https://ria.ru/20240817/ospa-1966820287.html

Минздрав Турции подготовился к эпидемии оспы обезьян

Минздрав Турции подготовился к эпидемии оспы обезьян - РИА Новости, 17.08.2024

Минздрав Турции подготовился к эпидемии оспы обезьян

Турция подготовилась к возможному появлению в стране случаев заражения новым штаммом оспы обезьян, она не будет похожа на коронавирус, заявил глава минздрава... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T22:18

2024-08-17T22:18

2024-08-17T22:18

здоровье - общество

турция

африка

сша

воз

оспа обезьян

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_0:283:3000:1971_1920x0_80_0_0_c5808e447880bb9e46a41396541b4631.jpg

АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Турция подготовилась к возможному появлению в стране случаев заражения новым штаммом оспы обезьян, она не будет похожа на коронавирус, заявил глава минздрава республики Кемаль Мемишоглу. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Мы создали научный комитет и вместе с ним обсудили, как мы должны принимать меры предосторожности против этой болезни, если она придет в нашу страну? Как мы будем принимать меры предосторожности до ее появления? Что мы будем делать, если она появится? Мы разработали все наши планы и подготовились к этому. На этом и основан этот научный комитет, руководство по борьбе с этой болезнью. Всемирная организация здравоохранения, по сути, говорит об этом в своем заявлении. Будьте готовы, но нет никакой ясности в том, распространится она или нет, потому что эта болезнь по-прежнему локализована в Африке", - сказал Мемишоглу в интервью Habertürk. По его словам, болезнь будет спорадически возникать и в других местах, но по заявлениям ученых, она, скорее всего, будет иметь форму эпидемии, которая называется эндемической. "Все утверждают, что она не будет похожа на СOVID, потому что COVID был болезнью, которая передавалась очень быстро и мог быть широко распространен, потому что передавался полностью через дыхательные пути, а не контактным путем", - сказал врач. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

турция

африка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, турция, африка, сша, воз, оспа обезьян, в мире