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Экспортный путь для МСП: защита от рисков с "Мой экспорт" - РИА Новости, 15.08.2024
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12:11 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/rets-1966358976.html
Экспортный путь для МСП: защита от рисков с "Мой экспорт"
Экспортный путь для МСП: защита от рисков с "Мой экспорт" - РИА Новости, 15.08.2024
Экспортный путь для МСП: защита от рисков с "Мой экспорт"
Экспортные операции нередко сопряжены с определенными рисками, которые могут препятствовать достижению желаемых результатов и стать причиной финансовых потерь,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:11
2024-08-15T12:11
экономика
россия
белоруссия
казахстан
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экспортные операции нередко сопряжены с определенными рисками, которые могут препятствовать достижению желаемых результатов и стать причиной финансовых потерь, специально для компаний МСП, ориентированных на международный рынок, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в ВЭБ.РФ) разработало уникальный продукт - "Страхование отсрочки платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Он обеспечивает надежную защиту от финансовых потерь, связанных с неплатежами иностранных покупателей", - говорится в сообщении.Сервис доступен на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Продукт пользуется большой популярностью среди компаний, ориентированных на экспорт в страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Китай. Ассортимент экспортируемых товаров разнообразен - от химической и пищевой продукции до оборудования и запчастей.Одним из ключевых преимуществ сервиса является его доступная стоимость: страховая премия составляет всего 20 тысяч рублей для договоров, оформленных через платформу "Мой экспорт".Электронное оформление делает процесс максимально удобным и быстрым - заявление заполняется прямо на платформе, а договор страхования оформляется в формате оферты, не требуя подписания со стороны клиента. Отсутствие бюрократии и оперативность решений - в среднем 3-4 рабочих дня - делают этот продукт еще более привлекательным для экспортеров.Не первый год пользуется сервисом компания "Гарнец" из города Владимира. Компания "Гарнец" - лидер в производстве муки и смесей для выпечки без глютена."Благодаря платформе "Мой экспорт" мы значительно упростили процесс оформления страхования отсрочки платежа. Подаем заявку онлайн и получаем решение о страховании всего за пару дней. Таким образом, мы страхуем свои риски, работая с клиентами из Беларуси, Казахстана и Грузии, предлагая им более выгодные условия поставки. При этом сумма страховки составляет до 10 миллионов рублей по каждому контрагенту, а при превышении данных объемов мы проводим повторную процедуру страхования через платформу", - рассказал руководитель отдела региональных продаж "Гарнец" Антон Шилов."Гарнец" первый в России производитель, получивший право маркировать свои товары "Перечеркнутым колосом" (международным знаком безопасности безглютеновой продукции). Компания использует "зеленые" технологии - продукты производятся на безопасном для окружающей среды оборудовании. Особое внимание уделяется технологии "холодного помола", которая позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ и минералов в муке. Вся продукция "Гарнец" с чистым составом. Она не содержит консервантов, ароматизаторов, красителей и ГМО. Сегодня "Гарнец" выпускает более 150 видов продукции: разнозлаковая мука, мучные смеси, крупка, макароны, крахмалы, каши, супы. Продукция предприятия пользуется спросом не только в России, но и в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Монголии, Грузии, Узбекистане, Азербайджане, Туркмении, Таджикистане.
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экономика, россия, белоруссия, казахстан, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Белоруссия, Казахстан, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Экспортный путь для МСП: защита от рисков с "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экспортные операции нередко сопряжены с определенными рисками, которые могут препятствовать достижению желаемых результатов и стать причиной финансовых потерь, специально для компаний МСП, ориентированных на международный рынок, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в ВЭБ.РФ) разработало уникальный продукт - "Страхование отсрочки платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Он обеспечивает надежную защиту от финансовых потерь, связанных с неплатежами иностранных покупателей", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Успешные предпринимательницы поделятся опытом экспорта в СНГ и Китай
11:03
Сервис доступен на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Продукт пользуется большой популярностью среди компаний, ориентированных на экспорт в страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Китай. Ассортимент экспортируемых товаров разнообразен - от химической и пищевой продукции до оборудования и запчастей.
Одним из ключевых преимуществ сервиса является его доступная стоимость: страховая премия составляет всего 20 тысяч рублей для договоров, оформленных через платформу "Мой экспорт".
Электронное оформление делает процесс максимально удобным и быстрым - заявление заполняется прямо на платформе, а договор страхования оформляется в формате оферты, не требуя подписания со стороны клиента. Отсутствие бюрократии и оперативность решений - в среднем 3-4 рабочих дня - делают этот продукт еще более привлекательным для экспортеров.
Не первый год пользуется сервисом компания "Гарнец" из города Владимира. Компания "Гарнец" - лидер в производстве муки и смесей для выпечки без глютена.
"Благодаря платформе "Мой экспорт" мы значительно упростили процесс оформления страхования отсрочки платежа. Подаем заявку онлайн и получаем решение о страховании всего за пару дней. Таким образом, мы страхуем свои риски, работая с клиентами из Беларуси, Казахстана и Грузии, предлагая им более выгодные условия поставки. При этом сумма страховки составляет до 10 миллионов рублей по каждому контрагенту, а при превышении данных объемов мы проводим повторную процедуру страхования через платформу", - рассказал руководитель отдела региональных продаж "Гарнец" Антон Шилов.
"Гарнец" первый в России производитель, получивший право маркировать свои товары "Перечеркнутым колосом" (международным знаком безопасности безглютеновой продукции). Компания использует "зеленые" технологии - продукты производятся на безопасном для окружающей среды оборудовании. Особое внимание уделяется технологии "холодного помола", которая позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ и минералов в муке. Вся продукция "Гарнец" с чистым составом. Она не содержит консервантов, ароматизаторов, красителей и ГМО. Сегодня "Гарнец" выпускает более 150 видов продукции: разнозлаковая мука, мучные смеси, крупка, макароны, крахмалы, каши, супы. Продукция предприятия пользуется спросом не только в России, но и в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Монголии, Грузии, Узбекистане, Азербайджане, Туркмении, Таджикистане.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Лауреатов премии "Экспортер года" объявили в СКФО
Вчера, 12:49
 
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