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Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024
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14:14 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/peregovory-1967072629.html
Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане
Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024
Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:14
2024-08-19T14:14
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
игорь сечин
роснефть
газпром
российский фонд прямых инвестиций
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БАКУ, 19 авг – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев участвуют в переговорах президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которые проходят в Баку. Российский лидер в эти дни находится в Азербайджане с государственным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в резиденции "Загульба". Переговоры начались в узком составе, а затем продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран. С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, советник президента Игорь Левитин. Также в российско-азербайджанских переговорах участвуют вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Роструда Михаил Иванков.
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, игорь сечин, роснефть, газпром, российский фонд прямых инвестиций, баку, экономика
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Игорь Сечин, Роснефть, Газпром, Российский фонд прямых инвестиций, Баку, Экономика
Стало известно, кто участвует в переговорах Путина и Алиева в Азербайджане

В переговорах Путина и Алиева участвуют Сечин, Миллер, Костин, Шувалов, Дмитриев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев участвуют в переговорах президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которые проходят в Баку.
Российский лидер в эти дни находится в Азербайджане с государственным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в резиденции "Загульба". Переговоры начались в узком составе, а затем продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, советник президента Игорь Левитин.
Также в российско-азербайджанских переговорах участвуют вице-премьеры РФ Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель Роструда Михаил Иванков.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22
 
РоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевИгорь СечинРоснефтьГазпромРоссийский фонд прямых инвестицийБакуЭкономика
 
 
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