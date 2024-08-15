https://ria.ru/20240815/nevrolog-1966295317.html
Врач рассказал о причинах появления шума в ушах
Врач рассказал о причинах появления шума в ушах - РИА Новости, 15.08.2024
Врач рассказал о причинах появления шума в ушах
Звон и шум в ушах могут свидетельствовать о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:12
2024-08-15T03:12
2024-08-15T03:13
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763922857_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_917b27810320481df748af9736cb8870.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Звон и шум в ушах могут свидетельствовать о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Звон и шум в ушах, как правило, встречаются у людей, страдающих хронической ишемией головного мозга, если это шум диффузный, то есть распространяется во всей голове, или звон в ушах и шум в ушах двусторонний. Если шум, и шум в ушах односторонний, пациенты обычно говорят "шумит в одном ухе", и при этом имеет место снижения слуха, то следует первоначально обратиться к врачу-оториноларингологу для исключения воспалительного процесса в среднем ухе", - сказала Щипицина. По словам невролога, шум диффузный (двусторонний) при хронической ишемии мозга свидетельствует о поражении мелких сосудов микроциркуляторного русла, располагающийся между мелкими артериями и венами. "Это хроническая ишемия головного мозга, то есть у людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни", - добавила Щипицина о причинах возникновения шума в ушах.
https://ria.ru/20240814/nevrolog-1966061225.html
https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763922857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dd3d4e9b8eab13c57f60850e062ccde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Врач рассказал о причинах появления шума в ушах
Невролог Щипицина: звон и шум в ушах могут говорить о хронической ишемии мозга
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Звон и шум в ушах могут свидетельствовать о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
"Звон и шум в ушах, как правило, встречаются у людей, страдающих хронической ишемией головного мозга, если это шум диффузный, то есть распространяется во всей голове, или звон в ушах и шум в ушах двусторонний. Если шум, и шум в ушах односторонний, пациенты обычно говорят "шумит в одном ухе", и при этом имеет место снижения слуха, то следует первоначально обратиться к врачу-оториноларингологу для исключения воспалительного процесса в среднем ухе", - сказала Щипицина.
По словам невролога, шум диффузный (двусторонний) при хронической ишемии мозга свидетельствует о поражении мелких сосудов микроциркуляторного русла, располагающийся между мелкими артериями и венами.
"Это хроническая ишемия головного мозга, то есть у людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни", - добавила Щипицина о причинах возникновения шума в ушах.