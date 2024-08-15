https://ria.ru/20240815/nevrolog-1966295317.html

Врач рассказал о причинах появления шума в ушах

Врач рассказал о причинах появления шума в ушах - РИА Новости, 15.08.2024

Врач рассказал о причинах появления шума в ушах

Звон и шум в ушах могут свидетельствовать о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T03:12

2024-08-15T03:12

2024-08-15T03:13

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Звон и шум в ушах могут свидетельствовать о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни, сообщила РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина. "Звон и шум в ушах, как правило, встречаются у людей, страдающих хронической ишемией головного мозга, если это шум диффузный, то есть распространяется во всей голове, или звон в ушах и шум в ушах двусторонний. Если шум, и шум в ушах односторонний, пациенты обычно говорят "шумит в одном ухе", и при этом имеет место снижения слуха, то следует первоначально обратиться к врачу-оториноларингологу для исключения воспалительного процесса в среднем ухе", - сказала Щипицина. По словам невролога, шум диффузный (двусторонний) при хронической ишемии мозга свидетельствует о поражении мелких сосудов микроциркуляторного русла, располагающийся между мелкими артериями и венами. "Это хроническая ишемия головного мозга, то есть у людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни", - добавила Щипицина о причинах возникновения шума в ушах.

https://ria.ru/20240814/nevrolog-1966061225.html

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