https://ria.ru/20240819/peregovory-1967072629.html

Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане

Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024

Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:14

2024-08-19T14:14

2024-08-19T14:14

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

игорь сечин

роснефть

газпром

российский фонд прямых инвестиций

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БАКУ, 19 авг – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев участвуют в переговорах президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которые проходят в Баку. Российский лидер в эти дни находится в Азербайджане с государственным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в резиденции "Загульба". Переговоры начались в узком составе, а затем продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран. С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, советник президента Игорь Левитин. Также в российско-азербайджанских переговорах участвуют вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Роструда Михаил Иванков.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

баку

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, игорь сечин, роснефть, газпром, российский фонд прямых инвестиций, баку, экономика