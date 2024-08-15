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Врач рассказал о причинах появления шума в ушах - РИА Новости, 15.08.2024
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03:12 15.08.2024 (обновлено: 03:13 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/nevrolog-1966295317.html
Врач рассказал о причинах появления шума в ушах
Врач рассказал о причинах появления шума в ушах - РИА Новости, 15.08.2024
Врач рассказал о причинах появления шума в ушах
Звон и шум в ушах могут свидетельствовать о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:12
2024-08-15T03:13
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Звон и шум в ушах могут свидетельствовать о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Звон и шум в ушах, как правило, встречаются у людей, страдающих хронической ишемией головного мозга, если это шум диффузный, то есть распространяется во всей голове, или звон в ушах и шум в ушах двусторонний. Если шум, и шум в ушах односторонний, пациенты обычно говорят "шумит в одном ухе", и при этом имеет место снижения слуха, то следует первоначально обратиться к врачу-оториноларингологу для исключения воспалительного процесса в среднем ухе", - сказала Щипицина. По словам невролога, шум диффузный (двусторонний) при хронической ишемии мозга свидетельствует о поражении мелких сосудов микроциркуляторного русла, располагающийся между мелкими артериями и венами. "Это хроническая ишемия головного мозга, то есть у людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни", - добавила Щипицина о причинах возникновения шума в ушах.
https://ria.ru/20240814/nevrolog-1966061225.html
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Врач рассказал о причинах появления шума в ушах

Невролог Щипицина: звон и шум в ушах могут говорить о хронической ишемии мозга

© Depositphotos.com / fizkesДевушка с головной болью
Девушка с головной болью - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Depositphotos.com / fizkes
Девушка с головной болью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Звон и шум в ушах могут свидетельствовать о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
"Звон и шум в ушах, как правило, встречаются у людей, страдающих хронической ишемией головного мозга, если это шум диффузный, то есть распространяется во всей голове, или звон в ушах и шум в ушах двусторонний. Если шум, и шум в ушах односторонний, пациенты обычно говорят "шумит в одном ухе", и при этом имеет место снижения слуха, то следует первоначально обратиться к врачу-оториноларингологу для исключения воспалительного процесса в среднем ухе", - сказала Щипицина.
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По словам невролога, шум диффузный (двусторонний) при хронической ишемии мозга свидетельствует о поражении мелких сосудов микроциркуляторного русла, располагающийся между мелкими артериями и венами.
"Это хроническая ишемия головного мозга, то есть у людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни", - добавила Щипицина о причинах возникновения шума в ушах.
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