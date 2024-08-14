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Роспотребнадзор рассказал о мерах против туберкулеза в Херсонской области
Роспотребнадзор рассказал о мерах против туберкулеза в Херсонской области - РИА Новости, 14.08.2024
Роспотребнадзор рассказал о мерах против туберкулеза в Херсонской области
Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Херсонской области в настоящее время стабильная и контролируемая, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:07
2024-08-14T06:07
2024-08-14T06:07
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Херсонской области в настоящее время стабильная и контролируемая, заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Ранее в пророссийском подполье Херсона сообщили, что в двух бригадах ВСУ, в которые прибыло пополнение из числа инфицированных заключенных, зафиксированы вспышки открытой формы туберкулеза с летальными исходами. По словам подпольщика, киевские власти и командование ВСУ пытаются скрывать информацию о вспышке заболевания, из-за чего туберкулез может начать распространяться и на другие подразделения. "Роспотребнадзором принимаются все необходимые меры по оперативному выявлению возможных очагов распространения заболевания. В настоящее время в Херсонской области, подконтрольной РФ, эпидемиологическая обстановка по туберкулезу стабильная и контролируемая", - говорится в сообщении. Уточняется, что в многолетней динамике (2011-2023 годы) среди населения РФ наблюдается тенденция снижения заболеваемости впервые выявленным туберкулезом. "В 2023 году показатель заболеваемости снизился в 1,8 раза по сравнению со среднемноголетним уровнем. Благодаря достижениям в борьбе с туберкулезом, ВОЗ в 2021 году исключила РФ из списка стран с высоким бременем туберкулеза", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240724/vaktsina-1961767608.html
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общество, россия, херсонская область , херсон, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины, воз, здоровье - общество
Общество, Россия, Херсонская область , Херсон, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины, ВОЗ, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах против туберкулеза в Херсонской области
Роспотребнадзор: эпидситуация по туберкулезу в Херсонской области стабильная