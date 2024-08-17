https://ria.ru/20240817/detektiv-1966655434.html

"Рот перекошен, шея свернута". Детали самого кровавого детектива древности

"Рот перекошен, шея свернута". Детали самого кровавого детектива древности - РИА Новости, 17.08.2024

"Рот перекошен, шея свернута". Детали самого кровавого детектива древности

"Кричащая мумия", найденная почти сто лет назад, долгие годы лишала египтологов покоя. Дело не только в жутком выражении лица усопшей, главное — как она умерла. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:00

2024-08-17T08:00

2024-08-17T08:04

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. "Кричащая мумия", найденная почти сто лет назад, долгие годы лишала египтологов покоя. Дело не только в жутком выражении лица усопшей, главное — как она умерла. Похоже, ученым наконец удалось ответить на этот вопрос.Расплата за неосторожностьЗахоронение обнаружили в 1935-м в Луксоре неподалеку от гробницы придворного архитектора Сенмута (период Нового царства — XVI-XIII века до нашей эры). Простой деревянный саркофаг лежал в отдельной нише для членов семьи прославленного зодчего.Археологи вскрыли гроб и ужаснулись: лицо покойной было страшно искажено. Казалось, боль и страдание навсегда застыли в гримасе с перекошенным ртом и пустыми глазницами.Сперва специалисты предположили, что причина тому — некачественное бальзамирование. Учитывая, что покойная была родственницей Сенмута, это вполне вероятно. Дело в том, что архитектор служил при дворе правителей XVIII династии Хатшепсут и Тутмоса II. Гигантские обелиски-близнецы храмового комплекса в Карнаке и погребальный комплекс в Дейр-эль-Бахри (Западные Фивы) — вершины его архитектурного таланта.Однако на склоне лет Сенмут неожиданно впал в немилость. Некоторые египтологи предполагают, что в опале он оказался из-за любовной связи с Хатшепсут, о которой стало известно супругу Тутмосу II.Так или иначе, в какой-то момент имя великого зодчего исчезло из государственных бумаг. Его богато украшенную гробницу разорили. Возможно, та же судьба постигла и усыпальницы всей родни архитектора. А для египтян, как известно, нет большего кощунства, чем пренебрежительное отношение к телу человека.Тогда, в 1930-х, ученые заметили, что у безымянной родственницы Сенмута не удалены внутренние органы. Мозг, легкие, печень, селезенка, почки были на своих местах. Злостное нарушение правил бальзамирования! Вдобавок поза неканоническая — ноги скрещены.Что уж говорить про рот, который положено закрывать, укладывая тело в саркофаг. Налицо явная жертва придворных интриг. Однако спустя почти сто лет эту версию опровергли.На удивление постаралисьГруппа египетских ученых под руководством профессора радиологии Сахар Салим из Каирского университета решила разгадать тайну.С помощью современных методов специалисты выяснили, что технология бальзамирования не нарушена — наоборот, все сделано по высшему разряду."Она была забальзамирована специальным дорогостоящим материалом, привезенным издалека. Хорошо сохранившийся внешний вид мумии противоречит традиционному убеждению, что невозможность удаления внутренних органов подразумевает плохую мумификацию", — рассказала журналистам Салим.Ладан из папирусной босвеллии и смола красноплодного можжевельника (оба в древности были на вес золота) сделали свое дело. Внутренние органы пропитались настолько, что за прошедшие тысячелетия не подверглись тлению. Настоящая "капсула времени".К тому же на усопшей был внушительных размеров черный парик из волокон финиковой пальмы с добавлением кварца, магнетита и альбита — для придания жесткости. Натуральные же волосы тщательно обработали хной.Вряд ли матери или сестре опального чиновника оказали бы подобные почести.Не одна такаяНо главное ждало впереди. С помощью инфракрасного излучения команда провела "виртуальное вскрытие". Никаких серьезных патологий, кроме легкого артрита, не обнаружили. Гораздо больше рассказала о судьбе хозяйки ее челюсть.Несколько зубов египтянка сломала или потеряла еще при жизни — вероятно, результат вмешательства непрофессионального дантиста. А вот другие были выдернуты (местами наполовину) перед самой кончиной.Ученые предположили, что покойная прибегла к услугам стоматолога снова. И, к сожалению, в последний раз.А непосредственной причиной смерти мог стать шок или сердечный приступ. В результате — мгновенный трупный спазм: мышцы коченеют, застывают в определенной позе, и придать им другую уже не представляется возможным.Так что родственницу Сенмута убил простой поход к врачу. Непрезентабельным выражением лица она обязана не горе-бальзамировщикам, а банальной физиологии.К слову, несколько нет назад группа специалистов под руководством прославленного египтолога Захи Хавасса изучила две аналогичные мумии. У одной — точь-в-точь такие же поза и выражение, как у "кричащей".Согнутые и скрещенные ноги, повернутая вправо голова, отвисшая челюсть. Причина тому — запущенный атеросклероз коронарных артерий. "Мы предполагаем, что тело могли обнаружить не раньше, чем через несколько часов после смерти", — рассказал журналистам Хавасс.В процессе бальзамирования разогнуть конечности было уже нельзя, пришлось хоронить как есть. Правда, теперь специалистам нужно раскрыть другую тайну. "Кричащие мумии" пока находят исключительно в гробницах Луксора. Ученым предстоит выяснить, почему именно там люди умирали столь внезапно.

https://ria.ru/20240811/katastrofa-1965237093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

луксор, аналитика - религия и мировоззрение