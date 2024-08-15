https://ria.ru/20240815/rets-1966358976.html

Экспортный путь для МСП: защита от рисков с "Мой экспорт"

Экспортный путь для МСП: защита от рисков с "Мой экспорт" - РИА Новости, 15.08.2024

Экспортный путь для МСП: защита от рисков с "Мой экспорт"

Экспортные операции нередко сопряжены с определенными рисками, которые могут препятствовать достижению желаемых результатов и стать причиной финансовых потерь,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:11

2024-08-15T12:11

2024-08-15T12:11

экономика

россия

белоруссия

казахстан

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экспортные операции нередко сопряжены с определенными рисками, которые могут препятствовать достижению желаемых результатов и стать причиной финансовых потерь, специально для компаний МСП, ориентированных на международный рынок, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в ВЭБ.РФ) разработало уникальный продукт - "Страхование отсрочки платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Он обеспечивает надежную защиту от финансовых потерь, связанных с неплатежами иностранных покупателей", - говорится в сообщении.Сервис доступен на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Продукт пользуется большой популярностью среди компаний, ориентированных на экспорт в страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Китай. Ассортимент экспортируемых товаров разнообразен - от химической и пищевой продукции до оборудования и запчастей.Одним из ключевых преимуществ сервиса является его доступная стоимость: страховая премия составляет всего 20 тысяч рублей для договоров, оформленных через платформу "Мой экспорт".Электронное оформление делает процесс максимально удобным и быстрым - заявление заполняется прямо на платформе, а договор страхования оформляется в формате оферты, не требуя подписания со стороны клиента. Отсутствие бюрократии и оперативность решений - в среднем 3-4 рабочих дня - делают этот продукт еще более привлекательным для экспортеров.Не первый год пользуется сервисом компания "Гарнец" из города Владимира. Компания "Гарнец" - лидер в производстве муки и смесей для выпечки без глютена."Благодаря платформе "Мой экспорт" мы значительно упростили процесс оформления страхования отсрочки платежа. Подаем заявку онлайн и получаем решение о страховании всего за пару дней. Таким образом, мы страхуем свои риски, работая с клиентами из Беларуси, Казахстана и Грузии, предлагая им более выгодные условия поставки. При этом сумма страховки составляет до 10 миллионов рублей по каждому контрагенту, а при превышении данных объемов мы проводим повторную процедуру страхования через платформу", - рассказал руководитель отдела региональных продаж "Гарнец" Антон Шилов."Гарнец" первый в России производитель, получивший право маркировать свои товары "Перечеркнутым колосом" (международным знаком безопасности безглютеновой продукции). Компания использует "зеленые" технологии - продукты производятся на безопасном для окружающей среды оборудовании. Особое внимание уделяется технологии "холодного помола", которая позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ и минералов в муке. Вся продукция "Гарнец" с чистым составом. Она не содержит консервантов, ароматизаторов, красителей и ГМО. Сегодня "Гарнец" выпускает более 150 видов продукции: разнозлаковая мука, мучные смеси, крупка, макароны, крахмалы, каши, супы. Продукция предприятия пользуется спросом не только в России, но и в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Монголии, Грузии, Узбекистане, Азербайджане, Туркмении, Таджикистане.

https://ria.ru/20240815/predprinimatelnitsy-1966335182.html

https://ria.ru/20240814/premiya-1966133378.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, белоруссия, казахстан, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)