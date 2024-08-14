https://ria.ru/20240814/musor-1966216408.html

Глава Дагестана поручил в ближайшие дни наладить систему вывоза мусора

Глава Дагестана поручил в ближайшие дни наладить систему вывоза мусора - РИА Новости, 14.08.2024

Глава Дагестана поручил в ближайшие дни наладить систему вывоза мусора

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил до понедельника, 19 августа, навести порядок в системе вывоза твердых коммунальных отходов в городах республики, прежде... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:01

2024-08-14T17:01

2024-08-14T17:01

махачкала

буйнакск

кизляр

сергей меликов

юсуп умавов

общество

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил до понедельника, 19 августа, навести порядок в системе вывоза твердых коммунальных отходов в городах республики, прежде всего, в Махачкале, Буйнакске и Кизляре, сообщили в пресс-службе главы региона. "Сергей Меликов предупредил ответственных – система по вывозу мусора должна быть приведена в надлежащее состояние до понедельника, иначе должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей… Поручил организовать контроль за исполнением поручений, начав с городов Буйнакск, Кизляр и Махачкала", – говорится в сообщении. Отмечается, что в среду Меликов начал заседание комиссии по вопросам незаконного строительства в Дагестане с вопроса о вывозе ТКО. Глава республики озвучил обращения махачкалинцев, которые поступили в его адрес: мусор с некоторых территорий вывозится раз в несколько дней, более того, контейнеры, предусмотренные для их домов, наполняются мусором из близлежащих торговых центров. "Городу необходимо выработать комплекс мер по вывозу мусора, решить вопрос с закупкой техники, ускорив процесс ее приобретения в лизинг. Средства на это выделены. Выстроить систему нужно так, чтобы она больше не давала повода горожанам жаловаться. Начать с операторов по вывозу ТКО. Миллионы горожан страдать не должны", – подчеркнул Меликов. Также глава республики призвал руководство Махачкалы разобраться с фактами использования контейнерных площадок торговыми центрами. Накануне глава Махачкалы Юсуп Умавов заявил в своем Telegram-канале, что возможности для устранения накопившегося мусора в городе "сильно ограничены". Среди основных причин сбоев в вывозе ТКО он назвал дефицит работников, недостаток техники и состояние автопарка. При этом он сообщил, что в настоящее время из бюджета республики выделены средства на приобретение дополнительной спецтехники. В июле заместитель главы Махачкалы Ислам Закарьяев заявил, что основной проблемой санитарного состояния города является острая нехватка кадров в команде коммунальной службы. Он отмечал, что несмотря на заработную плату в размере 90-100 тысяч рублей специалистов, желающих работать в этой сфере, очень мало. Немаловажным фактором регулярных сбоев графика, по его словам, также является отсутствие возможности обновления транспортного фонда из-за низкого сбора коммунальных платежей и финансирования для модернизации автопарка.

https://ria.ru/20240805/musor-1963438376.html

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махачкала

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кизляр

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махачкала, буйнакск, кизляр, сергей меликов, юсуп умавов, общество, республика дагестан