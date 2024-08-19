Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане
В переговорах Путина и Алиева участвуют Сечин, Миллер, Костин, Шувалов, Дмитриев
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
БАКУ, 19 авг – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев участвуют в переговорах президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которые проходят в Баку.
Российский лидер в эти дни находится в Азербайджане с государственным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в резиденции "Загульба". Переговоры начались в узком составе, а затем продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, советник президента Игорь Левитин.
Также в российско-азербайджанских переговорах участвуют вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Роструда Михаил Иванков.
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22