aliev-1966935519.html

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россия, азербайджан, армения, владимир путин, сергей шойгу, ильхам алиев, шос