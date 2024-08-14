https://ria.ru/20240814/tuberkulez-1966069845.html

Роспотребнадзор рассказал о мерах против туберкулеза в Херсонской области

Роспотребнадзор рассказал о мерах против туберкулеза в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2024

Роспотребнадзор рассказал о мерах против туберкулеза в Херсонской области

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Херсонской области в настоящее время стабильная и контролируемая, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:07

2024-08-14T06:07

2024-08-14T06:07

общество

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херсонская область

херсон

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вооруженные силы украины

воз

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Херсонской области в настоящее время стабильная и контролируемая, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Ранее в пророссийском подполье Херсона сообщили, что в двух бригадах ВСУ, в которые прибыло пополнение из числа инфицированных заключенных, зафиксированы вспышки открытой формы туберкулеза с летальными исходами. По словам подпольщика, киевские власти и командование ВСУ пытаются скрывать информацию о вспышке заболевания, из-за чего туберкулез может начать распространяться и на другие подразделения. "Роспотребнадзором принимаются все необходимые меры по оперативному выявлению возможных очагов распространения заболевания. В настоящее время в Херсонской области, подконтрольной РФ, эпидемиологическая обстановка по туберкулезу стабильная и контролируемая", - говорится в сообщении. Уточняется, что в многолетней динамике (2011-2023 годы) среди населения РФ наблюдается тенденция снижения заболеваемости впервые выявленным туберкулезом. "В 2023 году показатель заболеваемости снизился в 1,8 раза по сравнению со среднемноголетним уровнем. Благодаря достижениям в борьбе с туберкулезом, ВОЗ в 2021 году исключила РФ из списка стран с высоким бременем туберкулеза", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html

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херсонская область

херсон

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общество, россия, херсонская область , херсон, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины, воз, здоровье - общество